Critique de livre – À travers le miroir: le point de vue d’un outsider-initié sur la création de l’Inde par Akhilesh Tilotia

Les détails de l’auteur sur le “ coût privé de l’échec public ” montrent les failles du système de prestation de services publics en Inde (photo express)

Par Amitabha Bhattacharya

Il est de notoriété publique, renforcée par nos expériences quotidiennes, que même les meilleurs gouvernements sont caractérisés par des limites systémiques qui les rendent insuffisants pour répondre aux attentes croissantes du public. Est-ce principalement dû à la préoccupation du gouvernement d’équilibrer les besoins contradictoires des différentes parties prenantes ou à la tendance de ceux qui dirigent le mécanisme à rester réticents au risque et redevables aux processus plutôt qu’aux résultats? Qu’est-ce qui rend la formulation de politiques aux échelons supérieurs et sa mise en œuvre au niveau opérationnel un processus si complexe que, même avec l’intention la plus noble et les esprits les plus brillants qui y travaillent, les résultats finissent souvent par être sous-optimaux? Pour être capable de percer la surface de la réalité et de se rapprocher de la vérité plus profonde, il faut être doté d’empathie et d’une combinaison de connaissances et de compétences qui sont hors de portée de beaucoup.

Akhilesh Tilotia, un produit de l’IIM-Ahmedabad avec un bilan impressionnant dans le monde financier, a eu l’occasion de servir dans le bureau de Jayant Sinha, ministre de l’aviation civile. Cette double expérience dans le secteur privé et le secteur public fait de lui un «outsider-initié», ayant été à la fois un observateur et un participant au processus décisionnel. Fait intéressant, il affiche la compétence d’un spécialiste des sciences sociales pour problématiser les problèmes, et d’un gestionnaire en exercice pour identifier les points d’action clés afin de résoudre ces problèmes. Le résultat est ce volume mince qui contient dans ses couvertures une gamme admirable d’informations et de nouvelles idées, parfois même originales.

Les détails de Tilotia sur le «coût privé de l’échec public» montrent les failles du système de prestation de services publics et leurs causes, dans le contexte d’un engagement complexe entre le gouvernement, les entreprises et la société. La définition des caractéristiques de ces «trois piliers» et de leurs interfaces a été bien articulée, il est aussi important de déterminer «comment» résoudre les problèmes au sein du système que «ce» qui doit être réalisé.

Tilotia pense que l’échelle du progrès «s’appuie sur le cadre des biens publics: capital personnel pour les besoins de base (roti, kapda, makaan), capital physique (bijli, sadak, paani) et capital humain (shiksha, swasthya, suraksha)» et définit le développement «comme l’acte de construire les probabilités d’accéder aux biens publics en transcendant les failles existantes». Et il explique sa thèse à l’aide d’exemples clairs.

Qui devrait créer cette échelle de développement et être les agents qui amorceront les changements dans les directions souhaitées? Le politicien, le bureaucrate et vous! Tilotia consacre un chapitre à chacun de ces trois agents – en commençant par les premiers principes et en les investissant ensuite avec des couches de complexité. Il essaie d’être simple, «mais pas plus simple» ou simpliste. La vie difficile d’un politicien bien intentionné – «beaucoup de choses sont hors de votre contrôle, mais vous êtes le visage de toutes les attentes. Vous serez entouré de fausses nouvelles, de surinterprétation, d’indignation et d’incertitude politique… »- a été dépeint avec une objectivité, rarement visible dans l’espace public qui cherche à peindre tous les politiciens avec un pinceau grossier.

Tentant de décoder habilement les normes directrices de la bureaucratie, Tilotia explique comment «la conformité des processus compte plus que le résultat!» Une grande partie de cela découle du fait que finalement un bureaucrate est jugé sur la conformité du processus. «Les résultats sont influencés par de nombreux facteurs, difficiles à attribuer…» La vie d’un fonctionnaire, en tant que gestionnaire du système public avec de multiples objectifs à atteindre pendant des mandats incertains, peut être très enrichissante, mais n’est jamais débarrassée de frustrations ou de déceptions. La manière dont la surveillance des 4C – CVC, CBI, CAG et les tribunaux – exigeant une concentration stricte sur le processus et des règles encadrées avec de bonnes intentions peut collectivement “ créer des filtres ” qui peuvent vicier ou même empêcher les résultats, a été discutée avec une clarté remarquable. .

Enfin, Tilotia montre pourquoi un citoyen consciencieux doit «s’enregistrer» et travailler dans le système pour effectuer des changements – «l’enregistrement ne consiste pas seulement à payer des impôts ou à voter régulièrement. Il s’agit de participer à des discussions et débats publics et de contribuer à façonner le destin de la nation. Vous pouvez choisir des projets que vous aimez ou aider à façonner des politiques qui vous concernent… »Comment décider, par exemple, de passer du secteur privé au gouvernement? Une lecture instructive pour l’homme ordinaire ainsi que pour ceux qui envisagent d’être intronisés par l’entrée latérale à des postes supérieurs du gouvernement.

Tilotia observe, dans le contexte du principe inviolable d’égalité, que le gouvernement devrait devenir un “ concurrent crédible ” ou un “ régulateur efficace ” dans l’offre de biens publics, et que “ l’accent doit être mis sur des résultats soutenus par des règles et des politiques. et les procédures, et pas simplement suivre les règles, politiques et procédures. Il s’agit d’une refonte fondamentale du système par rapport à l’actuel, où il y a une surveillance intense sur le processus et une pénalité limitée pour défaut de livraison … »Cette prescription peut sembler aussi évidente que tous les truismes de la vie, mais ce qui ne semble pas évident, ce sont les des interactions complexes, souvent contre-intuitives, entre des systèmes et des procédures, des institutions et des individus, tissées de manière dense à travers cette œuvre d’amour. C’est là que réside la vraie force, et peut-être l’unicité, du livre.

Amitabha Bhattacharya est une ancienne fonctionnaire de l’IAS qui a également travaillé dans le secteur privé et avec le PNUD

À travers le miroir: le point de vue d’un outsider-initié sur la création de l’Inde

Tilotia d’Akhilesh

Leadstart Inde

Pp 228, Rs 299

