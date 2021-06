Critique de l’épisode 2 de la saison 10 de MasterChef: Legends: Curtis Stone

Les tabliers ne viennent pas facilement pour les concurrents restants.

Les juges tiennent ces bébés près du gilet, et tandis que certaines personnes ont brillé lors de l’épisode 2 de la saison 10 de MasterChef, de nombreux concurrents décents sont repartis les mains vides pour leurs efforts.

Une chose qu’ils avaient pour eux était l’opportunité de cuisiner pour Curtis Stone.

Stone était la légende de l’heure, et bien qu’il ait commencé du bon côté, réservé dans ses critiques, il s’est rapidement adapté au processus de jugement rigoureux alors que les chefs de renommée mondiale déterminaient qui était digne des tabliers blancs limités.

Il n’a pas été aussi facile d’en obtenir un cette fois-ci, et vu qu’il leur reste encore une poignée de tabliers, il est remarquable qu’ils aient pu faire traîner ce processus de sélection des meilleurs chefs plus longtemps qu’une audition.

Tout le monde a beaucoup à prouver, et il n’y a pas beaucoup de marge de manœuvre ici. Nous ne pouvons nous attendre qu’à 15 concurrents contre les 20 habituels, et vous ressentez la différence en fonction de ce que les juges refusent.

Si Masterchef Season Episode 1 a partagé des histoires émouvantes données par les concurrents et nous a montré la crème de la crème repartant avec des tabliers, cette heure nous a donné plusieurs personnes qui étaient bonnes mais pas assez grandes.

On pouvait dire que Joe était sur un vrai à la manière de Joe quand il a critiqué le diable de certains plats, que la personne soit toujours dans la pièce ou non.

Il recherche la grandeur ou le potentiel pour cela. Cependant, il a montré son côté doux de la manière la plus simple possible lorsqu’il a rejeté le potentiel, sachant que ses collègues refuseraient de toute façon.

Il peut jeter un os à une personne quand il veut.

Bernardo était l’exemple parfait d’un gars apparemment doux et excitable qui aimait cuisiner et était heureux de faire partie du processus. Il pouvait à peine parler quand il s’est présenté devant les juges, il était tellement stupéfait, et avec ce niveau d’énergie, il était difficile d’écraser ses rêves.

Sa taupe de porc était peu attrayante, cependant. C’est un cuisinier amateur. Et ce plat n’était pas la meilleure option pour mettre en valeur ses compétences.

Et pourtant, cela ressemblait toujours à certains des restaurants mexicains locaux où je réside, et bon sang si je ne pleure pas un peu à l’intérieur à cause de la frustration lorsque certains sautent sur une tendance de ce qui est bien reçu mais ne peut pas le soutenir avec de la bonne nourriture.

Vous pourriez dire qu’il était probablement heureux de rencontrer certaines de ses idoles, et cela lui suffisait.

Josey était un cuisinier beaucoup plus fort. On pouvait dire qu’ils avaient le potentiel d’être excellents, mais malheureusement, elle n’a pas réussi avec les tacos. Son éloge sans fin d’Aarón était adorable, cependant.

C’est typique à chaque tranche que l’un des juges se retrouve avec le plus de fangirls, et pendant cette tranche, il s’agissait de l’amour d’Aarón.

Josey avait une personnalité si gagnante et une passion pour la nourriture. C’était irrésistible, et ça lui a brisé le cœur quand elle n’a pas gagné ce tablier.

Heureusement, Aarón l’a appréciée autant que nous, les téléspectateurs, et il lui a offert l’opportunité de visiter son restaurant et de passer du temps avec lui pendant qu’il lui montre les travaux dans la cuisine et lui apprend quelques choses.

C’est nul quand quelqu’un de sympathique n’a pas de tablier, mais ces moments où l’un des juges tend la main, offrant des conseils, du mentorat, des emplois ou quoi que ce soit d’autre sont toujours des moments spéciaux.

Tout le monde là-bas n’est pas arrivé là où ils étaient sans que quelqu’un leur tende la main et leur offre un coup. C’est ce cycle tacite qui, lorsque vous le faites, vous tendez la main et aidez quelqu’un d’autre à faire de même.

C’est un respect du métier et de l’avenir du domaine. Chaque fois qu’il s’agit d’une chose du type Pay it Forward, vous pouvez vous attendre à ce que cette fille devienne un peu émotive.

Josey n’a pas eu son tablier, et ce n’est pas grave, mais la valeur de passer du temps avec Aarón, de perfectionner son métier et sa passion, est meilleure que toute autre chose.

