Critique de la saison 2 de ‘Ted Lasso’: Épisode 4 – Noël à Richmond

C’est Noël à Richmond dans l’épisode quatre de la saison deux de Ted Lasso. Pas surprenant que l’équipe et le personnel soient prêts à célébrer du mieux qu’ils peuvent. Standby, car on a plein de clichés de Noël !

La description précise du football anglais se poursuit dans cet épisode, avec l’entraînement de l’équipe le matin de Noël en vue d’un match du lendemain de Noël – traditionnellement l’un des plus grands jours de la saison. Après avoir échangé des cadeaux Secret Santa, tout le monde se rend à ses divers arrangements. Ted parle à son ex-femme et à son fils sur Facetime, Rebecca dit qu’elle assiste à la fête de Noël d’Elton John et Keeley a préparé un Noël sexy pour Roy. La famille Higgins, quant à elle, a ouvert sa maison à tout joueur seul.

Et c’est là que les clichés commencent car, inévitablement, les choses ne se passent pas comme prévu.

Roy arrive chez Keeley mais est accompagné de sa nièce, Phoebe, dont la mère a été rappelée. Elle est bouleversée parce qu’un garçon à l’école la taquine parce qu’elle a mauvaise haleine. À la suggestion de Roy, les trois partent à la recherche d’un dentiste dans un quartier chic. Pas sexy, mais adorable, et tout se termine par une confrontation avec le garçon qui a bouleversé Phoebe… à la manière de Love Actually. La séquence n’est ni grande ni intelligente, mais elle est magnifiquement exécutée.

Accord avec Apple sur la confidentialité

Quant à Ted, il a un bel échange avec son fils mais perd son attention après que l’enfant ouvre le drone que son papa lui a offert. Ted Lasso, comme de nombreuses émissions Apple TV +, a généralement réussi à ne pas trop se sentir comme un véhicule pour le placement de produits d’entreprise – il y a des iPhones partout, mais cela semble relativement approprié. Cet épisode est cependant un véhicule pour certains points de vue approuvés par Apple, Ted plaisantant que le drone était un cadeau “irresponsable” “compte tenu de tous les problèmes de confidentialité de nos jours”. Vous pouvez imaginer Tim Cook en train de rire de celui-là…

Rebecca surprend alors son coach désormais misérable et vient le chercher pour sortir. Au lieu d’aller à une fête glamour, ils finissent par écouter les musiciens ambulants et offrir des cadeaux aux enfants, les réconfortant tous les deux. Suis-je le seul à sentir une petite étincelle entre ces deux-là ?

Pendant ce temps, de plus en plus de joueurs descendent chez Higgins, à leur grande surprise. Les stars du football se joignent aux enfants et il y a un hommage à «la famille que nous choisissons» avant, avec une dernière touche festive, tout le monde finit par danser et chanter dans la rue avec les amuseurs publics susmentionnés.

Après le drame de la semaine dernière, c’était bien d’avoir une approche plus douce cette fois-ci. Joyeux Noël d’août à tous !