Critique de la saison 2 de “Ted Lasso”: Épisode neuf – Une soirée avec Coach Beard

Les retombées de la défaite écrasante de Richmond contre Manchester City se poursuivent dans l’épisode neuf de la saison deux de Ted Lasso. Nous suivons Coach Beard autour de Londres pour tenter de surmonter la défaite en demi-finale.

Temps prolongé avec Coach Beard et les garçons du pub

L’ensemble de la configuration laisse les téléspectateurs dans l’incertitude quant à ce qui est réel ou fantastique. Les références constantes aux clés perdues… la présence inquiétante du présentateur du match du jour de la BBC Gary Lineker et de l’ancien international français Thierry Henry… la grande lune bleue dans le ciel (une référence à Manchester City). Combiné à la cinématographie, tout cela donne à l’épisode une sensation onirique. Cependant, la scène finale semble tout éclaircir alors que nous voyons les bleus de Coach Beard et celles pantalon à la fin. Pas de frustration de type Inception ici.

Non seulement cet épisode de la saison 2 de Ted Lasso est plus long que la normale, mais c’est aussi la première fois que nous passons beaucoup de temps avec Coach Beard. Brendan Hunt (photo ci-dessus), donne une très bonne performance, nous donnant un aperçu du personnage habituellement réservé. Nous voyons à quel point il le ressent lorsque l’équipe va mal et à quel point il est blessé par sa relation turbulente avec Jane.

L’épisode neuf de la saison 2 de Ted Lasso présente également l’une des meilleures blagues que la série ait produites. Je ne vais pas le gâcher ici, mais attention au one-liner Prince Andrew. Il existe également des rôles étendus pour les fans de pub de Baz, Jeremy et Paul, qui peuvent vivre leur propre rêve. Les acteurs Adam Colborne, Bronson Webb et Kevin ‘KG’ Garry ont tous réalisé d’excellentes performances.

Ted Lasso Saison 2 marque plus de points de précision

Bien que je ne me souvienne pas que le centre de Londres ait jamais été aussi calme que dans cet épisode, cela donne de bons points de réalisme pour la séquence dans laquelle Coach Beard est éjecté du bus pour ne pas avoir « tapé ». Il s’agit d’une référence au système de paiement des transports de Londres qui oblige un voyageur à entrer (et à sortir, dans le métro) en utilisant soit une carte de débit/crédit sans contact, soit une carte « Oyster ». Il était également exact que M. Lineker serait le spécialiste des discussions sur le match nul de la FA Cup, car c’est la BBC qui détient les droits de diffusion. (M. Henry n’est pas non plus présent régulièrement dans l’émission ces derniers temps.)

Dans l’ensemble, c’est un autre épisode agréablement fort. Après avoir été couronné Programme de l’année aux Television Critics Association Awards, la deuxième saison de Ted Lasso pourrait enfin prendre une forme.