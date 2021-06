Critique de la vidéo – Le garde du corps de la femme d’Hitman : WTF est arrivé ici !? 10z viral

EJ Moreno avec une critique vidéo du garde du corps de la femme de Hitman…

Avec l’une de ses critiques les plus cinglantes de l’année, rejoignez le critique EJ Moreno alors qu’il plonge dans Garde du corps de la femme du tueur à gages. D’un scénario peu drôle à un film terne, EJ ne retient rien lorsqu’il discute de ce film de Ryan Reynolds, Samuel L. Jackson et Salma Hayek.

Regardez la critique ici, et assurez-vous de nous suivre sur YouTube pour plus d’interviews et de vidéos exclusives…

VOIR AUSSI: Lisez notre critique écrite de Hitman’s Wife’s Bodyguard

Le couple étrange le plus meurtrier du monde – le garde du corps Michael Bryce (Ryan Reynolds) et le tueur à gages Darius Kincaid (Samuel L. Jackson) – est de retour pour une autre mission mettant sa vie en danger. Toujours sans licence et sous surveillance, Bryce est contraint à l’action par la femme encore plus volatile de Darius, la tristement célèbre escroc internationale Sonia Kincaid (Salma Hayek). Alors que Bryce est poussé à bout par ses deux protégés les plus dangereux, le trio se lance dans un complot mondial et découvre bientôt qu’ils sont tout ce qui se tient entre l’Europe et un fou vengeur et puissant (Antonio Banderas).

Garde du corps de la femme du tueur à gages est prévu pour le 16 juin aux États-Unis et le 21 juin au Royaume-Uni et met en vedette Ryan Reynolds, Samuel L. Jackson, Salma Hayek, Antonio Banderas, Morgan Freeman, Frank Grillo, Richard E. Grant, Blake Ritson, Gabriella Wright, Tom Hopper et Tomi May.

Lien source