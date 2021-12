Critique de ‘Jockey’: Clifton Collins Jr. joue un rôle magistral

Le Times s’engage à examiner les sorties de films en salles pendant la pandémie de COVID-19. Étant donné que les films comportent des risques pendant cette période, nous rappelons aux lecteurs de suivre les directives de santé et de sécurité décrites par les Centers for Disease Control and Prevention et les autorités sanitaires locales.

Dans l’ère des films édités sans relâche et sous-éclairés d’aujourd’hui, les visages ne reçoivent pas beaucoup de biens immobiliers adorateurs en tant que portails essentiels vers l’âme d’une personne. Mais l’acteur vétéran Clifton Collins Jr. a une tasse sereinement patinée qui vaut son temps d’exécution dédié dans « Jockey », un jeu indépendant discret sur une piste de course fanée de l’Arizona, ainsi qu’à l’intérieur du tourbillon de joies et de regrets d’un cavalier vieillissant.

Collins incarne Jackson, un jockey d’une quarantaine d’années qui regarde une ligne d’arrivée qui approche à grands pas. En même temps, son amour indéfectible pour le sport le pousse à penser qu’il y a encore plus de gloire à trouver. À un certain niveau, c’est un genre familier de personnage de la dernière chance que le cinéaste Clint Bentley et son co-scénariste, Greg Kwedar, offrent dans leur milieu hippique de douce lumière matinale, de camaraderie plaisante et de compétition intense. Mais les dures vérités d’une histoire simple sont ce que Collins roule comme un pro jusqu’à la fin. Il nous donne à réfléchir quand le film qui l’entoure n’est pas aussi sûr de lui.

Le Jackson que nous rencontrons est un homme facile à vivre et dévoué à une passion qui, à en juger par le fait qu’il vit dans une caravane derrière un hippodrome modeste et ne peut se permettre que les conseils médicaux charitables du vétérinaire pour chevaux au sujet de ses douleurs tenaces, n’est clairement pas à propos de l’argent. Sur la piste, sa réputation le précède, et sa relation avec l’entraîneur-boss Ruth (une merveilleuse Molly Parker) est suffisamment étroite et chaleureuse pour ressembler à un croisement entre une amitié et un mariage de travail régulier.

Le naturalisme poky des premières scènes, tel que capturé par l’objectif à main d’Adolpho Veloso dans des lieux réels, indique que nous sommes autant dans la vraisemblance sur le lieu de travail que nous sommes à quelques jours de la vie d’un jockey qui a tout vu. Et avec quelques coups de pinceau, Collins établit facilement un pilier affable et travailleur. Qu’il s’agisse de parler boutique avec Ruth ou d’échanger des histoires de blessures avec des pairs (tous de vrais jockeys) – si le film éclaire quelque chose, c’est combien de vies sont en jeu chaque fois qu’ils montent à cheval – Jackson évoque une fierté froide qui est aussi touchante que le privé grimaces qui trahissent une vulnérabilité grandissante.

En peu de temps, cependant, l’histoire pousse maladroitement des objectifs et des obstacles pour son protagoniste. Un nouveau venu sur le circuit, Gabriel (Moises Arias), prétend être le fils de Jackson issu d’une relation de longue date, attisant le côté triste du jockey à propos de la responsabilité, tandis que Ruth présente simultanément un nouveau cheval qu’elle a acheté elle-même et qu’elle et Jackson croient être un futur gagnant pour leur partenariat. Et puis il y a cette main droite de plus en plus peu coopérative de Jackson, qui n’a pas obtenu ses propres plans d’insertion pour rien.

« Jockey » appartient à un sous-ensemble du cinéma indépendant qui veut les avantages d’un récit mais dans le cadre lâche d’un accrochage de type documentaire. (Comptez Chloé Zhao comme maître actuel de ce format.) Mais alors que la compassion de Bentley pour cette vie marginalisée est là, son habileté à mélanger les clichés de l’histoire et le style vérité fait défaut.

Les meilleurs moments sont isolés, comme une longue nuit de beuverie, de danse et de révélation entre Jackson et Ruth qui devient une représentation réconfortante de la proximité adulte et de l’honnêteté professionnelle, et un moment pictural éthérément poignant sur une rivière entre Jackson et des chevaux sauvages c’est pratiquement malickien.

Collins, bien sûr, est la colonne vertébrale émotionnelle solide du film, et Bentley le tire judicieusement comme tel. Parfois, ses traits ciselés de manière classique semblent vieillis par le temps et l’expérience, et dans d’autres scènes, ses yeux semblent fraîchement renouvelés par ce qui pourrait être.

Il est décevant que les machinations de l’histoire gênent, car le poids vécu du tour de Collins convient mieux au portrait atmosphérique à l’intérieur de « Jockey », celui marqué pour l’humeur tonale par Bryce et Aaron Dessner, que l’histoire qui chausse dans une motivation douteuse à la fin du film pour un drame supplémentaire dont il n’avait pas besoin. Collins étant l’acteur ultrafin qu’il est, cependant – concentré et en équilibre avec tout ce dont le film a besoin – il franchit de toute façon la dernière ligne droite, comme un champion.

‘Jockey’

Évalué : R, pour la langue

Durée de fonctionnement : 1 heure 34 minutes

En jouant: Laemmle Royal, ouest de Los Angeles