Critique de l’action en direct de Cowboy Bebop: l’adaptation animée de Netflix est à la hauteur

Les adaptations en direct de favoris animés sont toujours une entreprise risquée. Pour les joyaux remarquables comme le Speed ​​Racer sous-estimé des Wachowski, il y a encore plus de ratés, comme Dragon Ball: Evolution et Ghost in the Shell. Ce n’était donc pas une énorme surprise lorsque l’annonce par Netflix d’une émission Cowboy Bebop en direct a suscité un certain scepticisme en ligne.

Mais le streamer a réussi, heureusement. Cowboy Bebop est un nouveau spectacle solide.

Cowboy Bebop de 1998 est un classique de l’anime bien-aimé. Et pour une bonne raison. C’est intelligent, bizarre, cool, drôle, émouvant et joyeusement adapté au genre. Ce que le live-action Cowboy Bebop fait bien, c’est de capturer cet esprit et l’énergie générale de l’original tout en se taillant son propre espace en tant que nouveau spectacle frais.

Vous pouvez découvrir l’action en direct Cowboy Bebop sur Netflix le 19 novembre. Lisez la suite pour savoir pourquoi nous pensons que vous devriez le faire.

Netflix

Netflix est toujours le premier service de streaming premium, avec plus de 200 millions d’abonnés dans le monde. Il propose des milliers de films et d’émissions de télévision à regarder, y compris sa liste toujours croissante de films et de séries originaux, notamment Stranger Things, The Witcher, Bridgerton et bien d’autres.

1. Une excellente prémisse : de quoi parle Cowboy Bebop ?

Cowboy Bebop suit l’équipage du Bebop, un vaisseau spatial de chasseurs de primes sautant de planète en planète à la recherche de travail et de leurs prochaines cibles.

L’équipage est composé de Jet Black, un ancien flic ; Spike Spiegel, un ancien gangster (mais ne le dites à personne, il essaie de garder ça discret) ; et une Faye Valentine, une jeune femme amnésique au passé mystérieux. Ils sont également rejoints par Ein, un Corgi génétiquement modifié avec ses propres secrets de chien.

Lire: Les meilleurs originaux en streaming de chaque service

Chaque épisode voit l’équipe pourchasser un nouveau criminel, tout en faisant face à son passé. Jet a été expulsé de la force dans des circonstances suspectes, Spike a de vieux liens avec un tueur vicieux nommé, euh, Vicious, et Faye cherche à trouver qui est responsable des blancs dans sa mémoire.

2. Matériel source bien-aimé

Si vous êtes un fan d’anime, le synopsis en direct vous semble probablement familier.

Cowboy Bebop a l’avantage d’être pré-vendu aux fans de l’original, qui est régulièrement classé parmi les meilleures séries animées de tous les temps, et pour cause. Cela signifie que la pression est également forte pour le nouveau spectacle. Les aficionados du hardcore peuvent être des critiques coriaces, ainsi que des fans de crossover évidents.

Vérifier: Les meilleures applications d’anime pour Android

L’héritage de l’émission originale s’étend également bien au-delà du nouveau titre Netflix. En plus d’inspirer les tendances des animes ultérieurs, l’influence de Cowboy Bebop est visible partout. Le réalisateur Rian Johnson a déclaré qu’il s’en était inspiré pour faire son premier long métrage néo-noir en 2006, Brick, sur un détective adolescent. Il n’est pas exagéré de supposer que cela a également informé sa vision de Star Wars: The Last Jedi.

La plupart de l’influence de la série se trouve dans la science-fiction. La science-fiction a souvent croisé les westerns, mais Cowboy Bebop a été l’un des premiers spectacles grand public à être si littéral à ce sujet, empruntant des costumes, des indices musicaux et une esthétique le plus évident à des westerns spaghetti comme Le bon, la brute et le truand. L’éphémère Firefly de Fox ressemble à un riff direct sur Cowboy Bebop, à ce niveau. Il est logique que la version live-action s’inspire à son tour de Firefly (le design de l’intérieur du Bebop peut être familier aux fans de Firefly).

3. Let’s jam : une mise à jour rapide

Beaucoup de choses se sont passées depuis le lancement du premier Cowboy Bebop en 1998.

L’anime original mélangeait déjà les genres, il est donc tout à fait normal que l’action en direct de Netflix maintienne cette tradition en vie, parfois même en l’accélérant. Les éléments noirs se sentent particulièrement poussés jusqu’à 11 dans le nouveau spectacle, et cela correspond bien aux histoires étoffées de Spike et Jet en particulier.

Cowboy Bebop fait son propre truc tout en restant fidèle à sa source.

