Critique de la saison 3 de Shudder’s Creepshow: des peurs d’anthologie rétro satisfaisantes

Bien qu’il existe une longue histoire de films d’horreur d’anthologie, la télévision s’est avérée être le foyer naturel du format. Ces dernières années, les anthologies sont devenues de plus en plus populaires – de American Horror Story/Stories et Monsterland à Black Mirror et le redémarrage de The Twilight Zone, la soif des fans pour de courtes et fortes doses de terreur montre peu de signes de ralentissement. Creepshow est la mise à jour sur petit écran de Shudder du film classique de 1982 George Romero/Stephen King, et il est maintenant de retour pour sa troisième saison, quelques mois seulement après la sortie de la saison 2.

Le format reste confortablement familier. Comme le film, Creepshow est un hommage aux bandes dessinées d’horreur criardes et controversées des années 1950 que Romero et King ont grandi en lisant. Chaque histoire commence de la même manière, nous montrant les panneaux d’une histoire comique, avec le Crypt-Keeper squelettique nous présentant cette histoire particulière de terreur. Les histoires sont courtes – chaque épisode de 45 minutes en contient deux – et généralement assez légères. Ils se terminent traditionnellement par les personnages principaux de l’histoire qui rencontrent une fin horrible ou qui exigent un comportement tout aussi désagréable de leurs adversaires.

Avec Creepshow Saison 3 arrivant à Shudder le 23 septembre, nous avons eu un aperçu du premier épisode de la nouvelle saison, et dans l’ensemble, les histoires jusqu’à présent offrent un autre mélange satisfaisant et varié de narration macabre. Le premier, “Mumms”, se concentre sur un jeune enfant nommé Jack, qui grandit dans une ferme isolée avec sa mère troublée et son père paranoïaque et épris d’armes à feu, interprété par Ethan Embry. Lorsque Jack découvre que sa mère a connu un mauvais sort et est enterrée dans le jardin, il prend les choses en main. La deuxième histoire, “Queen Bee”, met en scène un trio d’adolescentes qui entrent par effraction dans un hôpital où leur idole pop, Regina, est sur le point de donner naissance à son premier enfant. Sans surprise, la naissance n’est pas tout à fait normale.

Trois saisons plus tard, la série a atteint un rythme facile et trompeusement confortable. Creepshow n’est pas un spectacle pour défier son public, et malgré quelques jurons et beaucoup de gore, il a une sensation délibérément rétro à l’ancienne qui le rend confortable pour les fans, en particulier ceux qui ont grandi en aimant le film original. Une partie du charme de la série réside dans la façon dont elle est liée au film et à la communauté plus large créée par Romero et King. Le showrunner Greg Nicotero était un protégé du génie des effets de maquillage de Romero, Tom Savini, tandis que “Mumms” est basé sur une histoire du fils de King, Joe Hill.

Nicotero est l’un des fondateurs de la société d’effets de maquillage primée aux Oscars KNB, et son engagement envers les effets pratiques reste admirable. Dans la saison 3, il continue d’honorer le travail de Savini en veillant à ce que les monstres, les extraterrestres, les égorgés et les vignes tueuses soient rendus à huis clos avec des modèles, des masques et du sang de scène à l’ancienne. Il y avait sans aucun doute une aide numérique dans la post-production, mais pour la plupart, il y a une physicalité aux effets qui est rafraîchissante en cette ère de CGI (car avouons-le, le sang numérique a rarement l’air bien). Il est également impressionnant de constater que malgré la variété des réalisateurs impliqués, une sensation visuelle cohérente et inventive est maintenue tout au long, avec une utilisation fréquente d’angles de caméra étranges, un éclairage stylisé et des cadres de bandes dessinées superposés.

Comme toutes les anthologies, la qualité des segments individuels varie, et le temps d’exécution compressé des histoires de Creepshow peut être à la fois un obstacle et une aide. Garder les choses courtes et serrées fonctionne très bien dans le cas de « Mumms » ; c’est un conte simple et archétypal qui est bien équilibré en termes d’accumulation et de profit. Cependant, “Queen Bee” ne prend jamais vraiment son envol, avec son histoire plus ambitieuse des sombres secrets d’une pop star ayant besoin de plus d’espace, et le ton ouvertement comique l’empêche de créer un sentiment de menace.

Mais s’il est facile de suggérer que la saison 3 de Creepshow est “plus la même” – même si c’est fondamentalement le cas – cela implique que ce type de spectacle est facile à bien faire. Nicotero et son équipe d’écrivains et de réalisateurs (y compris les favoris du genre Joe Lynch et Rusty Condieff) travaillent peut-être à partir d’un modèle établi il y a des décennies, mais il y a une raison pour laquelle la série est l’une des choses les plus populaires que Shudder ait jamais faites. Le mélange de rires, de peurs, de monstres et d’éclaboussures est aussi finement réglé que n’importe quelle anthologie d’horreur actuellement disponible – et avouons-le, bien mieux que beaucoup. Malgré tous les défauts de toute histoire individuelle, Creepshow reste le visionnage parfait pour ces longues nuits d’octobre remplies d’horreur que les fans d’horreur anticipent chaque année. En espérant que Crypt-Keeper sera là pour les années à venir.