Critique de la bande d’honneur 6: attrayante, abordable et peu profonde

Le Honor Band 6 est un tracker de fitness abordable de Honor qui dispose d’un grand écran et des fonctionnalités de base de la smartwatch. Avec un capteur SpO2 et des outils de gestion du stress, il offre plus que l’expérience simple pour ceux qui cherchent à améliorer leur santé. Cela dit, il existe également un certain nombre de faux pas, de bugs et d’omissions qui l’empêchent d’être un concurrent sérieux pour les aficionados du fitness avec un budget limité. Lisez notre critique complète de la bande d’honneur 6 pour en savoir plus.

À propos de cet examen de la bande d’honneur 6: J’ai utilisé le Honor Band 6 pendant 10 jours en cours d’exécution de la version du logiciel 10.1.1.32. L’unité d’examen Honor Band 6 a été fournie à Android Authority par Honor.

Ce que vous devez savoir sur le Honor Band 6

Crédit: Adam Sinicki / Autorité Android

Bande d’honneur 6: 49 $ / 44 £ / 49 €

Bien que Huawei ait vendu Honor en novembre 2020, le Honor Band 6 se positionne comme un produit «transitionnel», allant même jusqu’à s’appuyer sur l’application Huawei Health comme l’ont fait les modèles précédents.

Ainsi, pas grand-chose n’a changé depuis le groupe d’honneur 5 de 2019. La plus grande amélioration par rapport au tracker de dernière génération est de loin l’écran plus grand. Il s’agit d’un saut significatif entre les pouces 0,95 précédents et les tout nouveaux pouces 1,47. L’écran est également incurvé, AMOLED et très lumineux – une caractéristique remarquable sur un appareil économique comme celui-ci.

Sinon, toutes les fonctionnalités que vous attendez sont ici. Il dispose d’un capteur de fréquence cardiaque optique, d’une détection automatique d’activité, d’un suivi du sommeil et des pas, d’une résistance à l’eau 5ATM et d’une fonctionnalité de base de smartwatch. Cependant, il n’y a toujours pas de support GPS intégré.

Le Honor Band 6 est maintenant disponible à l’achat sur Amazon aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Europe. Il sera également vendu via la boutique officielle HiHonor à partir d’avril 2021.

Et cet écran?

Crédit: Adam Sinicki / Autorité Android

Le Honor Band 6 est fort et fait une bonne première impression. Bien que la boîte elle-même soit très basique – trahissant le caractère abordable de l’appareil – l’écran compense largement. L’écran occupe désormais 85% de la façade du modèle, ce qui lui confère une esthétique très moderne.

Non seulement l’écran est attrayant, mais il offre également une excellente réactivité tactile. Cela facilite la navigation sur l’appareil et donne l’impression d’un gadget beaucoup plus cher. Vous pouvez choisir entre un grand nombre de cadrans de montre, et j’en ai vraiment aimé un grand nombre. Ils éclatent vraiment grâce à la couleur vive, aussi, et la plupart fourniront des pas et des calories en un coup d’œil.

Crédit: Adam Sinicki / Autorité Android

Il est donc dommage que votre montre ne reste pas aussi nette. Après seulement quelques jours, le mien a ramassé une éraflure proéminente dans le coin supérieur. C’était avant même que je fasse une formation. Il n’y a pas non plus de luminosité automatique, ce qui est dommage, et l’écran brillant peut provoquer un peu d’éblouissement. Heureusement, la luminosité est telle qu’elle peut généralement être vue au soleil sans problème.

La montre est par ailleurs agréable à l’œil si elle est un peu banale. Il y a un bracelet en caoutchouc confortable et un seul bouton sur le côté qui vous ramène à l’écran d’accueil / ouvre le menu. Je continue d’essayer de sélectionner des options avec ce bouton, mais c’est sur moi.

Mais peut-il faire du fitness?

Crédit: Adam Sinicki / Autorité Android

En tant que tracker de fitness, le Honor Band 6 se laisse tomber de certaines manières clés.

