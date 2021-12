Critique de la saison 1 d’Invasion : le premier chapitre d’une épopée de science-fiction

La première saison d’Invasion sur Apple TV Plus semble un peu incomplète. À travers ses 10 épisodes, qui décrivent une poignée d’humains aux prises avec une invasion extraterrestre, l’histoire révèle lentement la réalité de ce qui se passe. Il y a des indices ici et là – une voix artificielle obsédante, une mystérieuse arme destructrice d’extraterrestres, un enfant avec des crises qui peuvent ou non montrer l’avenir – mais la plus grande révélation de toutes ne se produit même pas avant le tout dernier coup dans le dernier épisode. Cela a quand même réussi à m’attirer – mais cette attraction a beaucoup à voir avec le potentiel. Plutôt que de rester seule, la première saison d’Invasion ressemble au premier chapitre d’une épopée de science-fiction beaucoup plus grandiose.

L’invasion démarre lentement. Contrairement à la plupart des histoires sur une invasion extraterrestre, qui ont tendance à se concentrer sur la partie extraterrestre, Invasion s’attarde sur un traumatisme humain. Au début, il y a à peine une mention des extraterrestres envahisseurs. Au lieu de cela, l’histoire mondiale d’Invasion suit une poignée de fils différents répartis à travers le monde, qui finissent finalement par être vaguement connectés. Chacun a un lien avec les événements d’un autre monde : il y a un jeune garçon à Londres qui est sujet à des crises qui peuvent être liées à l’invasion ; une famille de Long Island qui lutte contre l’infidélité et qui possède également une arme pouvant tuer les extraterrestres ; un ingénieur spatial au Japon qui semble être le seul à pouvoir communiquer avec eux ; et un soldat américain qui est séparé de son escouade en Afghanistan après ce qui semble être une attaque.

La série fait un excellent travail pour que vous vous souciez de ces personnages, principalement parce que vous passez tellement de temps avec eux. Vous comprenez pourquoi l’ingénieur travaille sans relâche pour retrouver un astronaute bloqué après de nombreuses scènes longues et sincères révélant leur relation secrète. De même, alors que le soldat apparaît initialement comme un imbécile, son histoire lentement révélée le transforme finalement en une figure sympathique. Il y a beaucoup de développement de personnage en cours, mais cela nécessite également de la patience car il faut un certain temps pour atteindre les vrais extraterrestres. Pour la première moitié de la saison, ce ne sont surtout que des indices qu’il se passe quelque chose au-delà d’une catastrophe naturelle quelconque.

Image : Pomme

Tout cela signifie que lorsque les extraterrestres apparaissent enfin, c’est une grosse affaire. La révélation est excellente et change nettement le ton du spectacle. À partir de là, Invasion devient quelque chose de différent, équilibrant son drame de personnage (qui ne disparaît jamais complètement, heureusement) avec des mystères extraterrestres intrigants et l’horreur totale de traiter avec les envahisseurs. Il y a une scène terrifiante dans une maison isolée, où une famille essaie de s’éloigner de l’une des créatures à pointes; plus tard, nous voyons le soldat traverser un hôpital déchiré par la guerre au milieu d’une infestation comme s’il s’agissait d’un jeu Resident Evil à la première personne.

Vous n’obtenez jamais beaucoup de réponses

Ce que vous n’obtenez pas, ce sont beaucoup de réponses. Il y a quelques petites révélations, comme quand vous apprenez que l’adolescent londonien a eu des visions de l’invasion avant qu’elle ne se produise ou quand il semble que le chercheur japonais découvre comment les extraterrestres communiquent. Mais rien n’est jamais clair. Même lorsqu’il semble que les extraterrestres ont été vaincus, le spectacle vous jette une autre tournure. Ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose. Le mystère est important, et ces inconnues font partie de ce qui m’a fait revenir. Mais le résultat est que la saison 1 ne ressemble pas à une histoire complète, avec son propre arc distinct. C’est 10 épisodes de configuration.

La bonne nouvelle est qu’Apple a révélé plus tôt cette semaine qu’Invasion revenait pour une deuxième saison, le co-créateur Simon Kinberg déclarant qu’ils « étendraient notre univers de la manière la plus intime et la plus épique ». Et après une saison complète de mise en place, j’ai hâte de voir où ça va enfin.