Critique de l’épisode 1 de la saison 6 de Supergirl: Rebirth ⋆ .

Cela fait un moment que nous n’avons pas vu un nouvel épisode de Supergirl pour la dernière fois, et la série n’a certainement pas hésité à se lancer dans le mouvement.

Gamemnae avait encore besoin d’être vaincu, et Brainy avait désespérément besoin d’être sauvé après Supergirl Saison 5 Episode 19. Mais la mission ultime de Supergirl Saison 6 Episode 1 était d’empêcher Lex de devenir l’Anti-Monitor.

Cet objectif a défini une série d’actions qui ont vu Supergirl et ses amis travailler ensemble – tous enfin – pour faire tout ce qui est nécessaire pour éliminer Lex. Et il y avait beaucoup de cœur à cœur qui sont venus définir le spectacle.

Dans l’ensemble, cela ressemblait à une finale de la saison à son meilleur. Il avait le bon équilibre entre l’action, les moments sentimentaux, les conclusions des scénarios et la bonne configuration pour l’avenir.

Depuis la crise, le tristement célèbre méchant de la maison d’El a été impassible dans la réalisation du plan directeur de l’Anti-Monitor de «réparer» toutes les planètes de l’univers.

Et grâce à Lena et Obsidian, il était sur le point d’atteindre son objectif.

Son protocole «I Heart Lexie» avait pour but de faire en sorte que l’univers entier l’aime et se conforme à sa règle. Tous ceux qui s’opposeraient à lui seraient anéantis.

Lillian: Et ta sœur. Vous ne pouvez pas la tuer non plus.

Lex: Pourquoi pas? Elle m’a tué la première.

Lex a littéralement incarné la définition du complexe divin tout au long de l’heure.

Il a toujours été assoiffé de pouvoir, mais ce plan l’a amené à un tout autre niveau. Heureusement, chaque méchant a un point faible, et Lex est son aversion pour les Kryptoniens.

La chute de Lex allait toujours être son arrogance et sa haine aveugle de Kara. Mais nous n’avons jamais pensé qu’il réussirait à abattre la Girl of Steel.

Premièrement, il a tué Kara. Mais ensuite, lorsque la combinaison de protection de Lena l’a guérie, il a eu une seconde chance de l’abattre. Puisqu’il ne pouvait pas la tuer lui-même, il l’a envoyée dans un endroit qui pourrait la tuer.

Aux yeux de Lex, il pense qu’il a finalement eu un demi-succès. Même s’il pourrit en prison, au moins Kara l’est aussi.

La zone fantôme n’est pas un endroit sûr pour quelqu’un de la maison d’El. Il y aura des êtres et des fantômes là-bas qui aimeraient avoir la chance de tuer Kara Zor-El.

Et c’est Lex qui l’a envoyée là-bas. Cet homme est la quintessence de l’ennui.

Même si je pense que Supergirl a abusé du personnage de Lex, la représentation de Jon Cryer du tristement célèbre Luthor était exceptionnelle du début à la fin.

Je veux dire, à quel point la danse de la victoire de Lex a-t-elle été formidable dans la forteresse alors que « We Are the Champions » jouait en arrière-plan?

Kara: Je veux que vous désactiviez les satellites. Fais ça, je te donnerai ce que tu as toujours voulu.

Lex: Qu’est-ce que c’est? Et ne dites pas cheveux. C’est un fruit à portée de main.

Mais depuis que Lex Luthor est vaincu, et maintenant?

Nous ne savons pas grand-chose sur qui est le Big Bad pour Supergirl Saison 6 ou les menaces auxquelles les Super Friends seront confrontés. Bien sûr, nous savons qu’une partie de leur voyage consistera à sauver Kara de la zone fantôme.

Peut-être que lorsqu’elle sortira de prison, quelqu’un sera également libéré accidentellement.

Il n’est pas surprenant que Kara ait été prête à se sacrifier pour sauver l’humanité. Ce qui était choquant, cependant, c’était qu’elle était si disposée à accepter sa perte.

Le Kara que nous connaissons est un héros qui considère chaque option avant de prendre une décision finale. Elle aurait dû savoir qu’elle pouvait utiliser la combinaison de protection de Lena pour se sauver de Lex.

Alors pourquoi était-elle si sûre qu’elle mourrait ou disparaîtrait? Kara n’aurait pas enregistré ses connaissances et son héritage à la forteresse sans raison.

Lena: Tu me fais confiance? Même après tout…

Kara: Vous voulez aider les gens. Quoi qu’il en soit, je sais ce qu’il y a dans ton cœur.

