Critique de Licorice Pizza: Paul Thomas Anderson est le maître de la romance étrange

Les images mémorables abondent dans les films de Paul Thomas Anderson – des grenouilles tombant du ciel dans Magnolia, Adam Sandler stockant des tasses de pudding dans Punch-Drunk Love, Bradley Cooper hurlant dans son dernier, Licorice Pizza – mais les scènes qui me collent le plus crépitent avec une connexion électrique entre deux cinglés qui ont enfin repéré leur match.

Comme Emily Watson disant à Sandler, avec extase, que « je veux te mâcher le visage, et je veux t’arracher les yeux et je veux les manger, les mâcher et les sucer. John C. Reilly et Melora Walters dans Magnolia s’avouent qu’ils ont peur que si l’autre les connaît, ils ne les aimeront pas. Joaquin Phoenix écoute attentivement Philip Seymour Hoffman, le chef d’une secte dans The Master, dit au groupe que « lorsque nous sommes amoureux, nous éprouvons du plaisir et une douleur extrême ». Un Hoffman beaucoup plus jeune et plus en sueur lorgnant la nouvelle star de cinéma pour adultes Mark Wahlberg dans Boogie Nights et luttant pour contenir son désir. Daniel Day-Lewis, rasé de près, regarde avec des yeux affamés Vicky Krieps lui faire une omelette aux champignons vénéneux dans Phantom Thread. Même Daniel Day-Lewis moustachu dans There Will Be Blood lançant des boules de bowling à son ennemi juré, Paul Dano, dans son absurde bowling privé, hurlant de boire son milk-shake.

Vous pouviez couper la tension avec une scie à métaux dans chaque scène, et des dizaines d’autres, et pourtant vous ne pouviez pas facilement décrire ce qui se passait. Détester? Luxure? Aspiration? Envie? Amour? Les personnages ne le savent pas non plus, mais ils passeront tout le film à essayer de le comprendre, et nous aussi.

Anderson fait des romances, même quand elles ne sont pas vraiment romantiques ; il cherche toujours ce qui relie deux personnes avec un lien qui semble gravé par le destin. Il y a toujours quelque chose de sauvage, d’indomptable et d’énervant dans ses couples. Ils ne sont jamais tout à fait ce à quoi vous vous attendez. Ils explosent les frontières étroites que nous dessinons autour de la définition de la romance.

C’est pourquoi Licorice Pizza, son dernier-né, se sent si assuré et confiant, si parfaitement inscrit dans sa filmographie. Cette fois, la paire en son centre est jeune, mais pas vraiment insouciante. Alana Kane (Alana Haim, du groupe Haim, qui est parfaite) est une assistante photo dans la mi-vingtaine vivant dans la vallée de San Fernando avec ses parents et ses sœurs aînées, qui ont toutes connu un échec de lancement. (Ils sont joués par toute la famille Haim.) Nous sommes en 1971, et tout, de la guerre du Vietnam à la pénurie croissante d’essence, se profile à l’arrière-plan, mais la plupart du temps, Alana s’ennuie.

Tellement ennuyé. Avec l’aimable autorisation de MGM

Mécontente et n’ayant aucune idée de ce qu’elle veut de la vie, Alana est entraînée dans une étrange amitié – une romance, en quelque sorte – avec Gary Valentine (Cooper Hoffman, fils de Philip Seymour Hoffman), un adolescent qui a le monde par la queue. Ou, du moins, il agit comme ça. C’est un acteur qui a réservé des concerts de niveau intermédiaire ; il parle comme s’il avait 40 ans ; il propose toujours de nouvelles affaires à gérer. Il vit bien sûr avec sa mère (Mary Elizabeth Ellis).

Gary aperçoit Alana en ligne le jour de la photo d’école et lui demande de sortir. Quand elle se moque de l’idée – elle est, après tout, techniquement une adulte, 10 ans de plus que lui, et il est techniquement un enfant – il n’abandonne pas. Grâce à une certaine connivence de la part de Gary et à l’abandon à l’inévitable et à une curiosité croissante de la part d’Alana, ils ne deviennent pas un couple, mais des amis. Gary en demande constamment à Alana, avec l’empressement que seul un adolescent peut rassembler. Maîtresse du roulement des yeux dévastateur, elle a l’air de vouloir le frapper tout le temps, mais elle aime sa compagnie. Quelque chose dans le fait de sortir avec lui et ses amis la revigore et lui rappelle… quoi ? Elle ne sait même pas. Mais cela faisait longtemps qu’elle n’avait pas souri.

