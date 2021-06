Critique de livre : Besoin de mieux connaître l’immobilier, ce livre vous guidera

Des chapitres détaillés donnent un bon aperçu de l’écosystème immobilier résidentiel post-Corona, soulignant comment l’immobilier résidentiel a pu résister aux chocs pandémiques et rester robuste.

Livre : LE A A Z DE L’IMMOBILIER RESIDENTIEL

Auteur : Ashwinder R. Singh

Publié par : TWAGAA INTERNATIONAL

Prix ​​: 495 INR

La valeur de l’immobilier a augmenté à la suite de la pandémie de Corona, renforçant son statut d’actif le plus précieux. Dans ce contexte, la publication de cet ouvrage, guide pratique de l’immobilier résidentiel qui simplifie le processus d’achat d’un logement, est d’autant plus significative. Divisé en deux parties, la première partie du livre offre aux lecteurs un aperçu de base du marché du logement, et la seconde se concentre sur les acteurs les plus importants du marché : acheteurs, vendeurs et courtiers.

C’est un guide utile pour les promoteurs, les consultants immobiliers, les institutions financières et les acheteurs qui sont tous impliqués dans le processus de propriété immobilière. Dans le climat changeant d’aujourd’hui, leurs tâches sont devenues beaucoup plus difficiles, et le livre fournit des recommandations essentielles pour que chacun d’entre eux puisse jouer avec succès sa fonction cruciale. Des chapitres détaillés donnent un bon aperçu de l’écosystème immobilier résidentiel post-Corona, soulignant comment l’immobilier résidentiel a pu résister aux chocs pandémiques et rester robuste.

Le livre retrace l’évolution du marché du logement de l’ère post-indépendance à nos jours, capturant tout ce qui a transformé le visage de l’immobilier. En termes d’objectifs réalistes, de gestion des risques, de légalité et de documentation, de systèmes et de procédures, de compétences en leadership, de travail éthique, de finances, de réglementation, de demande et d’offre, de marché du travail, de goulots d’étranglement infra, de limites de main-d’œuvre et de livraison en temps opportun, le livre aide à énumérer les dos et à ne pas faire pour les développeurs. Le livre retrace l’évolution du marché du logement de l’ère post-indépendance à nos jours, édité par le journaliste immobilier senior Vinod Behl, il capture tout.

Le livre, qui a été méticuleusement composé, est tout aussi précieux pour les courtiers. Il met l’accent sur la nécessité pour les développeurs/constructeurs et les courtiers d’évoluer et de devenir plus consultatifs lorsqu’ils approchent les acheteurs. Suite à d’énormes bouleversements technologiques, les courtiers s’appuient de plus en plus sur des outils technologiques tels que les visites virtuelles 3D, la réalité virtuelle, la réalité augmentée et le marketing numérique, qui leur offrent un accès rapide et une portée plus large. Pendant la pandémie, c’est devenu leur outil de continuité d’activité le plus critique.

Le livre aidera les acheteurs de maison à prendre des décisions éclairées concernant l’achat d’une maison, y compris la nécessité et l’objectif d’acheter, quoi, quand et où acheter, acheter pour un usage personnel ou un investissement, la sélection de l’agent immobilier, la diligence raisonnable juridique et les complexités du processus de financement de la maison.

Il adopte une approche rafraîchissante, pragmatique et conviviale pour atteindre son objectif de diffuser des connaissances professionnelles et des données fiables. La vaste expérience de l’auteur en tant qu’expert en immobilier résidentiel et en financement immobilier a été inestimable dans la création de ce manuel complet et informatif.

Le livre est sans âge en termes de riche ressource pour comprendre les mécanismes actuels et futurs du marché immobilier résidentiel en expansion rapide, en particulier dans la période post-pandémique. Ce manuel pourrait être une ressource précieuse pour les bibliothèques, les établissements d’enseignement immobilier, les agences de développement urbain, les banques, les organisations financières, les acheteurs de maisons, les courtiers et les promoteurs.

Dans l’ensemble, il ne s’agit pas d’un rapport complet de l’industrie ou d’un corpus de littérature complexe destiné aux universitaires. Il ne s’agit pas non plus d’un examen unilatéral du marché immobilier résidentiel. Il s’agit d’un manuel pour le marché du logement indien que tout le monde peut utiliser à tout moment, quel que soit son domaine d’activité, son secteur d’activité ou son niveau de compréhension du marché du logement.

