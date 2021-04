Critique de livre: À travers les guerres et l’insurrection

Ce livre est facile à lire et est fortement recommandé car il offre un aperçu remarquable de la vie d’un soldat

PAR MAJ GEN JAGATBIR SINGH, (RETD),

«À travers les guerres et l’insurrection, le journal d’un officier de l’armée» est une lecture fascinante car elle expose le lecteur à des expériences variées de combat et de paix vues avec le recul, mais en même temps à différents niveaux. Il raconte également l’histoire de nombreux autres camarades de l’auteur, dont certains qui ne sont plus là pour raconter l’histoire. Ce livre raconte non seulement les événements d’une manière impartiale et franche, mais fournit également un rare aperçu des caractéristiques personnelles et des qualités d’hommes remarquables qui servent la nation de manière désintéressée, y compris les inconforts et les dangers qu’ils subissent.

Le brig Kuldip Singh Brar a eu une carrière exceptionnelle dans l’armée. Né dans la partie Sirhind de l’État de Patiala en 1935, sa famille a déménagé en Malaisie où il a eu son éducation précoce, cependant, sa famille a souffert pendant la Seconde Guerre mondiale en raison de l’occupation japonaise et est ensuite retournée au Pendjab après la guerre. Les premières années de sa vie dues à la guerre en Malaisie, le fait d’être témoin de la frénésie religieuse pendant le traumatisme de la partition et de l’influence croissante du communisme a créé une empreinte dans son esprit mais l’a également préparé à affronter les vicissitudes de la vie avec courage, courage et force. détermination.

Il était déterminé à rejoindre l’armée, même si son éducation avait souffert du fait que les familles avaient quitté la Malaisie, ce qu’il a achevé grâce à un travail acharné, mais il a trouvé qu’il était trop âgé pour devenir officier. Son désir ardent le fit rejoindre les rangs de «Hodson’s Horse» en 1954, l’un des plus anciens régiments blindés avec une histoire riche et enviable que Churchill appelait «l’un des meilleurs régiments que j’aie jamais vu». Brig Kuldip mentionne leurs «officiers capables et compétents» pour inclure le major MMS Bakshi, qui commandait le régiment pendant la guerre de 1965 et a reçu le MVC, les «jeunes officiers dynamiques» pour inclure Gurinder Singh qui a pris sa retraite en tant que commandant de l’armée du Nord, le GOC de la division blindée, qui était également le «colonel du régiment», était le général Daulat Singh «un professionnel acharné qui commanda par la suite le commandement stratégique de l’Ouest».

Brig Kuldip a ensuite été sélectionné pour aller à l’Académie militaire indienne qu’il décrit comme «certaines des années les plus enrichissantes et les plus agréables de la vie», s’évanouissant en juin 1960 parmi les meilleurs de son lot, et a été chargé de 4 Dogra qui, depuis sa création en 1940 avait été presque continuellement en opérations. Appelé «The Fighting Fourth», il a été déployé à Zunheboto, le Nagaland «considéré comme la zone la plus difficile pour les opérations de contre-insurrection». Ses officiers comprenaient le capitaine VK Sood, “ vif d’esprit et dynamique ”, qui fut plus tard l’un de ses prédécesseurs à la tête du 10 Dogra et devint par la suite le vice-chef.

Au cours de ses années de formation, alors qu’il était encore en train de gagner ses piques dans les opérations de contre-insurrection, le bataillon a été déplacé à la hâte vers le secteur éloigné de Walong d’Arunachal (alors NEFA) pour combattre l’invasion chinoise de 1962. La 11e brigade de montagne avait reçu le responsabilité de défendre Walong après la 5e brigade de montagne, le QG 4e corps et la 181e brigade de montagne, tous dans une succession rapide.

Le 14 novembre, la courageuse tentative de 6 KUMAON de capturer Yellow Pimple n’a pas pu réussir et Tri Junction était en danger de tomber aux mains des Chinois. Alors que le 4 Dogra était transporté par avion à Walong en pelotons et en compagnies, le commandant de la brigade, Naween Rawlley, «un professionnel minutieux dont le« courage et le calme »était une source d’inspiration tout au long de la bataille, a ordonné à leur commandant, le lieutenant-colonel RS Pathania de relever le 6 Kumaon avant les Chinois. envahi Tri Junction. Les combats et les sacrifices tenaces de Dogra à Tri Junction, la position la plus dominante de toutes les défenses et de la base ferme dans le secteur de Walong, racontent que 4 Dogra se sont battus jusqu’au dernier et ont déjoué le plan chinois de piéger les unités de la 11e brigade de montagne. Le récit de l’auteur de cette bataille reste une caractéristique de ce livre. Le bataillon sous un leadership inspirant et avec un esprit inégalé, s’est battu contre des obstacles écrasants à de grandes hauteurs avec des ressources limitées et a été presque anéanti. En deux jours d’intenses combats à Tri Junction et à Firm Base, 4 Dogra ont subi plus de 206 pertes: 109 braves ont fait le sacrifice suprême, dont le lieutenant Gautam Subba et Subedar Rattan Chand qui ont refusé d’abandonner leur poste, 23 ont été blessés et 74 pris. en tant que prisonniers, dont le major Grewal qui avait fait preuve d’un «leadership exemplaire, d’une grande bravoure et d’un souci pour ses hommes».