Premièrement, la détection d’activité n’est pas géniale. Au départ, je pensais que cela ne fonctionnait pas du tout, mais après une inspection plus approfondie, j’ai constaté que les informations apparaissaient dans la section «étapes» de l’application et uniquement sous forme de pourcentage réparti entre la marche, la course et l’escalade. Ne vous attendez pas à vous promener et à voir cela comme une activité.

Démarrer une course depuis le poignet n’a pas beaucoup plus de succès. D’une part, la montre signale en permanence qu’elle n’a pas de GPS. La seule façon d’obtenir le Honor Band 6 pour enregistrer votre course avec GPS est de lancer la course via l’application. Je peux pardonner le manque de GPS intégré car c’est standard pour le prix. Mais c’est une énorme limitation qui sape l’un des principaux avantages d’avoir une smartwatch. C’est pire aussi, car il n’y a que trois profils de formation à choisir dans l’application.

J’ai contacté Honor pour voir si c’était quelque chose dont ils étaient conscients. J’ai suivi ses instructions, mais cela n’a malheureusement pas résolu le problème lorsqu’il était associé à un appareil iOS. De plus, ils ont mentionné que le suivi GPS n’était pas du tout pris en charge sur les appareils Android non Huawei / Honor. C’est un gros inconvénient, en effet.

Crédit: Adam Sinicki / Autorité Android

Le Honor Band 6 propose 10 profils d’entraînement différents. Il s’agit notamment de la course en extérieur et en salle, de la marche en extérieur et en salle, du cyclisme en extérieur et en salle, de la natation en piscine, de l’elliptique, de la puissance (qui a une image d’un rameur) et autres.

Il s’agit de cueillettes relativement minces. Il n’y a pas de profil spécifique pour la musculation, le yoga, l’aérobic ou toute autre chose que quelqu’un pourrait éventuellement vouloir mesurer. Pour ceux-là, vous avez «autre».

Les données proposées sont assez standard pour un tracker de fitness à petit budget. Vous obtenez la cadence et une ventilation de vos zones de fréquence cardiaque, et au fil du temps, vous obtiendrez même une estimation de la VO2 max.

L’exactitude est difficile à vérifier car Honor ne fournit pas un moyen de télécharger les données brutes de HRV. Cela signifie que je ne peux pas comparer directement les résultats avec un moniteur porté sur la poitrine plus précis. Quand on regarde les résultats par rapport à un Wahoo Tickr X, ils semblent assez normaux pour un tracker de budget.

Le manque de capacité à exporter les données HRV est une marque contre la montre en soi. Bien sûr, cette fonctionnalité manque également sur les appareils Xiaomi et ne préoccupe guère la plupart des utilisateurs occasionnels. Mais cela dit, il est également vrai que cela pourrait être pratique pour certains utilisateurs et ne coûterait rien à Honor à mettre en œuvre. Cela vous laisse vous demander pourquoi vous êtes tenu à l’écart de vos propres données.

Je ne suis pas un grand fan de l’application Huawei Health, du moins sur iOS. C’est assez simple, mais j’aurais aimé qu’il y ait des onglets pour les pages fréquemment visitées comme «dormir». Votre kilométrage peut cependant varier. C’est certainement propre et simple à naviguer!

Crédit: Adam Sinicki / Autorité Android

Le Honor Band 6 suit un bon sommeil et s’appuie sur l’algorithme TrueSleep trouvé sur d’autres appareils Huawei et Honor. Le Band détecte automatiquement le sommeil efficacement, et les résultats qu’il produit ne sont pas trop différents de l’Oura Ring 2 (qui est très bon mais pas parfait non plus).

Certaines données sont cependant manquantes, comme la fréquence cardiaque au repos. Honor dit qu’il propose des «suggestions d’amélioration du sommeil» personnalisées, mais je n’ai rien vu d’autre qu’une suggestion d’objectif de sommeil.

Crédit: Adam Sinicki / Autorité Android

SpO2 est une fonctionnalité supplémentaire intéressante à avoir et peut potentiellement être utile / intéressante pour le suivi de la santé globale. Cela dit, il est peu probable que quiconque s’entraînant à haute altitude ne dépenserait pas un peu plus pour une montre de course. Vous devez commencer une lecture SpO2 manuellement, et je ne pense pas que cela soit pris en compte dans le suivi du sommeil (où cela pourrait être utile). Je suis donc tenté de dire qu’il est peu probable que cela soit vraiment utile pour la plupart des utilisateurs. Le Huawei Band 6, quant à lui, offre une surveillance continue de l’oxygène dans le sang. Cela sera probablement beaucoup plus utile.

