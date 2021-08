Critique de la saison 2 de ‘Ted Lasso’: Épisode 3 – Le personnel est politique

in

Le sport a toujours été une plate-forme de protestation de premier plan. En effet, lorsque le football de Premier League a repris après que le premier verrouillage COVID-19 du Royaume-Uni a commencé à se lever en juin 2020, au lieu de donner le coup d’envoi au coup de sifflet, les joueurs d’Aston Villa et de Sheffield United ont suivi Colin Kaepernick et se sont agenouillés pour protester contre le racisme. . Ils savaient que les yeux de millions de personnes qui avaient attendu des mois le football en direct les regarderaient. C’était clairement pré-planifié, mais personne en dehors des personnes impliquées dans le match n’était au courant. Les scénaristes de Ted Lasso sont clairement conscients du pouvoir de protestation que détiennent les stars du sport.

Ted Lasso et le pouvoir de la protestation

Cette critique pourrait porter sur les beaux moments de liaison entre Rebecca et sa filleule Norah. Cela pourrait rire de la réunion maladroite de Ted Lasso et de « Sassy Smurf », ou de la scène très amusante où l’entraîneur normalement doux fait un 180 et devient son alter-ego en colère, « Led Tasso ».

Mais ce serait complètement passer à côté de l’essentiel.

Dans cet épisode, Sam reçoit fièrement les photos qu’il a réalisées dans le cadre d’une campagne publicitaire pour le sponsor du club (fictif) Dubai Air. Il apprend alors par l’intermédiaire de son père que la société mère (également fictive) de la compagnie aérienne, Cerithium Oil, a refusé de nettoyer les dégâts qu’elle a causés dans son pays natal, le Nigeria. Incapable de porter un kit avec le nom de l’entreprise dessus, Sam organise une manifestation et est rejoint par tous ses coéquipiers et soutenu par le personnel du club. Cela montre que le personnel est politique, aide à ramener Jamie dans le giron et bat la scène du jeu de fléchettes pour un coup de poing émotionnel.

Comme le sport, la culture pop est un excellent moyen de mettre en évidence des problèmes qui ont également été largement ignorés. Ted Lasso m’a certainement fait lire ce qui s’est passé dans le delta du Niger…