Critique de livre | Actes de bravoure : cinquante ans de la victoire de 1971

Par Neha Kohli

Le mois de décembre 2021 marque le 50e anniversaire de la guerre indo-pakistanaise de 1971, qui a conduit à la création de la nation du Bangladesh. La guerre a été l’un des événements géopolitiques les plus importants du XXe siècle, un événement qui a changé à jamais la géographie politique régionale de l’Asie du Sud. Ce fut aussi le meilleur moment pour les forces armées indiennes, qui ont remporté une victoire décisive dans la guerre de deux semaines. Pour commémorer le cinquantième anniversaire de la guerre, la Division de l’histoire du ministère de la Défense a publié un nouveau volume Deeds of Gallantry: Fifty Years of the 1971 Victory, édité par Amlesh Kumar Mishra. Le livre a été publié en collaboration avec le National Book Trust of India.

La guerre a été menée simultanément sur les fronts ouest et est et a impliqué l’armée indienne (IA), l’armée de l’air indienne (IAF) et la marine indienne (IN) sur les deux fronts. Le livre comporte vingt chapitres mettant en évidence certaines des batailles les plus importantes qui ont eu lieu pendant la guerre et les hommes courageux qui ont mené la charge : ceux-ci incluent les batailles de Garibpur, Hilli, Punch, Gangasagar, Chhamb, Darsana, Longewala, Dera Baba Nanak, Islamgarh, Gadra Road, Tangail, Basantar et Bogra. Il contient également des chapitres sur l’ascenseur Meghna Heli de l’IAF, la bataille aérienne de Srinagar et le raid contre le siège du gouvernement à Dhaka. La contribution de l’IN est abordée dans les chapitres sur l’INS Vikrant, l’opération Trident, l’opération Falcon et la Force « Alpha » : opérations à l’Est.

Chaque chapitre commence par la citation du prix de bravoure pour cette bataille/opération qui sert d’introduction aux événements qui suivent. Dans le chapitre sur la « Bataille de Basantar », nous trouvons la citation pour le sous-lieutenant Arun Khetrapal et le major Hoshiar Singh ont reçu le Param Vir Chakra (PVC), la plus haute récompense de bravoure décernée pour des actes de bravoure en temps de guerre. Le Lt Khetrapal a reçu le PVC à titre posthume pour sa bravoure et son sacrifice dans la destruction de quatre chars ennemis à Shakargarh Bulge. Le major Hoshiar Singh a donné l’exemple de la bravoure en battant des vagues d’attaques ennemies contre sa compagnie à Jarpal au Pakistan.

Dans la « Bataille de Longewala », connue du grand public via le film « Border », une seule compagnie du 23 Punjab Regiment a vaillamment bloqué l’avancée de la brigade et des blindés pakistanais jusqu’à l’aube lorsque les pilotes de chasse de l’IAF ont détruit des dizaines de Pakistanais chars, brisant leur volonté de se battre. Sur le front oriental, nous avons la bataille de Gangasagar et le courage de Lance Naik Albert Ekka de la Brigade des gardes, qui a reçu le PVC à titre posthume pour ses actions courageuses dans la bataille. C’est le seul PVC décerné sur le front de l’Est pendant la guerre. Les chapitres sur les batailles de Punch et Chhamb sur le front ouest montrent comment il s’agissait de batailles très disputées au cours desquelles les troupes indiennes et pakistanaises se sont battues avec acharnement pour gagner des territoires rivaux tout en infligeant de lourdes pertes à l’autre camp ; pourtant, le résultat n’a pas été aussi décisif qu’espéré. Une autre bataille clé présentée dans le livre est celle de Tangail, connue pour le largage aérien d’un bataillon entier dans le but de capturer un pont stratégique à Poongli.

Le bombardement du port de Karachi par l’IN dans la nuit du 4 au 5 décembre 1971 est détaillé dans le chapitre sur l’opération Trident. Du côté est, INS Vikrant, le porte-avions, a établi la contrebande et un blocus complet au large des côtes du Pakistan oriental. Ses succès ainsi que le naufrage du sous-marin PNS Ghazi ont fait l’objet du chapitre intitulé « INS Vikrant : The Sea Warrior ». L’histoire de l’INS Khukri est détaillée dans le chapitre « Opération Falcon ».

Malgré le fait que la guerre a officiellement commencé le 3 décembre 1971, avec les frappes préventives de l’armée de l’air pakistanaise (PAF) sur les aérodromes de l’IAF, l’IAF a continué à obtenir une supériorité aérienne complète au Pakistan oriental et a maintenu sa domination au Pakistan occidental. Le chapitre sur la « bataille aérienne de Srinagar » met en lumière la bravoure du lieutenant d’aviation Nirmal Jit Singh Sekhon du 18e Escadron qui a affronté six sabres pakistanais dans un combat de chiens dans le ciel de Srinagar. Sekhon a reçu le PVC à titre posthume et a été le seul officier de l’IAF à recevoir le prix pendant la guerre. Le chapitre « The Last Straw : Air Raid on Government House, Dhaka » raconte au lecteur une opération ingénieuse de l’IAF qui a bombardé la Circuit House à Dhaka et qui a utilisé une carte touristique pour localiser la cible !

La guerre de 1971 a été un succès en raison de la synergie entre les trois Services qui ont travaillé en tandem pour atteindre un objectif commun. Les chapitres sur « Meghna Heli-Lift », « Bataille de Tangail » et « Force Alpha » donnent une indication de la synergie entre les différents services vers la victoire dans la guerre.

Deeds of Gallantry fait revivre les différentes batailles de la guerre de 1971 et raconte au lecteur les histoires des lauréats de galanterie qui y ont participé. Il présente également des photographies de ceux qui ont participé à l’action. Il présente également 14 images originales de la guerre sous forme d’un ensemble d’images insérées. Le livre intéressera le jeune lecteur profane désireux d’en savoir plus sur le déroulement et les événements de la guerre et sur la bravoure de ceux qui y ont participé.

(Le critique du livre est Senior Research Fellow, Center for Military History and Conflict Studies, USI of India, New Delhi. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online. La reproduction de ce contenu sans autorisation est interdite. )

