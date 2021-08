Critique de livre : Célébrez Krishna Janmashtami à travers l’histoire de « Rukmini »

in

« Est-ce que Krishna aimait vraiment Rukmini » est une question souvent entendue, que ce livre aborde avec sensibilité. (Image : Publications Rupa sur FB]

Vous vous demandez comment nous célébrons Krishna Janmashtami, surtout lorsque « Happy Janmashtami » est à la mode aujourd’hui sur les réseaux sociaux ? Célébrer la belle histoire de Rukmini est une offre tentante pour de nombreux lecteurs, qui correspond à l’effusion festive de ferveur émotionnelle à travers le pays. Pour les lecteurs qui aiment lire sur Shri Krishna Vasudeva, comme il est connu et vénéré, le livre récemment publié de Saiswaroopa Iyer, “Rukmini” établit habilement au-delà de tout doute que la vie du Seigneur Krishna peut être mieux comprise à travers le voyage de sa bien-aimée meilleure moitié – oui, la princesse Rukmini, qui est également vénérée comme une déesse.

Qui est Rukmini – Princesse ou Déesse ?

Une façon de lire “Rukmini” est de le voir comme un voyage passionnant avec la princesse de Vidarbha, qui ne se plie pas au patriarcat, se taille une place avec des débats intelligents dans l’assemblée connue sous le nom de “Sudharma” où elle défend son point de vue. fermement lors des débats sur des questions d’importance stratégique et politique, montrant sans aucun doute qu’elle tient fermement ses positions en tant que partenaire de choix pour son mari. Sa relation avec les Pandavas et Draupadi, connue comme la sœur de Krishna, enrichit le récit d’une profonde intuition.

La relation de Rukmini avec Satyabhama

Même son amitié avec Satyabhama, avec qui l’idée fausse populaire voudrait nous faire croire qu’il y avait une jalousie et une rivalité intenses, en fait une lecture fascinante.

À travers leurs conversations, vous pouvez briser l’illusion des stéréotypes sur les deux femmes qui se respectent au milieu de leur profond respect pour l’homme qui reste au centre de leur vie. À travers des situations potentiellement mortelles auxquelles elles sont confrontées ensemble, on a un aperçu de la force des femmes de l’intérieur et de la façon dont leur amitié démontre que toutes deux sont prêtes à faire tout ce qu’il faut pour protéger à la fois Krishna et sa terre.

« Est-ce que Krishna aimait vraiment Rukmini » est une question souvent entendue, que ce livre aborde avec sensibilité.

De doux aperçus de leurs plaisanteries telles que Rukmini taquinant son mari, “Vous savez comment contourner les pièges, n’est-ce pas?” aux discussions plus sérieuses entre eux qui laissent entrevoir un avenir sombre et turbulent, où Krishna ne confie qu’à Rukmini le secret de la navigation sur des voies navigables complexes et dangereuses pour évacuer les gens de Dwarka en cas d’urgence.

Publié par Rupa, chaque chapitre minutieusement recherché de «Rukmini» de Saiswaroopa Iyer semble évoluer de manière organique et un lecteur sait instinctivement qu’il mènera quelque part plus loin que sa fermeture logique, mais plus loin vers une fin profondément philosophique et hors du commun. boîte aussi.

À travers des moments turbulents, Rukmini est calme, ludique et engageante, une voix puissante et claire incarnant l’intelligence intuitive et la force intérieure d’une femme à endurer au milieu des temps tumultueux, s’il en est.

