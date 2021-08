Critique de I Expect You to Die 2: Si au début vous ne réussissez pas, mourez, mourez à nouveau

I Expect You to Die est le premier jeu de réalité virtuelle auquel j’ai joué. J’avais essayé des films VR expérimentaux et des “expériences” dans des festivals, mais je me souviens très bien d’être assis dans une voiture dans un avion cargo, avec l’impression d’être tombé dans un jeu flash d’évasion qui prend vie. L’environnement immersif, les morts violentes amusantes et les environnements entièrement interactifs m’ont fait voir le potentiel de la réalité virtuelle, me mettant sur la voie de devenir le nerd de la réalité virtuelle que je suis aujourd’hui.

Alors que mon collègue prévisualisait la démo du jeu, je n’allais pas laisser passer ma chance de revoir la suite complète et de voir comment elle répondait à mes attentes nostalgiques. Ayant tout juste terminé Arcsmith, que j’ai appelé le meilleur jeu de puzzle VR de 2021, j’espérais que I Expect You to Die 2 lui donnerait un défi immédiat pour ce titre.

I Expect You to Die 2: The Spy and the Liar est plus un jeu AAA, avec une histoire plus dramatique et bourrée d’action pour accompagner la résolution des énigmes. Il a de meilleurs graphismes, un gameplay plus varié, de grands noms comme Wil Wheaton et Puddles Pity Party attachés en tant que talent vocal, et d’autres avantages qui lui donnent l’avantage sur Arcsmith. D’un autre côté, il a la résolution d’énigmes par essais et erreurs que je n’aime pas, où trouver des solutions nécessite souvent une combinaison de chance, de conjectures et de se cogner la tête contre un mur. Néanmoins, il s’agit certainement de l’un des meilleurs jeux Oculus Quest 2 de l’année.

Je m’attends à ce que tu meures 2

En bout de ligne : Truly I Expect You to Die 2.0, ce jeu ravira les fans de l’original avec plus de la même mécanique, des morts absurdes et des personnages – augmentés d’un meilleur jeu d’acteur, de graphismes, de narration et d’une variété de gameplay. Comme l’original, il est assez court et compte sur vous pour rejouer les niveaux encore et encore pour améliorer les temps et trouver des secrets. Mais nous pouvons espérer que les développeurs ajouteront des niveaux de DLC sur toute la ligne.

Le bon

Des environnements aussi interactifs, créatifs que des moments “Eureka” originaux incroyablement satisfaisants Les commandes sont intuitives, conçues pour le jeu assis Excellent doublage Les réalisations cachées ajoutent une valeur de relecture

Le mauvais

Campagne courte avec durée d’exécution rembourrée Aucun point de sauvegarde frustrant Les solutions peuvent être trop linéaires, obtuses

Critique de Je m’attends à ce que tu meures 2:

Une parodie devenue sérieuse

Je m’attends à ce que tu meures 2 : ce que tu vas adorer

I Expect You to Die 2 (IEYTD2) reprend là où l’original s’était arrêté : vous êtes un agent secret taciturne, revenu d’entre les morts pour affronter la société maléfique Zoraxis, et guidé par un agent de soutien britannique maladroit dans une série de missions. Une fois de plus, chaque mission est sa propre pièce maîtresse, avec de nouvelles énigmes à résoudre, des objets spécifiques à l’emplacement à utiliser et des pièges mortels à surmonter. Je me souviens à peine de l’intrigue de l’original, mais cela ne m’a pas empêché d’apprécier pleinement la suite.

Qui n’aime pas un premier numéro psychédélique à la James Bond ?!

Je veux dire, cela commence par un numéro musical de style James Bond et ramène les singeries de l’original qui sauvent le monde. À moins que vous n’aimiez vos trucs d’espionnage super sérieux, vous trouverez beaucoup de choses à aimer ici !

