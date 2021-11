Critique de « Julia »: le documentaire de Julia Child fait de la bonne nourriture réconfortante

Le Times s’engage à examiner les sorties de films en salles pendant la pandémie de COVID-19. Étant donné que le cinéma comporte des risques pendant cette période, nous rappelons aux lecteurs de suivre les directives de santé et de sécurité décrites par les Centers for Disease Control and Prevention et les autorités sanitaires locales.

Se trouver n’est pas une mince affaire. Mais ensuite, trouver un moyen de transformer cette épiphanie en une révolution de joie et d’autonomisation pour les autres est la raison pour laquelle l’histoire de Julia Child, décédée en 2004, est si vivifiante et résonnante dans de nombreux domaines : la nourriture, le féminisme, le divertissement et même l’amour. .

Notre ère actuelle de documentaires de bien-être qui glorifiait les vies bien-aimées devait inévitablement revenir à l’icône culinaire et indigène de Pasadena, dont la personnalité vibrante, les livres de cuisine séminal et l’émission PBS révolutionnaire ont contribué à faire de la nourriture une discipline de plaisir non moins vitale que l’art, la littérature et musique. En fait, le nouveau documentaire « Julia » arrive à un moment où l’héritage gastronomique de Child est encore très présent dans l’esprit de l’Amérique, ayant déjà centré une poignée de biographies écrites, un portrait de film de Meryl Streep (le film de Nora Ephron « Julie & Julia ») , et une série à venir sur HBO Max.

La grande superstar épicurienne avec une voix comme un hautbois d’amour en vol est un sujet idéal pour les cinéastes Julie Cohen et Betsy West, l’équipe derrière le « RBG » nominé aux Oscars. Ou mieux encore, idéal pour le type de canonisation facile à vivre et agréable qu’ils ont perfectionné, construit davantage pour mettre l’accent sur les points forts plutôt que sur ce qui rend quelqu’un compliqué. Cela peut rendre « Julia » inspirante peut-être seulement d’une manière bien rodée. Mais alors que les amorces venteuses vont dans une vie aussi pleine que possible, cette collection d’archives et d’anecdotes, avec la préparation occasionnelle de plats comme des interludes alléchants, est décidément plus un festin que de la restauration rapide.

Les confidents et la famille parlent de l’éducation conservatrice et aisée de Child et de la rapidité avec laquelle elle a abandonné ses restrictions lorsqu’elle a commencé à voyager après l’université, d’abord en tant que dactylo pendant la Seconde Guerre mondiale, puis en tant qu’épouse du diplomate Paul Child, dont l’affectation à Paris en 1948 fut vraiment son tournant.

Tout d’abord, elle voulait apprendre à préparer les repas riches et techniquement précis qu’elle adorait, ce qui faisait d’elle une anomalie chromosomique dans les cuisines pédagogiques machos de France. Ensuite, elle a voulu transmettre ces connaissances dans un ouvrage complet pour les Américains qui n’a épargné ni les détails ni la passion. « Maîtriser l’art de la cuisine française », écrit sur 10 ans avec Simone Beck et Louisette Bertholle, est devenu une pierre de touche de l’édition, inspirant une génération de cuisiniers à domicile aventureux à transformer les produits de supermarché en matière de gastronomie.

Julia Child, à gauche, et le chef Max Bugnard préparant du poulet et du poisson sur une photo du documentaire « Julia ».

(Paul Child/© Schlesinger Library, Radcliffe Institute, Harvard University / Sony Pictures Classics)

Cependant, le documentaire prend son envol avec l’histoire de sa renommée médiatique. Cela est en partie dû à un récit captivant sur les débuts de la télévision et à la façon dont l’ingéniosité de la production décousue a aidé à mettre en valeur la réinvention d’un format par un talent intrépide et intrépide. Mais aussi parce que c’est quand la narration documentaire linéaire dépendant des photos et des interviewés peut céder la place à ce que nous voyons par nous-mêmes : un naturel total. Dans tous les merveilleux clips de « The French Chef » et au-delà se trouve la qualité de star excentrique et terreuse de son ardeur: l’excitation exaltante, les erreurs balayées, le flirt et l’humour et, surtout, son amour constant pour célébrer ce qui n’a jamais cessé de nourrir son âme.

« Julia » remplit aussi avec douceur l’arc de son mariage, une source de soutien pour elle jusqu’au bout. Les propres mystères du comportement de Paul ne sont pas ignorés, mais dans des rubans de texte extraits de leurs lettres et de leurs journaux intimes, dans les observations offertes par ceux qui les connaissaient, et augmentés par les accents plus romantiques de la partition de Rachel Portman, « Julia » indique clairement à quel point il était déterminé à aider l’amour de sa vie à réussir. L’ensemble de ce qu’ils représentaient l’un pour l’autre est assez émouvant.

Si les cinéastes avaient passé plus de temps sur ce qu’un paysage alimentaire/culturel/politique changeant signifiait pour une superstar pionnière d’une autre époque, « Julia » aurait peut-être eu un acte final plus fort que sa liste de contrôle des sujets abordés superficiellement, que ce soit son inquiétude envers le féminisme et les tendances alimentaires plus saines ou comment elle a continué à travailler dans ses 90 ans. Dans sa familiarité, « Julia » fait partie de ces documentaires où l’adoration évite de trop s’éloigner de ce qui la rendait remarquable, importante et durable. Là encore, les vieilles recettes, avec tout ce beurre, sont connues pour satisfaire.

‘Julia’

Évalué : PG-13, pour un bref langage fort/référence sexuelle, et quelques éléments thématiques

Durée de fonctionnement : 1 heure 34 minutes

En jouant: Commence le 12 novembre, The Landmark, West Los Angeles; AMC Sunset 5, West Hollywood