Crédit: Adam Sinicki / Autorité Android

Le suivi du stress n’est pas non plus très astucieux. Par exemple, cela dit que mon niveau de stress est «normal» en ce moment. En fait, je suis assis à l’étage en train de travailler avec mes écouteurs pour pouvoir entendre le tapis installé dans mon salon. C’est après un mois à vivre avec la belle-famille en raison de problèmes liés à la rupture d’une pipe. Inutile de dire que je suis stressé et que le Honor Band 6 n’en détecte aucune trace.

Enfin, le Honor Band 6 prend également en charge le suivi du cycle pour les utilisatrices.

Fonctions intelligentes et autonomie de la batterie

Crédit: Adam Sinicki / Autorité Android

Les fonctionnalités de la smartwatch sont basiques mais très utilisables. Essentiellement, cela revient à afficher des notifications. Mais grâce à ce grand écran, c’est une bonne expérience. Les notifications sont arrivées de manière fiable (plus que certains autres appareils), et le grand écran m’a permis de visualiser une grande quantité de texte.

En dehors de cela, vous obtenez une fonction de recherche de mon téléphone, un chronomètre, la météo et une torche.

Vous pourrez également profiter de toutes ces fonctionnalités pendant longtemps. C’est grâce à une batterie impressionnante de 14 jours qui tient vraiment cette promesse, même avec plusieurs séances d’entraînement et une surveillance de la fréquence cardiaque 24 heures sur 24.

Spécifications de la bande d’honneur 6

Honor Band 6 Écran tactile AMOLED 1,47 pouces

Résolution 194 x 368

283ppiCapteurs Oxygène sanguin

Rythme cardiaque

Accéléromètre

GyroscopeBatterie180mAh

14 jours d’utilisation normale

10 jours d’utilisation intensiveCouleursNoir météorite, gris grès, rose corailRésistance à l’eau5ATMPoids18gConnectivitéBluetooth 5NotificationsOui

Valeur et concurrence

Bande d’honneur 6

Le Honor Band 6 est un portable de fitness abordable et attrayant.

Cela peut sembler une critique très négative, mais tout cela doit être pris dans le contexte du prix. Le Honor Band 6 ne coûte que 49 $, ce qui représente une fraction du prix de nombreux trackers de fitness haut de gamme. Dans cet esprit, le Honor Band 6 est un tracker de fitness d’un bon rapport qualité-prix.

La concurrence la plus proche est le Xiaomi Mi Band 6, au prix similaire et doté d’un écran AMOLED de 1,56 pouces. Les fonctionnalités définies entre ces deux appareils sont également presque identiques.

Sinon, vous pouvez choisir de dépenser un peu plus et obtenir le Huawei Band 6. Cet appareil plus cher semble extrêmement similaire grâce au même écran de 1,47 pouces, mais est livré avec une surveillance continue de la SpO2, une surveillance de la pression TruRelax 2.0 et 96 modes sportifs différents. Il y a aussi un obturateur de caméra et des commandes de lecture de musique, mais toujours pas de GPS.

Ou, si vous voulez dépenser un peu moins, choisissez le Honor Band 5 et obtenez la plupart des mêmes fonctionnalités, bien que sur un écran plus petit.

Critique du groupe d’honneur 6: le verdict

Crédit: Adam Sinicki / Autorité Android

Le Honor Band 6 a bien raison et en fait assez pour inquiéter Xiaomi. Cela dit, il laisse également tomber la balle dans quelques domaines clés grâce à quelques bugs et à un manque de vernis. Si vous cherchez quelque chose qui peut compter vos pas, enregistrer votre itinéraire et votre fréquence cardiaque pendant les marches et surveiller votre sommeil, c’est une option intéressante. Cependant, si vous êtes sérieux au sujet de la forme physique, je continuerais de chercher.