Les six niveaux principaux couvrent toute la gamme de la résolution méthodique des énigmes à la réflexion sur vos pieds à l’intensité totale. Chacun a sa propre ambiance et sa propre vanité de puzzle, ce qui rend le gameplay beaucoup moins répétitif ou dépendant de pics de difficulté injustes que la plupart des jeux de puzzle.

I Expect You to Die 2 ajoute de nouvelles mécaniques de jeu et un récit plus convaincant, lui donnant une longueur d’avance sur le jeu original.

Mon préféré était Mission 2: Operation Jet Set, dans lequel vous acceptez une invitation à un jet privé rempli de pièges. Cela commence par de nombreux drapeaux de mort évidents et exagérés que vous voudrez déclencher juste pour voir ce qui se passe; mais ensuite, il passe à un segment plus stimulant et engageant contre une horloge, comme si vous étiez déformé dans Keep Talking et Nobody Explodes. D’autres missions ont leurs propres défis courts et variés à surmonter, allant du tir de couverture aux énigmes pointer-cliquer en passant par une stratégie légère.

Comme le jeu original, chaque niveau IEYTD2 commence avec vous à votre base, où vous êtes informé de l’objectif de la mission. Mais la plupart des missions IEYTD2 incluent désormais la voix d’amis et d’ennemis dans les niveaux eux-mêmes. Wil Wheaton est en tête d’affiche du casting en tant que John Juniper, une “célébrité extraordinaire” dont nous ne gâcherons pas le rôle. En général, lui et le reste de la distribution donnent d’excellentes performances, ajoutant une énergie campy et des enjeux plus élevés alors que vous vous précipitez pour résoudre des énigmes. En particulier, le jeu d’acteur de Wheaton porte l’intrigue mince.

Le gameplay assis est peut-être à l’ancienne, mais il garde votre esprit concentré sur les énigmes délicates.

IEYTD2 conserve le même mécanisme de jeu assis que celui qui était populaire avec les casques VR classiques. Vous utilisez la télékinésie pour attirer des objets vers vous ou les pousser vers des objectifs. Pour la plupart, les contrôles fonctionnaient de manière transparente ; si des objets tombent derrière quelque chose, ils sont immédiatement surlignés en bleu, afin que vous ne perdiez rien d’important. Le gameplay fonctionne mieux dans une chaise de bureau qui tourne, car certains objets utiles se retrouvent derrière vous et vous ne voudrez pas vous fatiguer le cou.

J’avoue que j’ai d’abord trouvé décevant le retour de la VR classique assise ; J’avais espéré que la suite laisserait votre espion se promener, avec un peu de furtivité ou de tir mêlé à l’énigme. D’un autre côté, le jeu était assez stimulant et agréable assis sur le canapé, où vous pouvez voir tout ce dont vous avez besoin d’un seul point de vue ; devoir se promener dans une pièce pour trouver des indices ou des outils cachés rendrait probablement les choses plus compliquées que plus amusantes. Je ne vais donc pas lui reprocher sa conception de jeu à l’ancienne.

Essais et erreurs… et erreurs… et erreurs

Je m’attends à ce que tu meures 2 : Qu’est-ce qui va te frustrer

Jamais auparavant un titre de jeu n’avait été aussi pertinent ; vous devriez vous attendre à mourir beaucoup. Au début des missions, ces morts sont une expérience d’apprentissage utile pour vous enseigner les règles de la carte. Et ils sont souvent hilarants et prévisibles, vous avez donc presque envie d’entrer dans un destin horrible après l’autre. Le problème, c’est lorsque vous progressez de 90 % dans un niveau, que vous atteignez la fin difficile, que vous mourez et que vous revenez au début. Vous ne trouverez aucune sauvegarde automatique ni aucune sauvegarde manuelle dans IEYTD2.

Je souhaite vivement que votre première partie des niveaux soit prise en charge par les sauvegardes automatiques après avoir réalisé des progrès clés.

