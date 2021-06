Critique de jeux vidéo – Roguebook ⋆ .

Erika Hardison passe en revue Roguebook…

Qui n’est pas un fan des jeux vidéo qui combinent des graphismes époustouflants, des scénarios de haute fantaisie et de la magie ? Eh bien, c’est ce que Roguebook est et plus, selon ce que vous recherchez dans votre jeu. Pour ceux qui aiment les jeux PC, c’est toujours excitant de trouver de nouveaux jeux à jouer et à explorer. Si vous envisagez un nouveau jeu RPG, vous devriez envisager de l’ajouter à votre liste sur Steam.

Créé par Nacon et Abrakam Entertainment, Roguebook est un jeu de narration qui est similaire à un jeu de société mais fonctionne presque comme un RPG. Ce type de jeu hybride peut attirer aussi bien les joueurs occasionnels que les joueurs avancés.

Roguebook est un eye-catcher instantané et attire immédiatement votre attention. La bande-son, les graphismes et l’ouverture du scénario sont parfaits en 10. Sans avoir d’instructions ni de connaissances sur le jeu au préalable, je l’ai compris par moi-même et j’ai pu progresser dans le jeu sans problème. J’ai été surpris quand j’ai réalisé que j’avais passé quelques heures à monter des pistes et à renforcer mes personnages.

Après avoir choisi votre personnage, vous devez essentiellement construire un solide jeu de cartes. Chaque carte fonctionne comme un sort pour débloquer des pouvoirs. Vous devez rassembler les cartes les plus fortes pour pouvoir trouver plus de trésors et de gemmes. Trouver plus de gemmes et de trésors vous permettra de progresser dans le jeu et de créer une série de personnages plus forts. Je joue sur une surface Microsoft et après quelques connexions, mon jeu ne se charge pas pour moi. Je ne sais pas si c’est mon ordinateur ou le jeu lui-même mais je n’ai pas pu jouer après un certain point. Cependant, d’après ce que j’ai joué, j’aimerais faire l’expérience de jouer avec d’autres en équipe et comparer cela au jeu seul pour déterminer ce qui me donne le plus pour mon gameplay.

J’aime l’idée des jeux vidéo de cartes épiques. Il y a beaucoup de gens qui jouent à des jeux de cartes sur leurs téléphones portables et l’ajout d’un scénario fantastique le rend attrayant pour tous les types de joueurs. Vos actions sont Roguebook impacte directement vos capacités futures. J’aimerais faire l’expérience avec plusieurs joueurs comme un jeu de cartes traditionnel pour voir comment il tient. Je ne sais pas si ce jeu a des capacités en ligne massivement multijoueurs, mais s’il le fait, cela pourrait rendre le jeu encore plus intéressant.

Avantages:

+ Imagerie

+ Narration de haute fantaisie.

+ Aventures sans fin

+ Facile pour les joueurs occasionnels

Les inconvénients:

– Le gameplay stagne après un certain temps.

– Plus de cartes que de gemmes ou de trésors.

– Moins d’action que les autres RPG

Note – 7/10

Erika Hardison