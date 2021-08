Critique de la saison deux de ‘Ted Lasso’: épisode cinq – Rom-communisme

J’avoue – je ne peux pas dire si l’épisode cinq de la saison deux de Ted Lasso est brillant ou horrible. La configuration reste que l’AFC Richmond est dans le pétrin, incapable de gagner un match, et maintenant le capitaine Isaac (joué par Kola Bokinni) souffre plus que la plupart. Il n’y a apparemment qu’une seule façon de résoudre ce problème “rom-communisme”. Eh oui, il est temps de recourir aux méthodes éprouvées des… comédies romantiques.

‘Ted Lasso’ Saison Deux Épisode Cinq Surcharge Sacharrine

Si l’épisode de la semaine dernière était un hommage aux films de Noël classiques, principalement britanniques, celui de cette semaine est un hommage aux comédies romantiques. Et, comme la semaine dernière, presque tous les clichés du livre ont été sciemment jetés. La scène des panneaux en carton de l’épisode précédent était assez intelligente pour être unique. Essayer d’effectuer un tour similaire deux fois de suite semble un peu paresseux. Le placement de produit via Keeley est également passé d’être soigneusement intégré à l’histoire à assez fastidieux.

En fait, je pense que la série gagnerait à revenir un peu plus au football réel. La première saison de Ted Lasso a gardé suffisamment de football en ce sens qu’il était clair de quoi parlait le spectacle, sans le faire dominer, ce qui signifie que les fans de non-football pourraient toujours profiter du spectacle. La saison deux a supprimé une grande partie du séquençage du match et est plus faible pour cela.

Cela dit, j’ai vraiment aimé regarder cet épisode. Cela m’a fait rire, nous en avons appris un peu plus sur Nathan, et tout se termine bien quand Roy et Isaac redécouvrent leur amour pour le beau jeu. La blague sur Ryan Reynold et Rob McElhenney, qui jouent dans Mythic Quest, propriétaires de l’AFC Wrexham, est un excellent croisement de l’univers Apple TV +.

Dans l’ensemble, il ne fait aucun doute que l’épisode cinq de la saison deux de Ted Lasso est une autre demi-heure amusante de télévision. C’est juste une surcharge de saccharine.

Oh, et maintenant tu me crois pour Ted et Rebecca ?!