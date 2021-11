Critique de « India Sweets and Spices »: Rom-com va trompeusement en profondeur

Le Times s’engage à examiner les sorties de films en salles pendant la pandémie de COVID-19. Étant donné que les films comportent des risques pendant cette période, nous rappelons aux lecteurs de suivre les directives de santé et de sécurité décrites par les Centers for Disease Control and Prevention et les autorités sanitaires locales.

« India Sweets and Spices », un film charmant de la scénariste-réalisatrice Geeta Malik, se faufile d’abord sous le couvert d’une comédie romantique standard alors que notre héroïne fougueuse, Alia (Sophia Ali), tombe amoureuse de Varun (Rish Shah) après un rencontrer-mignon dans l’épicerie indienne de sa famille. Fraîchement d’avoir accueilli des keggers de Greenpeace en tant qu’étudiante de première année à l’UCLA, Alia est à la maison pour l’été, où elle se hérisse de la scène sociale indienne à Ruby Hill, NJ (un remplaçant de Cherry Hill), avec ses rôles de genre strictement appliqués et l’accent mis sur mariage. Pendant ce temps, le beau Varun est nouveau en ville – et par coïncidence, il sera transféré à l’UCLA à l’automne. (Pourquoi la vraie vie ne fonctionne-t-elle pas aussi bien ?)

Alia et Varun semblent au départ bien assorties à leur alchimie facile et sexy, mais le snobisme de ses riches parents et les commérages et le jugement du cercle social menacent leur relation. Le film, cependant, ne se concentre pas uniquement sur la romance florissante d’Alia et Varun; il explore également la classe et le genre dans la culture indienne d’Amérique lorsqu’Alia découvre que sa mère d’apparence traditionnelle, Sheila (Manisha Koirala), n’a peut-être pas toujours été ce qu’elle apparaît.

« India Sweets and Spices » est tourné et marqué plus comme un film à vie qu’une sortie en salles, mais il est facile de regarder au-delà de son esthétique de base pour le film plus profond en dessous. L’esprit dans le script de Malik est à la hauteur de la prestation animée et souvent sarcastique d’Ali, prouvant une excellente adéquation entre l’actrice principale et le matériel. La chaleur et l’intelligence – et un sens aigu du plaisir et du féminisme – font que le film de Malik vaut la peine d’être regardé, et la star montante Ali mérite également d’être surveillée.

« Bonbons et épices de l’Inde »

Évalué : PG-13, pour un langage fort, du matériel sexuel et de brèves références à la drogue

Durée de fonctionnement : 1 heure 41 minutes

En jouant: Commence le 19 novembre, Laemmle Town Center 5, Encino

Lien source