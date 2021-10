Critique de la trilogie Crysis Remastered – défier le temps

Crysis a 14 ans. C’est un fait si difficile à comprendre. C’est la même année que God of War 2 sort sur PS2. Même le jeu le plus récent de la trilogie inclus dans ce package, Crysis 3, est arrivé il y a huit ans. Pourtant, choisissez n’importe quel jeu de ce trio, tous optimisés pour les consoles modernes, et vous ne sentirez pas leur âge. Ce ne sont en aucun cas des jeux parfaits, mais c’est tout un exploit qu’ils se sentent tous chez eux en 2021.

Soyons clairs, personne n’a le temps de jouer à trois remasters pour une critique (si vous le faites, je suis envieux, pour être honnête). J’ai donc échantillonné chacun des jeux ici, les ayant tous joués et terminés lors de leur sortie initiale. Je ne suis pas non plus un compteur de pixels, un analyseur d’effets graphiques ou un détecteur de fréquence d’images. J’aime les jeux avec des résolutions élevées, de beaux effets graphiques et des fréquences d’images fluides, mais c’est à peu près tout ce que mes connaissances vont. Pour plus d’informations sur la technologie, consultez cet aperçu approfondi de Crysis 2 Remastered de nos amis de Digital Foundry.

Pour voir ce contenu, veuillez activer les cookies de ciblage. Gérer les paramètres des cookies

La trilogie Crysis Remastered a fière allure. J’ai déjà écrit sur la façon dont les jeux ont généralement fière allure ces jours-ci, donc même si je suis sûr qu’une toute nouvelle entrée développée uniquement pour PC, PS5 et Xbox Series X|S dans la franchise serait beaucoup mieux, ces jeux restent impressionner graphiquement. Il convient de noter que seul le premier jeu a une option pour le lancer de rayons sur les consoles (j’ai joué sur Xbox Series X) et qu’il ne semble pas y avoir de support natif pour les nouvelles consoles, ce qui signifie que nous n’obtenons pas de ports spécifiquement pour ces systèmes. Dommage, mais le PC semble être la voie à suivre pour les plus grandes améliorations.

Cela dit, vous auriez du mal à deviner que Crysis est sorti à l’origine il y a 14 ans. C’était toujours un jeu qui poussait le matériel à ses limites, donc avec quelques ajustements, il tient très bien. C’est aussi le plus Crysis des trois, je veux dire par là que les jeux suivants n’étaient pas aussi ouverts. Ils partagent tous le même ADN de base (super costume qui vous rend invisible ou fort, options pour la furtivité ou le carnage pur), mais le jeu original est le plus unique et c’est probablement celui que les fans apprécient le plus. C’était une grosse affaire à l’époque.

Crysis 2 Je me souviens avoir eu un peu de mal à sa sortie, en grande partie à cause de performances moins qu’idéales sur consoles, mais en y jouant en 2021, ça fait du bien. Il a fait un peu un Predator 2 et vous a plongé dans la « jungle urbaine », mais vous pouvez toujours aborder le combat de différentes manières grâce à des mini-zones ouvertes plutôt qu’à des couloirs droits. Cela ressemble un peu à Halo dans ce sens. Si vous n’avez joué à Crysis 2 que sur PS3 ou Xbox 360, vous pourriez bien constater que votre opinion à ce sujet change assez radicalement après avoir essayé cette version remasterisée. C’est en fait un très bon jeu de tir.

Crysis 3 est plus une fusion des deux jeux précédents, et c’est aussi de loin le plus impressionnant visuellement du groupe. N’y ayant joué auparavant que sur la Xbox 360 (comment ces vieilles consoles ont réussi à faire fonctionner cela, je n’en ai aucune idée), c’est une révélation de le voir si net et fonctionner à 60 FPS. Même sans les cloches et les sifflets du PC, c’est toujours un beau jeu.

C’est un excellent package, qui propose trois très bons jeux de tir pour moins que le coût d’une nouvelle version, mais c’est dommage que ce ne soit pas tout à fait la collection parfaite. Il n’y a pas Crysis Warhead, d’une part, ce qui est regrettable car j’ai apprécié cette extension du jeu original à sa sortie. Et le manque susmentionné de prise en charge appropriée de la nouvelle génération est décevant, d’autant plus que les jeux sont superbes sur les PC haut de gamme.

Il existe également des imperfections visuelles, même sur Xbox Series X, telles que des occasions où le niveau de détail est modifié beaucoup trop près du joueur, ce qui entraîne des moments où des affiches apparaissent lorsque vous vous approchez d’un mur, par exemple. Encore une fois, peut-être qu’une version complète de nouvelle génération aurait aplani ces problèmes.

Même sans Warhead, ce trio prendra 25 bonnes heures ou plus, ce qui représente beaucoup de gameplay de campagne FPS à une époque où les campagnes Call of Duty les plus récentes durent environ cinq à six heures. Et pour être franc, les campagnes Crysis sont meilleures. Il n’y a pas du tout de multijoueur ici, ce qui ne me manque pas, mais si vous devez absolument avoir un mode multijoueur dans votre FPS, ce n’est pas le package pour vous.

Je pourrais être facilement satisfait ces jours-ci, mais je pense que Crysis Remastered Trilogy est une recommandation facile pour tous ceux qui aiment un peu de jeu de tir à la première personne. Les trois campagnes sont bonnes à excellentes, visuellement elles ressemblent à la pièce, et elles peuvent déjà être achetées à un prix écrasant. Pas le package définitif, du moins sur consoles, mais c’est tout de même très bien.

Avis de non-responsabilité : testé sur Xbox Series X. Une copie du jeu a été fournie par l’éditeur. Également disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S et Nintendo Switch.