Critique de la saison 2 de ‘Ted Lasso’: Épisode 11 – Bye, Bye, Bye

Bien que j’aie apprécié certaines parties de la saison deux de Ted Lasso, il est juste de dire que je n’ai pas été aussi captivé que le premier. Cet avant-dernier épisode est cependant l’un des meilleurs, sinon le meilleur, que la série ait jamais produit.

Routines de danse et largage de bombes de vérité

L’une de mes plaintes à divers moments de la saison 2 de Ted Lasso est qu’il y a eu une absence de blagues pour contraster avec l’émotion. Cette fois-ci, il y a des moments de rire légitimes dès le départ, notamment l’équipe qui pratique sa routine de danse N * Sync pour le Dr Sharon. Sérieusement.

En fait, tous les éléments qui ont rendu la saison dernière si géniale se trouvent dans cet épisode. Des personnages responsabilisés et en développement. Humour. Émotion. Et il y a même du football (très brièvement).

Ce n’est pas parce qu’il y a des rires que les choses se passent bien. Loin de là. Un milliardaire ghanéen, brillamment interprété par la guest star Sam Richardson, arrive avec de grands projets pour Sam, laissant Rebecca et lui face à un dilemme. Par conséquent, Rebecca elle-même lâche une autre bombe de vérité sur Ted dans une scène très puissante, alors qu’elle lui raconte enfin sa liaison avec son joueur vedette. En parlant de bombes de vérité, Roy et Keeley ont-ils été un peu trop honnêtes l’un envers l’autre ? L’éventuel au revoir avec le Dr Sharon est également très émouvant et bien exécuté.

Ensuite, il y a Nate. On nous avait prévenus que les choses allaient devenir difficiles pour ce personnage auparavant adorable mais… wow. Tout se prépare à ce qui pourrait être une finale dramatique pour la saison deux de Ted Lasso.

Vérification de la réalité de la saison 2 de ‘Ted Lasso’

Auparavant, j’ai mentionné qu’il y avait beaucoup de précision dans ces scènes, en particulier en ce qui concerne le football. Les choses se sont un peu égarées dans cet épisode. Le (vrai) commentateur Arlo White nous dit que Richmond doit gagner pour être promu en Premier League à partir du championnat. Deux équipes de cette division sont automatiquement promues, tandis que quatre autres – celles qui terminent troisième, quatrième, cinquième et sixième, entrent dans un système de séries éliminatoires. Il est très probable, bien qu’il ne soit pas certain, qu’une équipe en mesure de se qualifier automatiquement pour le match final se verrait déjà garantir une place en playoffs. Dans tous les cas, les playoffs ne sont pas du tout mentionnés. C’est raté, car la finale des éliminatoires du championnat est réputée pour son drame. Il se trouve également que c’est le jeu unique le plus précieux du football anglais.

C’était aussi certainement pousser une licence dramatique pour imaginer que Sam serait autorisé à rencontrer un nouveau propriétaire potentiel sans son agent.

Une autre tournure intéressante est que Trent Crimm – The Independent, révèle la source de son grand exposé. Je suis sûr que cela arrive, mais l’une des premières règles du journalisme est de ne jamais révéler une source. Plus important encore, il publie l’histoire sans avoir contacté Ted au préalable, ce qui ne serait certainement pas autorisé par un éditeur. Il convient également de noter qu’il fait référence à une édition imprimée de The Independent. Ce média est devenu le premier journal national à passer au numérique uniquement en mars 2016.

Rien de tout cela, il faut le dire, n’enlève vraiment la qualité globale de l’épisode 11 de la saison deux de Ted Lasso. C’est vraiment excellent. Espérons que la finale signifie que nous terminons sur un sommet similaire.