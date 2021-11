Critique de l’album Pink Floyd : A Momentary Lapse Of Reason

LES MEILLEURES OFFRES DU JOUR

A Momentary Lapse Of Reason (1987) est le premier album sorti par Pink Floyd après le départ de Roger Waters qui, en tant que principal architecte créatif du groupe, supposait qu’ils ne pouvaient pas plus continuer sans lui que The Experience sans Jimi Hendrix.

David Gilmour, cependant, a supplié de différer. Il a re-recruté le claviériste Rick Wright avec un salaire, a ramené Nick Mason et a également co-composé avec des étrangers dont Phil Manzanera et Anthony Moore.

Les remaniements de 2019 ont été conçus pour honorer le regretté Wright en restaurant certaines de ses contributions originales au clavier, tandis que Nick Mason a réenregistré de nouvelles pistes de batterie.

Gilmour avait à l’époque décrit ses collaborateurs comme « catatoniques », mais ces versions mises à jour sont conçues pour rétablir un équilibre à la Floyd et réparer cette insulte. L’album a reçu des critiques mitigées, c’est compréhensible.

Signs Of Life scintille et remue à un rythme très tranquille, un tissage de lucioles de phrases de guitare et de claviers tôt le matin, tandis que Learning To Fly, inspiré des leçons d’aviation que Gilmour prenait à l’époque, est étrangement non aérien, s’élevant à peine au-dessus du turgide.

Gilmour rassemble une certaine passion sur The Dogs Of War mais Yet Another Movie et Terminal Frost sont Floyd ordinaire. Le trop bref A New Machine, les parties un et deux sont les meilleurs moments, la voix de Gilmour déclenchant et ombragée par des effets électroniques dans une fusion unique et pleine de suspense.

Et l’album s’avérerait un triomphe commercial, preuve de la puissance de la marque Pink Floyd, qui a élevé ce qui était essentiellement un album solo de Gilmour en un succès international.

