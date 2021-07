Après un premier épisode quelque peu plat mais bien, la saison deux de Ted Lasso commence vraiment à démarrer. Le deuxième épisode voit la tension monter à Richmond grâce au retour d’une figure familière. Oh, et la meilleure blague de l’une ou l’autre saison jusqu’à présent se trouve dans cet épisode. (Je n’essaierai pas de le recréer ici, mais cela implique Led Zeppelin.)

La saison 2 de “Ted Lasso” avance

Les bons morceaux du premier épisode restent – ​​il y a un autre indice sur le lien entre Rebecca et Keeley, le développement continu de la relation de ce dernier avec Roy, et des démonstrations de la façon dont l’équipe s’est ralliée l’une à l’autre (aucune mention d’Earl le chien cependant) . Mais là où l’épisode un semblait un peu stagnant, on a l’impression que la série commence vraiment à avancer et à s’éloigner des composants «classiques» auxquels nous nous attendons. Le « wagon de bienvenue Ted Lasso » arrive bel et bien, mais les biscuits ont déjà été refusés par le docteur Sharon avant que Rebecca n’accepte. Il y a un moment émouvant entre Sam et Ted, mais il semble beaucoup moins forcé que le grand discours de la conférence de presse de la première.

Sources de tension

Alors que nous voyons un adoucissement dans la relation entre Ted Lasso et le docteur Sharon, Nate le Grand ne montre aucun signe de relâchement dans son traitement grossier de son successeur dans la buanderie. La vraie source de tension est cependant Jamie Tartt. Il est d’abord expulsé de l’émission de téléréalité Love Conquers All, puis de Manchester City. Il n’a apparemment qu’une seule voie de retour dans le jeu, mais comment l’équipe de Richmond réagira-t-elle à son retour? Regarder Ted prendre une décision difficile et potentiellement bouleversante apporte une nouvelle dynamique à la série.

‘Ted Lasso’ – Fabriqué au Royaume-Uni

Une chose qui s’est vraiment renforcée cette saison est les représentations très réalistes de la couverture médiatique et sportive du Royaume-Uni. Lust Conquers All est une parodie de Love Island, actuellement diffusée au Royaume-Uni. Cependant, certaines choses ne sont même pas une parodie mais utilisent des marques et des cadeaux réels. Jamie apparaît dans This Morning, sur le plateau de l’émission du petit-déjeuner avec les présentateurs Phillip Schofield et Holly Willoughby.

De même, Roy fait du punditry sur Soccer Saturday avec Jeff Stelling et Chris Kamara, qui sont tous deux des caractéristiques de cette émission. Il y a aussi une référence à l’ancien joueur et expert actuel Jamie Carragher. Même dans l’intro, la musique utilisée dans cette scène est réelle ! Nous en avons vu des morceaux lors de la première saison, mais cela a augmenté et il semble que les marques médiatiques soient beaucoup plus heureuses d’être associées à Ted Lasso maintenant c’est un énorme succès.

L’épisode deux de la saison 2 de Ted Lasso est désormais disponible pour les abonnés Apple TV+.