Il se peut que je manque quelque chose ou qu’il y ait un trou dans l’histoire. Ou il se pourrait que Kara cachait quelque chose à ses amis et, par la suite, au public.

Quoi qu’il en soit, la zone fantôme est une direction intrigante pour la dernière saison de Supergirl. Il y a tellement de possibilités pour la série maintenant, et j’ai hâte de voir comment tout cela se déroulera.

En l’absence de Kara, il semble qu’Alex reprendra le rôle du héros de National City. Et il n’y a personne de mieux pour le travail – sauf Dreamer, bien sûr.

Mais il convient de noter qu’Alex a été celui qui a finalement éliminé Lex. De plus, elle a passé la majorité de la saison 5 de Supergirl à prouver qu’elle pouvait être une vigoureuse justicière.

Au cours des dernières minutes de la première de la saison, J’onn lui a même donné un nom de code – Sentinel.

Je savais que cet alias devait avoir une signification dans les bandes dessinées. Et après quelques recherches, j’ai découvert qu’Alan Scott – alias le premier Green Lantern – utilisait Sentinel comme alias.

Cela ne veut rien dire et c’est juste un nouveau nom cool pour Alex. Cependant, Green Lantern a été taquiné pendant un certain temps dans l’Arrowverse, notamment concernant John Diggle.

Alors que l’action et l’intrigue globale prenaient beaucoup de place dans l’épisode, «Rebirth» a également pris le temps de ralentir les choses et d’examiner les différentes relations de Supergirl.

Des discussions entre J’onn et Alex à la réconciliation de Brainy et Nia, il est clair que Supergirl sait comment entretenir ses relations.

Nia, tu devrais entendre ça. J’ai dû travailler avec Lex pour détruire Léviathan. Vous repousser, vous blesser… c’était pour vous protéger. Je t’aime. Intelligent

Ils semblent apprendre de leurs erreurs – le combat de AKA Kara et Lena qui a duré presque toute la saison dernière.

Les différentes dynamiques parmi les Super Friends sont ce qui rend le spectacle intéressant et amusant à regarder. Et j’espère voir plus de développement de ces relations alors que Supergirl continue.

Si vous cherchiez la rédemption de Lena, vous l’avez.

Alors que Kara a été blessée à juste titre par les actions de Lena, elle sait que Lena est une bonne personne sous tout cela. Et cette connaissance a permis à Kara de faire à nouveau confiance à sa meilleure amie.

Même s’ils sont séparés, pour le moment, il ne fait aucun doute qu’ils pourront renouer avec l’amitié qu’ils avaient autrefois.

Brainy: Que faisons-nous maintenant?

Lena: Essayez de faire face aux erreurs du passé. Et apprécions que nous ayons encore des amis qui croient en nous.

Mais je m’attends à ce que nous continuions à voir Lena et Brainy faire face aux conséquences de leurs actes. Ils ont commis de grosses erreurs. Vous ne pouvez pas obtenir le pardon en seulement deux épisodes pour avoir blessé ceux que vous aimez.

Nous devons les voir tous les deux travailler à réparer ce qu’ils ont cassé. Cependant, il semble que Brainy et Nia deviendront plus forts à la suite de cette fracture.

Dans un tout petit coin de l’heure, Andrea a fait quelque chose qui aura très probablement des conséquences sur l’avenir de CatCo.

Son père sera furieux une fois qu’il réalisera ce qu’elle a fait. Et en tant qu’homme puissant, il ne descendra pas sans combat.

Andrea ne pensait pas à ce qui se passerait à long terme lorsqu’elle a utilisé le compte bancaire de son père pour racheter les actions d’Obsidian. Elle ne se souciait que de régler ses problèmes actuels.

La bonne nouvelle est qu’elle a empêché CatCo de faire faillite, mais qui sait ce que l’avenir nous réserve.

Mon instinct me dit que le père d’Andrea viendra bientôt pour CatCo.

Qu’as-tu pensé, Supergirl Fanatics?

Êtes-vous choqué par l’envoi de Kara dans la zone fantôme? Comprenez-vous que les effets de la crise sont toujours décrits? A quel point voulez-vous revoir Cat Grant après ce cri?

Et à quel point étiez-vous excité de voir Nia utiliser davantage ses pouvoirs?

Faites-moi savoir dans les commentaires, et n’oubliez pas que vous pouvez regarder Supergirl en ligne ici même via TV Fanatic!

Supergirl est diffusé les mardis à 9 / 8c sur The CW.

Sarah Little est rédacteur pour TV Fanatic. Suivez-la sur Twitter.