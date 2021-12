Critique de la saison 2 de The Witcher: une histoire plus grandiose et plus sérieuse

La première saison de l’adaptation en direct de Netflix de The Witcher était un exercice d’équilibre prudent. À certains égards, c’était la réponse du service à Game of Thrones, une épopée fantastique sanglante avec une histoire qui couvrait un continent (et de nombreuses années). Mais, en accord avec le matériel source, c’était aussi très amusant. Il y avait des monstres effrayants à chasser à chaque épisode, un grand soulagement comique sous la forme d’un barde ennuyeux, ainsi que des scènes de bain torrides et une orgie complète. Il y avait tout.

La saison 2 tente d’augmenter les enjeux fantastiques en se concentrant sur certaines des questions les plus importantes et les plus existentielles concernant l’univers de The Witcher, des origines des monstres aux raisons pour lesquelles les cris d’une jeune princesse créent des tremblements de terre. Le résultat est un spectacle qui a une sensation plus ambitieuse et épique et qui perd également une partie de la personnalité qui en a fait un tel succès en premier lieu. Ces problèmes reflètent la trajectoire des livres, mais ils se sentent plus prononcés dans une série d’action en direct où tout dépend des personnages et de leurs performances.

Remarque : cette critique est basée sur les six premiers épisodes de la saison 2 de The Witcher (il y en a huit au total) et contient de légers spoilers.

L’histoire reprend juste après les événements du dernier épisode de la saison 1, dans lequel deux choses importantes se sont produites. L’un, Geralt (un mutant chasseur de monstres joué par Henry Cavill) et sa pupille Ciri (une princesse aux pouvoirs étranges jouée par Freya Allan) se sont finalement rejoints après avoir passé les huit derniers épisodes apparemment en parallèle sur tout un continent. Dans le même temps, une énorme bataille s’est terminée après que le mage – et l’intérêt amoureux de Geralt – Yennefer (Anya Chalotra) ait canalisé des forces obscures pour vaincre temporairement une armée entière. Ces événements ont laissé le casting dans des endroits intéressants, ce qui correspond au début de la saison 2.

Image : Netflix

Il se passe beaucoup de choses. Au début, Geralt, toujours le loup solitaire, est maintenant une figure paternelle et emmène Ciri avec lui à Kaer Morhen – un endroit isolé dans les montagnes qui sert de base aux sorceleurs – afin de la garder en sécurité et de tracer son prochaine étape. Ciri en profite pour s’entraîner. Après avoir passé la première saison presque entièrement en tant que victime en fuite, elle veut devenir assez forte pour se défendre. Yennefer, quant à lui, est un prisonnier de guerre qui est maintenant aux prises avec une perte très personnelle.

Au milieu de toutes les luttes individuelles, la saison 2 de The Witcher tente d’aborder de grandes questions qui définissent l’univers. Au centre de tout cela se trouve un événement, dont on parle souvent en passant, appelé la conjonction. Essentiellement, avant la conjonction, il y avait différents royaumes, ou sphères, séparant les humains, les elfes et les monstres. Mais la conjonction les a forcés ensemble, créant le monde tel que nous le connaissons dans The Witcher. Tant de choses sont liées à cet événement – l’apparition soudaine de nouveaux monstres, les pouvoirs de Ciri, l’existence des sorceleurs en premier lieu – qu’il sert de tissu conjonctif à à peu près tout ce qui se passe. (Si vous cherchez encore plus d’histoires, je recommande vivement le film d’animation préquelle Nightmare of the Wolf, qui fournit un excellent contexte pour l’histoire des sorceleurs et des monstres.)

Il est intéressant de voir ces questions plus vastes en jeu, mais la meilleure partie de cette configuration compliquée est qu’elle vous permet de voir le casting principal sous de nouvelles perspectives. Geralt est devenu un tel papa, concentré presque entièrement sur le bien-être de Ciri, même si cela signifie bouleverser les autres sorceleurs qui veulent juste tuer des choses et dormir pour l’hiver. Ciri fait un tour dramatique en une guerrière en herbe incroyablement déterminée, tandis que Yennefer est obligée de faire face à la vie après avoir perdu une partie déterminante de sa vie. Je ne vais pas trop gâcher Jaskier (Joey Batey) à part pour dire qu’il n’est plus un barde insouciant – plutôt comme un amant méprisé après sa séparation de Geralt. (Sérieusement, attendez d’entendre sa nouvelle chanson à succès.)

Cette saison place également la mage terriblement sous-utilisée Trish Merigold (Anna Shaffer) dans une position beaucoup plus importante et transforme Fringilla apparemment sans cœur (Mimi Ndiweni) en un leader étonnamment sympathique. Dans le même temps, The Witcher présente de nouveaux visages clés. Parmi eux : le mentor et figure paternelle de Geralt, Vesemir (Kim Bodnia), qui cherche désespérément à empêcher les sorceleurs de disparaître, un mage noir nommé Rience (Chris Fulton) chargé de retrouver Ciri, et Nenneke (Adjoa Andoh), une prêtresse qui aide guidez Geralt à travers ce nouveau (pour lui) territoire.

Image : Netflix

Alors oui, il se passe beaucoup de choses, mais c’est en fait un peu plus facile de garder les choses au clair cette fois car, contrairement à la saison 1, tout se passe sur la même chronologie. (Le spectacle se moque même de la complexité de la saison dernière avec une grande blague consciente.) La structure du monstre de la semaine de 2019 me manque, mais la saison 2 fonctionne parce que ses mystères centraux sont si intéressants, et le les perspectives changeantes sur le casting principal aident à le garder distinct de ce que nous avons déjà vu. Ce n’est pas simplement la même chose. Et le spectacle offre toujours beaucoup de ce que je veux d’une histoire de sorceleur. Il y a des monstres terrifiants (dont un vampire particulièrement troublant dans le premier épisode), au moins une mort triste et ce genre de tragédie très spécifique à Witcher qui vous fait vous sentir mal lorsqu’un monstre géant est assassiné.

Mais les morceaux qui lui manquent s’avèrent très importants. Le sorceleur regorge d’intrigues politiques et de drames fantastiques, mais une partie essentielle de l’attrait réside également dans le sexe et les blagues. La saison 2 manque les deux. Nous avons toujours les plaisanteries sarcastiques et sèches de Geralt, mais j’ai vraiment réalisé à quel point le soulagement comique de Jaskier était important une fois qu’il avait presque entièrement disparu. C’est cool de voir une nouvelle facette du personnage, mais j’aurais aimé qu’il n’emporte pas toutes les blagues avec lui. De même, pour une franchise où pratiquement chaque itération – du jeu vidéo à l’anime à la série d’action en direct – est étroitement liée à l’image d’un homme chamois dans un bain, il est remarquable à quel point cette saison est sans sexe. The Witcher est l’une des rares histoires de fantasy sombre où le sexe est amusant et joyeux, plutôt que fréquemment lié à la violence et au viol. Maintenant, c’est pratiquement inexistant.

Ne vous méprenez pas : j’ai quand même traversé la saison incroyablement rapidement parce que je devais juste voir ce qui se passerait ensuite. La deuxième saison a un grand élan qui la fait avancer, avec une distribution encore plus complète qu’auparavant. Mais j’avais aussi l’impression que la série s’éloignait lentement d’une grande partie de ce qui la rendait si distincte. J’aime regarder Geralt découper des monstres et se retrouver accidentellement pris dans la tourmente politique autant que n’importe qui. Mais quelques rires en cours de route seraient bien.

La saison 2 de The Witcher fait ses débuts sur Netflix le 17 décembre.