Cette poussée et cette traction entre eux les mènent dans toutes sortes d’aventures, soutenues par le genre de bande originale sur laquelle vous devez danser et tournées avec le relâchement hirsute et granuleux qui démontre richement l’aisance d’Anderson avec les films de l’époque. Gary crée une entreprise de matelas à eau et fait monter Alana (après tout, elle a un permis de conduire). Ils passent une nuit folle en ville avec le réalisateur Jack Holden (Sean Penn) et le casse-cou Rex Blau (Tom Waits) au cours de laquelle ils se rendent compte qu’ils doivent se protéger les uns les autres. La scène la plus grande et la plus mémorable se produit lorsqu’ils doivent apporter un lit d’eau à la maison de Jon Peters (un gonzo Bradley Cooper) – qui dans la vraie vie était un producteur de film, le petit ami de Barbra Streisand et l’inspiration pour le film Shampoo – et courir dans des problèmes hilarants avec, eh bien, tout.

Les conflits et la frustration les uns envers les autres les séparent. Mais quand Alana se frotte à la réalité de l’âge adulte en travaillant sur la campagne à la mairie de l’idéaliste Joel Wachs (Benny Safdie), c’est clarifiant, à la fois pour Alana et pour le film. Licorice Pizza (du nom d’une série de magasins de disques à Los Angeles à l’époque) parle d’un couple de jeunes gens qui peuvent ou non être amoureux, mais qui s’aiment certainement. C’est aussi à propos de combien l’âge adulte craint, et d’une fille qui ne peut pas tout à fait se résoudre à patauger dans ces eaux, pas encore.

Bradley Cooper dans le rôle de Jon Peters dans Licorice Pizza. Avec l’aimable autorisation de MGM

Et tout se passe dans un Los Angeles qui se trouve juste sur une ligne de faille, à peine deux ans après que les meurtres de Manson ont secoué les célébrités de la ville et au milieu d’un bouleversement dans l’industrie du cinéma, qui était ouvert par des cinéastes indépendants. Tout changeait et tout le monde n’était pas prêt.

Anderson a déclaré avoir basé le film sur ses propres souvenirs (bien qu’il soit plus jeune que ses personnages, né en 1970) et sur les expériences de l’acteur réel Gary Goetzman, qui a entre autres cofondé Playtone avec Tom Hanks. Tu peux dire; le film, qui est structuré comme une série de décors dans lesquels Alana et Gary trébuchent, est beaucoup trop étrange et spécifique et parfois grincheux pour être simplement inventé, même par quelqu’un avec une imagination aussi fertile qu’Anderson.

Mais, bien sûr, il marche en terrain connu. C’est un roman. Les ingrédients clés sont tous là. Nous avons l’habitude de penser à la romance en termes de baisers amoureux lunaires, de soupirs de nostalgie, de regards volés, peut-être de gambades passionnées dans le foin. Mais dans le vocabulaire d’Anderson, le mot est plus large. Dans ses mondes, une romance surgit entre deux personnes qui se croisent et reconnaissent instantanément que quelque chose qui leur manque, quelque chose dont elles ont besoin pour survivre – une couette, une pom-pom girl, un amant, un ennemi juré – est juste devant eux. .

Ce ne sont jamais des romances simples, et elles sont toujours soutenues, pas (toujours) par le sexe, mais par le désir de garder intact le fil qui les relie l’un à l’autre. Dans ses films précédents, certains se manifestent par un antagonisme pur et simple – vous ne savez jamais vraiment si Daniel et Eli ou Freddie et Dodd s’embrasseront ou s’entretueront. D’autres viennent en termes plus doux, mais toujours empreints de danger ; une omelette aux champignons n’est jamais seulement une omelette aux champignons.

Dans le cas de Licorice Pizza, la romance centrale (et fondamentalement follement chaste) consiste à se sentir en sécurité au milieu d’un monde qui semble redescendre dans la folie. Il s’agit de savoir que quelqu’un vous voit vraiment et vous aime, vous aime même, de toute façon.

Licorice Pizza ouvre dans des salles limitées le 26 novembre et largement le 22 décembre.