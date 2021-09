Critique de la saison deux de ‘Ted Lasso’: Épisode neuf – Abandonnez-vous

Une mort choque et provoque des émotions tout au long de Richmond dans Ted Lasso saison deux, épisode 10. La perte du père de Rebecca incite de nombreux membres du club à considérer toutes sortes d’émotions et d’incidents de leur passé, alors que les garçons s’habillent et aident à soutenir le patron .

Ted Lasso et son équipe s’habillent pour soutenir le patron

Ironiquement, le décor d’un enterrement sert de toile de fond à des moments vraiment amusants. Nous avons le capitaine du club Isaac qui dit à ses joueurs qu’ils doivent porter de beaux vêtements et des chaussures appropriées, à leur grande confusion. Danny Rojas, en particulier, souffre. Il y a aussi des interactions hilarantes entre Rebecca, Keeley et Sassy à l’église, y compris l’élaboration de la relation avec Sam, avant que toute l’émotion ne se déverse.

Tout cela culmine dans une séquence très puissante qui coupe entre Rebecca parlant à sa mère et Ted Lasso parlant au Dr Sharon, à la suite d’une attaque de panique. Les deux se souviennent de différentes époques de leur enfance qui impliquaient leurs pères. Cela aide à expliquer beaucoup de choses sur qui sont devenus les personnages. C’est le côté émotionnel de la saison deux de Ted Lasso à son meilleur.

Rick Roll

Nous devons cependant parler de cet épisode est un rouleau de Rick presque constant. Et si c’est ok, parce que je ne suis pas convaincu que ce soit le cas. Le chanteur apparaît partout. J’avoue que j’ai trouvé le rendu dans l’église quelque peu effrayant, bien que Ted, commençant à se sentir mieux, sauve à peu près la situation. Il est clairement conçu pour souligner le lien croissant entre le propriétaire et l’entraîneur.

Quelques autres dynamiques clés sont également mises en lumière par le cadre funéraire. Que font exactement Nate et Rupert ? (Est-ce que cela fait partie du voyage auquel l’acteur Nick Mohammed a déjà fait référence ?) Et combien de triangles amoureux un petit club de football peut-il supporter ? La relation de Sam et Rebecca semble être terminée, mais la propriétaire a-t-elle les yeux rivés sur Ted ? Cela en a certainement l’air. Et Keeley ne va sûrement pas être courtisé par Jamie, même si Roy doit s’excuser pour son comportement ? De nouveau.

Il reste deux épisodes dans cette saison de Ted Lasso, et il reste encore beaucoup à résoudre sur et en dehors du terrain.