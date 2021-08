Critique de la saison deux de ‘Ted Lasso’: épisode six – Les hauts de la FA Cup et les bas personnels

Il y a beaucoup à déballer avec le dernier épisode de la saison deux de Ted Lasso, et les progrès de Richmond en FA Cup en sont le moindre. La plupart des personnages semblent traverser quelque chose.

La saison 2 de Ted Lasso explore la santé mentale dans le sport et l’amitié masculine

Côté football, Roy et Jamie ont enfin réglé leurs différends dans le but de tirer le meilleur parti de l’attaquant vedette, tandis que Nate a le temps de briller. Cependant, c’est en dehors du terrain que la plupart des drames se déroulent dans cet épisode. Nous obtenons un peu plus d’informations sur Rebecca après l’arrivée de sa mère de manière très inattendue, et Higgins trouve le courage de donner à Beard des conseils sur les relations. La proximité croissante entre «Diamond Dogs» est l’un des éléments les plus charmants et les plus agréables de la saison deux de Ted Lasso, une très belle représentation de l’amitié masculine.

Pendant ce temps, Ted, ayant apparemment réussi à naviguer, ou du moins à faire face, aux difficultés d’avoir son enfant sur un autre continent, est secoué après un appel téléphonique au sujet de son fils. Tout le rattrape lors du quart de finale de la FA Cup contre Tottenham Hotspur et il décide finalement de prendre rendez-vous avec le Dr Sharon. La santé mentale dans le sport étant un sujet d’actualité ces derniers mois, tout cela semblait très opportun. Le psychiatre, joué avec brio par Sarah Niles, fait de plus en plus partie intégrante de Richmond – appuyé et respecté par les joueurs, apprécié par les autres membres du staff.

Qui est le messager secret ?

Alors que cet épisode m’a encore convaincu que Richmond remportera la FA Cup, une autre de mes autres prédictions semble douteuse. Est-ce vraiment Sam, pas Ted, qui est l’homme mystérieux qui envoie un message à Rebecca sur une application de rencontres ? Il semble bien que oui… ou s’agit-il d’une autre diversion ?

Il y a malheureusement peu de moments de rire dans cet épisode pour équilibrer les sujets difficiles, mais il tire sur les cordes sensibles d’une manière à laquelle nous nous sommes habitués avec Ted Lasso. Alors que nous entrons dans la seconde moitié de la saison deux de la série, il reste encore beaucoup à résoudre.