Critique de livre | “ Bengal 2021 ”: recherche de l’âme d’un Bengal transformé

“ Bengal 2021 ” tente d’explorer des énigmes ou des binaires jusqu’alors non résolus si alarmants dans la société bengali – Ghoti-Bangal, hindou-musulman, savarna-dalit, chotolok-bhadralok et surtout la rhétorique de l’identité bangali (bengali).

Par Avishek Biswas

«Vous ne pouvez pas être un Bengali valable sans être un bhadralok», écrit Parimal Ghosh dans son livre «What Happened to the Bhadralok». Le dernier livre de Deep Halder «Bengal 2021», bien qu’écrit dans le contexte de l’élection de l’Assemblée du Bengale 2021, semble explorer cette inquisition titulaire du livre de Ghosh alors que Halder passe du «Bengal Club» dans le premier chapitre de son livre au «Ground zéro Singur »dans son dernier. Dans ce voyage d’une atmosphère chaleureuse d’un club d’élite de Calcutta pour atteindre le centre du mouvement anti-acquisition de terres des agriculteurs à Singur, Halder voyage à travers de nombreuses couches profondément enracinées dans l’éthos du Bengale.

Alors que l’écrivain examine les problèmes de la récente pandémie de Covid et des calamités naturelles comme Amphan pour comprendre comment le gouvernement du Bengale les a traversés ou a complètement échoué à s’attaquer à la situation, il fouille également sur certains moments historiques tels que la partition, la crise des réfugiés et la subordination des dalits au Bengale. . C’est là que Halder transcende un journaliste de formation en lui et le livre Bengal 2021 devient bien plus qu’un simple journaliste. Dans le chapitre 8 de son livre intitulé «Chotolok vs Bhadralok», lorsque l’écrivain définit ce qu’il faut pour être un bhadralok (peuple de société distinguée au maniérisme raffiné) au Bengale, le lecteur ressent le voyageur temporel en lui. ‘Bengal 2021’ est une brillante exposition de la façon dont le Bengale a grandi et changé avec le temps. Ce n’est plus le récit par excellence de Calcutta. Il y a d’autres voix qui peuvent parler; d’autres emplacements topographiques qui comptent également. L’écrivain a l’intention de montrer que le Bengale bourdonne de voix polyphoniques comme Jyotirmoy Mondal des bidonvilles de Kasba, l’écrivain dalit primé Manoranjan Byapari ou même cet anonyme Namasudra de Thakurnagar qui travaille depuis longtemps pour Viswas Hindu Parishad.

Le livre tente d’explorer des énigmes ou des binaires jusque-là non résolus si alarmants dans la société bengali – Ghoti-Bangal, hindou-musulman, savarna-dalit, chotolok-bhadralok et surtout la rhétorique de l’identité bangali (bengali). La politique du Bengale est maintenant profondément troublée par les questions d’initié-outsider et de qui est un vrai Bengali. L’écrivain touche subtilement de nombreuses couches de tout ce paradigme culturel.

Bien que l’ami journaliste de Halder parle de la culture nord-indienne du BJP et de leur prétendue imposition en hindi souvent contrée par de tels sentiments paroissiaux d’un “ Pokkho ”, il sera historiquement incorrect de conclure que le Bengale a été un repaire homogène du Bengali. JH Broomfield avait clairement montré dans son livre «Elite Conflict in a Plural Society» qu’au début du XXe siècle, près de la moitié de la population du Bengale était composée d’hommes des zones rurales les plus pauvres du Bihar, des Provinces-Unies orientales et d’Orissa. En fait, le film de Satyajit Roy de 1976 «Jana Aranya» montre l’aversion initiale d’un diplômé bengali pour l’entrepreneuriat et la domination qui en résulte de Marwaris et Gujratis dans ces domaines. Ce qui est peut-être nouveau, c’est que des personnes en dehors du domaine de l’intelligentsia bengali bhadralok ont ​​également commencé à faire valoir leur présence, à la fois culturellement et politiquement.

La lecture du livre de Deep Halder “ Bengal 2021 ” peut être une expérience vraiment enrichissante car elle va au-delà du simple mouvement politique et recherche l’âme plus large du Bengale. Le 2 mai répondra si “le ciel est une nuance de safran?” comme l’écrivain le dit dans son post-scriptum bref mais significatif. Mais connaître ce Bengale changé fait de ce livre une lecture précieuse de toute façon.

(Biswas est professeur adjoint, Vidyasagar College)

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.