Elle s’éloigne toujours de cette gagnante.

Dans la même veine, Nahya regorge de potentiel. Les juges, parmi les plus grands chefs de la planète, le savent.

Dès que j’ai vu son visage de bébé, j’ai su que les chances qu’elle aille plus loin étaient minces. Elle est encore jeune et inexpérimentée.

Bon sang, la fille est encore au lycée. Il est trop tôt pour qu’elle participe à cette compétition, mais elle ferait mieux de revenir dès qu’elle en aura l’occasion.

Son indo-pakistanais, Gobi Manchurian, était prometteur, mais son choix audacieux d’utiliser de la sauce de soja pour lui apporter une touche chinoise est ce qui n’a pas fonctionné pour tous les autres juges, à l’exception de Joe, qui a continué à en manger.

Elle a besoin de plus de temps pour travailler et développer son palais gustatif et sa compréhension. Alors qu’Abe est également un jeune concurrent, à 22 ans, mais il a une certaine expérience.

Il doit apprendre à restreindre son profil de saveur et à utiliser toutes les connaissances et compétences qu’il possède et à les utiliser de la meilleure façon possible pour un plat plus cohérent.

Son expérience mondaine grandissant partout dans le monde est un avantage pour lui. Il connaît de nombreux styles, concepts et cuisines alimentaires. Mais s’il veut apporter des plats fusion à la table, il doit élaborer une stratégie sur la façon dont il choisit de le faire.

Il a traversé par la peau de ses dents. Son vivaneau rouge était un plat assez joli, mais il l’a sali en y ajoutant du fromage. Ça a tout bousculé.

Néanmoins, il a gagné un tablier après tout, et il pourrait potentiellement être un à battre s’il se concentre.

Joseph a également gagné un tablier avec un plat de vivaneau rouge cuit à la vapeur. C’était d’une simplicité trompeuse et il a apporté une partie de son héritage philippin à la table.

Il a sans doute eu les meilleurs commentaires des juges de l’heure. C’était un plat parfaitement exécuté que Curtis appréciait, car il mettait en valeur ses compétences.

Gordon a estimé qu’il y avait un équilibre dans le plat et Joseph, et Joe a pensé que c’était un excellent tiercé.

Anne était quelqu’un d’autre qui gagnait un tablier. C’était comme si les juges réagissaient davantage à son histoire de perdre son père à cause de la maladie d’Alzheimer et à sa confiance en elle.

Son canard à la cerise était bien cuit et la plupart des juges l’ont apprécié, mais cela ne semblait pas être un plat éblouissant. Je me demande à quoi elle va ressembler pour aller de l’avant.

Annai était un autre concurrent sympathique. Parfois, on a l’impression que leur personnalité éclipse le plat, et quand il y a un certain magnétisme, il est difficile de dire non.

Son chili relleno était parfait. J’admets que son placage était parfait. Elle comprend l’importance des visuels lors de la présentation des aliments, et tout, de la façon dont elle a positionné le piment et la sauce à l’assiette qu’elle a utilisée, a complété le plat.

Tout s’est parfaitement enchaîné.

Annai est une cuisinière intelligente, magnifique et qualifiée, et sa confiance et son dynamisme étaient indéniables. Elle a déclaré qu’elle avait quitté son travail pour venir dans l’émission.

Tout en elle semblait attachant. Et bien qu’il y ait eu quelques critiques là-bas, elle a eu ce tablier.

Le style signature d’Annai est de prendre la cuisine mexicaine traditionnelle, de l’élever, en apportant une touche et une élégance contemporaines.

C’est quelque chose qu’elle partage avec Aaron. Malheureusement, trop souvent, la cuisine mexicaine n’obtient pas le respect et le traitement de haut calibre qu’elle mérite, car elle est moins bonne que la française, l’italienne, etc.

Rien que pour cela, ce n’était pas une surprise qu’Aarón lui ait offert un tablier – pour la culture.

Mais est-ce que l’un de ces chefs est mémorable ? Se sont-ils suffisamment démarqués pour que vous puissiez les soutenir lorsque la compétition est en cours ? C’est la question de l’heure.

A vous, Masterchef Fanatics. Que pensez-vous de ce lot de concurrents ?

Est-ce que quelqu’un s’est fait cambrioler ou a reçu un coup de feu qu’il n’aurait pas dû recevoir ?

Appuyez sur MONTRER LES COMMENTAIRES ci-dessous pour discuter !

Modifier Supprimer

Jasmin Bleu est un scénariste senior pour TV Fanatic. Suivez-la sur Twitter.