Critique de la deuxième place: le roman de Rachel Cusk est charmant et vicieux

Le nouveau roman de Rachel Cusk, Second Place – son premier depuis le succès échappé de sa trilogie Outline – est un travail charmant et vicieux. Elle est vexée et en quête, à la recherche d’une pièce manquante, d’un objet qui apportera un sens au monde mais qui est totalement inaccessible; il bouillonne assez de mécontentement.

Cusk a dessiné la deuxième place vaguement après Lorenzo à Taos, un mémoire de la patronne de l’artiste Mabel Dodge Luhan sur le moment où DH Lawrence est venu séjourner dans sa colonie d’artistes à Taos, au Nouveau-Mexique. «Ma version», écrit Cusk dans une brève note de l’auteur, «se veut un hommage à son esprit.» Comme Lorenzo à Taos, Second Place s’adresse à un personnage appelé Jeffers; Luhan’s Jeffers était le poète Robinson Jeffers, tandis que Cusk’s reste un mystère. Et il s’agit d’une femme que nous ne connaissons que sous le nom de M, qui raconte, à nous et à l’inconnu Jeffers, comment elle a amené le célèbre peintre L à venir rester avec elle en 2020, alors que la pandémie se propageait.

M est une écrivaine d’âge moyen qui vit avec son mari Tony dans un marais de la campagne française. M a souffert d’énormes souffrances au cours de sa vie – elle écrit en oblique sur une mère réticente et un premier mari cruel – et elle vit donc dans un état d’incertitude constante, catastrophisant chaque petit revers. Si elle avait 20 ans de moins, elle aurait un diagnostic d’anxiété et une prescription d’ISRS. «Si vous avez toujours été critiqué, avant que vous ne vous en souveniez, il devient plus ou moins impossible de vous situer dans le temps ou l’espace avant que la critique ne soit faite», écrit Cusk, avec une simplicité dévastatrice: «croire, en d’autres termes, que vous existez vous-même.

Évaluation: 4,5 sur 5

M voit le calme et la paix de sa vie avec Tony calme et inflexible comme un antidote au terrible monde extérieur scintillant. Elle n’est jamais certaine qu’elle-même existe, mais elle est certaine que Tony existe, alors elle peut s’ancrer à lui. Tout de même, elle aspire à l’art, explique M, et aux yeux extérieurs. Elle a donc pris l’habitude d’inviter des artistes à venir séjourner dans le petit cottage qu’elle et Tony ont aménagé sur leur terrain, leur deuxième place.

M invite L à rester à la deuxième place avec de grands espoirs, lui disant qu’elle veut voir son marais bien-aimé à travers ses yeux. Elle a déjà vu certaines de ses peintures et elle a découvert que lorsqu’elle les regarde, une phrase résonne dans son esprit, une phrase à laquelle elle a du mal à s’accrocher ou à croire dans d’autres circonstances: je suis ici.

Ce que M veut vraiment, c’est se voir à travers les yeux de L. Elle veut qu’il la peigne, pour qu’elle puisse enfin croire qu’elle existe vraiment, pour qu’elle puisse se voir et penser que je suis ici. Mais quand L arrive à la deuxième place de M, il semble vouloir peindre tout le monde sauf M: Tony, la fille de M, la petite amie qu’il a emmenée avec lui. Et quand M confronte enfin L à la question de savoir pourquoi il ne la peindra pas, il lui dit avec insistance: «Mais je ne peux pas vraiment te voir.

Le moment est à la fois grossièrement drôle et dévastateur, ce qui est le ton de la plupart des frappes de The Second Place. Et c’est particulièrement dévastateur parce que M semble si certaine qu’elle et L ont un lien artistique profond. Quelques instants plus tôt, elle a confié à L des secrets intimes sur son expérience de la psychanalyse. Elle nous a fait part du «sentiment de familiarité intime que j’ai ressenti avec L dès cette toute première conversation, une intimité qui était presque une parenté, comme si nous étions frère et sœur» – et maintenant nous constatons que cette intimité est entièrement unilatérale.

La relation de M avec L est celle d’un spectateur devant un artiste, ou d’un lecteur devant un auteur. Elle a regardé son art et a ressenti de la reconnaissance, et maintenant elle veut ressentir la même lueur de reconnaissance ou d’affirmation pour elle-même. Mais L n’a aucune utilité particulière pour M, malgré sa volonté de rester à sa deuxième place et de profiter de son hospitalité à une époque de chaos mondial. Il a en fait un mépris pour elle, un mépris qui semble se résumer au fait de sa féminité et de sa cinquantaine.

Et ainsi chaque fois que M se jette devant L, elle se retrouve à reconstituer le genre particulier de déception que ressentent les femmes lorsqu’elles se cherchent dans les romans de grands écrivains masculins et ne rencontrent que de la haine. Elle est tombée amoureuse de la façon dont il voit le monde, seulement pour découvrir qu’il n’y a pas de place pour qu’elle existe dans cette vision. Comme lire à nouveau Philip Roth.

Pourtant, M persiste à poursuivre L, certaine qu’elle pourra, à terme, trouver un moyen de lui faire voir, jusqu’à ce que cette tentative semble être devenue son projet pour l’été de quarantaine. Tous les personnages semblent avoir un tel projet en cours, et Cusk est souvent très drôle à leur sujet: à un moment donné, le petit ami de la fille de M effectue une lecture impromptue et non sollicitée de deux heures de son roman fantastique en cours, ne se terminant pas avant 1 heure du matin. («C’est vraiment beaucoup trop long», lui dit L.)

Mais c’est le désir incessant et dévorant de M qui anime ce roman, tourbillonnant sous la surface de chaque phrase immaculée. Dwight Garner appelle la prose de Cusk «chaude mais froide», qui se rapproche autant que n’importe quel descripteur pourrait résumer la qualité exacte de ses phrases: Elles sont détachées, mais aussi passionnées; ils se tordent de désir furieux; ils analysent tous les besoins avec une féroce méfiance.

Lorsque M écrit à L pour lui demander de venir rester avec elle, elle inclut une description du marais qu’elle aimerait qu’il peigne. La plupart des artistes, dit-elle, «en manquent entièrement le but», de sorte que chaque fois qu’ils essaient de le peindre, «ce qu’ils finissent par peindre est le contenu de leur propre esprit». Elle-même considère le marais comme «la vaste poitrine laineuse d’un dieu ou d’un animal endormi, dont le mouvement est le mouvement lent et profond d’une respiration somnambulante».

M, comme tous les artistes qu’elle méprise, a peint le contenu de son esprit. Cette respiration profonde, lente et incessante se fait sentir sous toute sa narration. C’est le mouvement de ses désirs: d’un esprit qui s’efforce, sans cesse, de parvenir à se dire, je suis là.