L’esprit indomptable du brigadier Kuldip était au premier plan lorsqu’il a commencé, avec une poignée d’hommes, un retrait de combat. Les graves difficultés et privations subies par cette bande de vaillants soldats, sans nourriture, sans eau et pratiquement sans munitions, tout en traversant ces hauteurs himalayennes reculées et inhospitalières ont été merveilleusement illustrées. Son courage et son leadership ont permis à ses hommes de traverser une épreuve de quatorze jours remplie de difficultés inimaginables.

Par la suite, le dévouement, le travail acharné et le professionnalisme de Brig Kuldip l’ont amené à gravir les échelons du service. Il a suivi son cours d’état-major en Australie, ce qui en soi en dit long sur ses capacités. Ce qui se démarque de la chaleur des Australiens, c’est une conversation lors d’une Happy Hour selon laquelle «ce serait stratégiquement idéal si l’Inde, l’Australie, le Japon et les États-Unis rejoignaient un pacte pour contrecarrer la marche du communisme en Asie et dans le Pacifique». C’était en 1969, je me demande si son retour d’expérience est en train d’être relu à la lumière du Quad.

À son retour, il a été affecté au poste de major de brigade de la 48e brigade d’infanterie de la 7e division d’infanterie à Ferozepur, qui a été impliqué dans de violents combats pendant la guerre de 1971. Ce chapitre nous raconte la capture de Sehjra Bulge dans un plan audacieux, peu orthodoxe et audacieux qui a fonctionné sans heurts et avec succès. Le lecteur connaît le général Freemantle «intelligent», le brigadier MCS Menon le commandant «courageux, consciencieux et sincère» et la bravoure des bataillons qui comprenaient 6 MAHAR et 1/5 Gorkha Rifles, dans le cadre de la bataille «mature, compétente, endurci »Lt Colonel Suresh Gupta et les exploits audacieux du Major Sheel Puri. Mais ce qui ressort, c’est la coordination de toutes les armes et services, les attaques d’infanterie dûment soutenues par les blindés, l’artillerie et l’air. Il a été qualifié d ‘«attaque de cahier» par le Sunday Times.

L’auteur est devenu un brigadier et a commandé la 80e brigade d’infanterie sur la ligne de contrôle au Cachemire «considérée comme une mission clé» dans le secteur stratégique de Naushera. Ici, parmi ses diverses responsabilités, il a également fait une présentation à la quatrième Commission de la rémunération qui a été «très impressionnée» mais «n’a pas tenu ses promesses».

À la fin de son mandat, il a été affecté au quartier général de l’armée où il a été étroitement impliqué dans la conduite de l’exercice Brass Tacks. Il attribue au général Sunderji «le premier chef d’armée à avoir amené l’armée indienne à réfléchir à des concepts modernes et à des horizons plus larges». Il a travaillé sous les ordres du général Rodrigues qui est devenu le chef de l’armée qui était «vif, spirituel et éloquent avec un sens de l’humour ironique et considéré comme l’alter ego du général Sunderjis», puis le général Kartar Singh Gill «un homme droit, professionnellement compétent Général avec le courage de ses convictions »et le général FT Dias, qu’il avait« connu comme un jeune commandant de compagnie intelligent du 5/11 Gorkha Rifles »lorsqu’il était en poste au Sikkim. Il a été impressionné par le général de division Harwant Singh, de Red Land «qui est devenu l’un des commandants de division les plus compétents de chaque côté».

L’auteur aurait encore augmenté mais mis à la retraite en raison de son âge. Sa contribution ultérieure à l’unité nationale en formant de manière rémunérée les jeunes vulnérables des districts frontaliers pendant le militantisme du Pendjab en dit long sur son caractère.

Ce qui est le plus remarquable dans le livre, mis à part les récits des batailles de Walong et Sehjra, c’est la capacité de l’auteur à se souvenir des noms de tous les officiers, JCO et hommes avec lesquels il a servi et nous donner un aperçu de leur personnalité et de la manière dans lequel ils se sont conduits. Les militaires connaissent un grand nombre de ces officiers, mais les remarques incisives de Brig Kuldip leur donnent vie.

Le lecteur connaît le «magnifique» brigadier SS Maitra, qui après avoir commandé 3/1 Gorkha Rifles au Congo était son commandant de brigade au Sikkim; et était «très vif et extrêmement humain». Le général Ashok Handoo avec qui il a servi à plusieurs reprises était «un professionnel dur avec un esprit vif», il avait «la langue aérobie mais un grand cœur». Le général Nirmal Vij a servi avec lui dans le 4 Dogra, rejoignant peu après le conflit de 1962 en tant que jeune officier «intelligent, intelligent et toujours souriant» et nous sommes témoins de sa progression dans les échelons en faisant la fierté du régiment Dogra.

Ce livre est facile à lire et est fortement recommandé car il offre un aperçu remarquable de la vie d’un soldat, un aperçu de la philosophie de l’armée indienne et de son histoire pendant une période turbulente où elle était profondément engagée dans la lutte contre les insurrections dans le Nord. A l’Est, conflits en 1962, 1965 et 1971 et par la suite l’insurrection au Cachemire et au Pendjab. Il montre également comment les soldats s’accrochent avec une ténacité incroyable pour honorer leur engagement envers la Nation en plaçant avant tout l’honneur de leurs unités. Le brigadier Kuldip Singh Brar a rendu un grand service au lecteur averti en publiant ces mémoires.

(Le critique est un vétéran de l’armée indienne. Courriel: jagatbirsingh18@yahoo.co.in Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position officielle ou la politique de Financial Express Online.)