Une grande partie de votre temps de jeu dans ce jeu est consacrée à rejouer la première moitié de chaque niveau encore et encore. Ensuite, vous frapperez un nouvel obstacle qui vous tue instantanément, ou frapperez la partie “action” du niveau où vous aurez moins de temps pour réagir à un piège mortel. Ensuite, vous recommencez, en répétant les mêmes solutions de puzzle et en entendant le même dialogue jusqu’à ce qu’ils se sentent piétons. Je ne peux pas m’empêcher de penser que Schell Games aurait pu facilement ajouter des sauvegardes automatiques à des points clés du niveau ; l’explication charitable est qu’un espion intelligent devrait parcourir une mission entière en une seule fois ; l’idée la moins charitable est qu’ils voulaient augmenter le temps d’exécution du jeu.

Les solutions de puzzle sont vraiment satisfaisantes à résoudre, mais en replay, j’aurais aimé qu’il y ait plus de variété.

J’aurais aussi aimé que Schell Games ait ajouté de la variété aux solutions de puzzle. Voici un exemple : la première tâche d’une mission consiste à envoyer la bonne bouteille de vin et les verres à vin correspondants jusqu’à un monte-plats. Si Schell avait varié le type de vin que vous envoyez par partie, vous devriez vérifier à chaque fois et vous assurer de choisir les bons verres. La même chose s’applique à la section cool de désamorçage des bombes d’un autre niveau; bien que tendu les deux premières fois, cela devient un simple jeu de mémorisation.

Enfin, j’aurais aimé qu’il y ait eu plus de solutions “alternatives” à certains problèmes. Il semblait que chaque niveau était assez linéaire, donc si vous ne pouviez pas retrouver un élément particulier, vous seriez coincé dans vos traces pendant de longues périodes. J’ai passé 40 minutes à essayer de trouver une seule clé, sans autre moyen de progresser ; c’était horrible. Certains des défis de niveau vous encouragent à trouver d’autres moyens de surmonter les choses, mais ceux-ci étaient l’exception, pas la règle.

Votre mission, si vous choisissez de l’accepter

Je m’attends à ce que tu meures 2 : devriez-vous l’acheter ?

Beaucoup de mes plaintes avec I Expect You to Die 2 sont des pinailles, plutôt que des problèmes révolutionnaires. Le seul véritable inconvénient du jeu est sa courte durée, en particulier pour ceux qui n’aiment pas rejouer à des jeux après la fin de leur partie initiale. Sa rejouabilité s’adresse davantage aux perfectionnistes qui ne peuvent se reposer tant qu’ils n’ont pas débloqué tous les succès.

Mais étant donné que le jeu suit un scénario particulier d’une mission à l’autre, c’est probablement pour le mieux que Schell Games n’ait pas trop étiré l’histoire. Vous vous amuserez en tant qu’espion télékénétique à déterrer une vaste conspiration de méchants caricaturaux, ne comptant que sur votre esprit pour sortir de graves embouteillages. Les solutions de puzzle reposent parfois davantage sur des essais et des erreurs que sur la logique, mais cela reste extrêmement satisfaisant une fois que vous progressez.

4 sur 5

Grâce à son histoire divertissante, ses niveaux bac à sable avec des tonnes d’objets interactifs et ses commandes fiables pour une expérience assise sans nausées, I Expect You to Die 2 sera un excellent achat ou cadeau pour pratiquement tous les fans de réalité virtuelle, à l’exception des jeunes joueurs qui peuvent avoir peur de toutes les morts semi-violentes et caricaturales.

Je m’attends à ce que tu meures 2

En bout de ligne : Un thriller d’espionnage des années 1960, “L’espion et le menteur” vous confronte à l’infâme société Zoraxis, qui prévoit de causer de terribles ravages dans le monde. J’ai peur de dire que quand il s’agit de les arrêter, je m’attends à ce que tu meures aussi. Beaucoup.

