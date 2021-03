Taran Adarsh ​​lui a donné 3,5 étoiles. (Image: Twitter / John Abraham)

Examen de la saga de Mumbai: John Abraham et Emraan Hashmi, la star de Mumbai Saga, sont sortis en salles vendredi, alors même que les cas de coronavirus semblent à nouveau augmenter. Avant sa sortie au public, le critique de cinéma et analyste commercial Taran Adarsh ​​a tweeté sa critique du film, le qualifiant de film «puissant», et lui a attribué 3,5 étoiles. Il a également déclaré que le film était un artiste bourré d’action ayant des dialogues puissants. Parlant des performances individuelles des acteurs, Adarsh ​​a déclaré que John Abraham était formidable dans le film, tandis qu’Emraan Hashmi avait un impact. Mahesh Manjrekar et Amol Gupte étaient superbes, selon Adarsh.

Il a également dit que le film était un artiste de masse, avec sa première moitié étant «tranchante» et la seconde moitié étant bonne.

D’autre part, l’analyste commercial Sumit Kadel a attribué au film 2 étoiles, le qualifiant de «dépassé». Il a également déclaré que le film contenait de puissants one-liners, mais a déclaré qu’il n’y avait rien d’autre qui retiendrait l’attention du public. Il a également dit que John et Emraan ont agi décemment, mais ce n’était pas suffisant pour s’élever au-dessus du «script mal écrit».

Kadel a cependant salué la performance de l’acteur Sunil Shetty, qui, selon lui, se démarque dans son rôle.

Le film, qui est un réalisateur de Sanjay Gupta, est un drame de gangsters se déroulant dans les années 80 et 90. Avec John jouant le rôle d’Amartya Rao, qui souhaite diriger la ville, le film dépeint la transformation de la ville de Bombay à Mumbai. Rao est opposé au flic Vijay Savarkar, joué par Emraan.

Notamment, avec la pandémie de coronavirus qui fait des ravages dans le monde entier, les cinémas sont restés fermés pendant neuf mois, obligeant de nombreux cinéastes à passer aux plates-formes OTT pour leurs sorties. La pandémie a coûté à Bollywood un joli sou. Mais maintenant, avec la sortie de plusieurs films au box-office, l’industrie espère pouvoir bientôt se redresser.