Critique de la saison deux de ‘Ted Lasso’: Épisode sept – Pas si génial Nate

L’épisode sept de la saison deux de Ted Lasso nous plonge dans l’esprit de certains des personnages clés. Nous voyons Ted lui-même naviguer dans des séances de thérapie avec le Dr Sharon, Nate essayer d’équilibrer l’éloge professionnel et l’indifférence parentale, tandis que Keeley et Roy ont leurs propres problèmes relationnels sur lesquels travailler. Et Rebecca et Sam se rendront-ils jamais compte qu’ils s’envoient des messages ?

‘Ted Lasso’ Saison 2 – Évasion ou introspection

Regarder l’équipe en dehors du terrain a toujours fait partie du charme de Ted Lasso – il s’agit de la façon dont le groupe interagit, leur lieu de travail est (largement) insignifiant. Cet épisode approfondit vraiment cela.

J’aime la transformation de Higgins d’être timide et effrayé à être un sage sage et une source de réconfort pour ceux qui l’entourent. Voir Ted passer d’un goofball à un personnage beaucoup plus complexe est également satisfaisant. Je suis heureux que Roy et Keeley aient réussi à se disputer sans se séparer et bien que l’histoire autour de Nate – prendre la blessure causée par son père sur un collègue junior – soit loin d’être originale, elle est bien exécutée.

Ce qui a été perdu dans tout cela, comme je l’ai noté au cours des dernières semaines, ce sont les moments vraiment drôles qui rendent les moments émotionnels encore plus puissants. Pour le dire autrement, la scène du jeu de fléchettes dans la première saison était si bonne parce qu’elle était inattendue, et nous avions ri pendant la plupart des autres épisodes. Et tandis que dans cet épisode, Coach Beard parvient à faire sentir sa présence avec un grand effet comique, ce n’est pas tout à fait suffisant. Un autre des autres succès de l’écrivain Bill Lawrence, Scrubs, a régulièrement réussi à bien faire ce mélange, faisant rire et pleurer les téléspectateurs, souvent dans le même épisode. Je crains que la saison deux de Ted Lasso ne se soit maintenant trop éloignée dans l’autre sens.

Les premiers épisodes de Ted Lasso ont fourni une évasion. Les plus récents semblent être davantage axés sur l’introspection.