L’imagerie évoque souvent la tradition de la bande dessinée française, avec des décors, des costumes et une technologie semblant avoir pu être tirés de Barbarella ou du cinquième élément. Cela correspond bien aux tentatives (principalement) réussies de la série de se réinventer sans trop s’éloigner de sa source. Les épisodes sont étirés en longueur, avec des durées d’exécution plus proches d’une heure que les sorties d’une demi-heure de l’original (y compris les pauses publicitaires). Ce temps supplémentaire permet une structure épisodique combinée à l’accent mis par l’ère du streaming sur des récits continus tout au long de la saison, et c’est un changement bienvenu.

Il y a aussi une brutalité dans le travail de chasse aux primes de Spike et Jet au début de la saison qui donne au couple une ambiguïté morale convaincante. Ils sont durs avec leurs notes, et ils ne se soucient pas trop de savoir qui les veut pour quoi. Ils sont bons dans ce qu’ils font, et ils ont besoin d’argent, et c’est à peu près tout leur honneur professionnel. Ils s’inscrivent bien dans la tradition de Han Solo (qui tire en premier lorsqu’il est dans une situation difficile – à moins qu’il ne soit dans une coupe d’édition spéciale idiote).

En rapport: Le meilleur anime sur Netflix

Netflix a annoncé de manière plutôt déconcertante l’émission sur Twitter avec des comparaisons côte à côte de plans de l’original avec leurs homologues plus récents. Mis à part le fait qu’ils ont souvent choisi des moments désaturés pour donner une fausse impression que le spectacle en direct est fadement incolore, la stratégie a également volé face à l’une de ses grandes forces : qu’il s’agit de plus qu’un simple remake coup par coup.

4. Un casting solide : amener Cowboy Bebop à l’action réelle

John Cho, Mustafa Shakir et Daniella Pineda contribuent à donner vie à l’anime en insufflant charme et charisme aux trois principaux anti-héros de la série. Ces personnages sont plus grands que nature et seraient faciles à transformer en personnes ordinaires plus ancrées. C’est tout à l’honneur de la série qu’elle n’essaie pas de fuir l’absurdité de ses protagonistes et les laisse simplement être les versions caricaturales vues dans, eh bien, le dessin animé.

Vous pourriez aussi aimer: Speed ​​Racer est l’une des meilleures adaptations d’anime autour

Après des années de controverses blanchies à la chaux et tout simplement de mauvais choix, il est clairement facile de se tromper dans le casting d’anime. Cowboy Bebop a même eu des accrochages avec des fans avec des griefs de casting. Dans un cas, les fans étaient préoccupés par l’âge de John Cho. Et à 49 ans, il est un peu loin au nord du spry 27 de Spike dans l’original. Il est également un sosie pour l’apparence et l’arrogance du personnage, alors je dirais que vous choisissez vos batailles. Dans les coins les plus embarrassants du fandom, certains ont été déçus que Pineda ne corresponde pas aux proportions physiquement impossibles de son homologue animé. Elle a répondu avec un snark approprié dans une vidéo sur son Instagram.

Vous pouvez juger si les trois acteurs principaux ont l’air et se sentent bien. Mais ils ont certainement les talents d’acteur pour faire de l’équipe de Bebop un plaisir à regarder de toute façon.

5. Une fin qui vous donne envie de plus de bonté en live-action Cowboy Bebop

Laissez-les toujours en vouloir plus, comme ils disent. Et Cowboy Bebop le fait certainement. Il se termine sur un cliffhanger, avec l’introduction de quelques points majeurs de l’intrigue de la série originale.

L’anime original n’a malheureusement jamais atteint une deuxième saison, mais il a duré 26 épisodes. Le live-action Cowboy Bebop ne compte que 10 épisodes. Et bien qu’ils durent environ une heure, soit deux fois plus que les originaux, ils ne parviennent pas à tout couvrir. Le point de vue de Netflix n’essaie pas vraiment de recréer chaque épisode tel que nous le connaissons déjà, mais il est bon de savoir qu’il leur reste beaucoup de matériel source à parcourir. Si le streamer donne le feu vert à une autre saison, bien sûr.

On croise les doigts pour la saison 2.

Netflix n’a pas encore confirmé si nous en aurons plus, et ils ont certes la mauvaise habitude d’annuler des émissions avant d’avoir la chance de prendre de l’ampleur. Cela dit, l’équipe créative de la série a des plans pour une deuxième saison. Et la finale n’en demande pas plus.

Alors, à la saison prochaine, cow-boy de l’espace, espérons-le.

commentaires