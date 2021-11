Critique de livre | Chroniques du marketing : un recueil d’informations marketing mondiales et locales

Depuis 2009, le marketing a connu de profonds changements.

Par Joseph P Chacko

Suivre les doigts agités du consommateur a été l’un des défis marketing les plus importants de ces dernières décennies. L’introduction de la télécommande de télévision et par la suite du balayage et du défilement (et maintenant du défilement infini) sur les téléphones mobiles a changé le bon vieux paysage marketing en paysage numérique.

Le livre ‘Marketing Chronicles: A Compendium of Global and Local Marketing Insights From the Pre-Smartphone and Post-Smartphone Eras’ de Nimish V Dwivedi capture la transition du marketing de la bonne vieille ère à l’ère des smartphones.

L’auteur

Nimish V Dwivedi, qui travaille actuellement en tant que directeur commercial des cartes au Vietnam, un produit du Jamnalal Bajaj Institute of Management Studies, est un spécialiste du marketing grand public et des services financiers. Avant le Vietnam, Nimish a travaillé au Japon, aux Émirats arabes unis, à Hong Kong et à Singapour. Il a commencé sa vie d’entreprise en tant que stagiaire exécutif chez Asian Paints, puis a occupé des postes de direction chez Citibank, Standard Chartered, Paypal, Mashreq et FE Cards.

Le livre

Le livre au nom long « Marketing Chronicles: A Compendium of Global and Local Marketing Insights From the Pre-Smartphone and Post-Smartphone Eras » est l’un des livres les plus vendus dans la catégorie Marketing d’Amazon Inde depuis sa sortie en 2017.

Nimish commence avec le scénario de 1998, lorsque le marketing était relativement facile en termes de médias et que l’Inde essayait de redéfinir la commodité, le confort et l’abordabilité. Par exemple, Louis Philippe, Van Heusen, Allen Solly, Peter England ont changé la façon dont les hommes achetaient des chemises au lieu d’acheter une pièce coupée et de la jeter chez le tailleur du quartier.

Il y avait des opportunités pour les marketeurs d’associer Wagleji ki Dunia à Bajaj Scooter ou Bru Coffee à Malgudi Days ou encore Surf à Lalitaji pour introduire la caractérisation des produits pour contrer les doigts manœuvrant à distance.

Dans les chapitres suivants, Nimish aborde le concept de catalyseurs de catégories et fait fonctionner la relance en 2002, le marketing marginal en 2004 et la rotation à 360 degrés de 2006.

Nimish aborde ensuite l’ère post-smartphone à partir de l’année 2009. Depuis 2009, le marketing a connu de profonds changements. Il aborde le pouvoir croissant du buzz de la marque, du bavardage de la marque, des métriques métropolitaines (comme les métriques marketing), de l’emballage en tant que cinquième P du marketing, du marketing sportif, des réseaux sociaux, des médias extérieurs, au-delà de l’attrait visuel, de la fidélité à la marque, de la nostalgie, etc.

Extraits

Voici quelques extraits du livre avec l’autorisation des auteurs.

Sur le thème de la première impression et de la fidélité à la marque, l’auteur raconte une anecdote intéressante sur l’expérience des applications indiennes en 1996.

« Même si les applications mobiles font partie intégrante de nos vies, le facteur de première impression devient encore plus important. J’ai récemment téléchargé l’application Entertainment Arts FIFA 2015 et je l’ai ouverte. Pendant les 10 prochaines minutes, j’ai reçu le message – nos serveurs connaissent un trafic important, nous y travaillons. Application supprimée. Le monde indien du commerce électronique d’applications regorge d’histoires d’horreur d’expériences d’utilisateurs novices sur les applications de livraison de nourriture et de livraison d’épicerie. Plus de promesses et aucune livraison, pas seulement une livraison insuffisante. C’est un contraste complet avec Amazon, où l’ensemble du facteur de première impression pour un nouvel utilisateur d’Amazon vise à convertir ce visiteur « juste » en un visiteur fréquent du site et un acheteur fidèle. »

Positionnement des chemins de fer indiens pour les voyageurs en classe affaires en 2016

« Alors que les cartes comarquées avec les compagnies aériennes ont été une réussite mondiale, imaginez la réussite qui pourrait arriver si les chemins de fer indiens émettaient une carte de crédit comarquée destinée aux voyageurs d’affaires. Cette carte de crédit pourrait permettre des réservations instantanées pour des coachs d’affaires spécialement créés. Ce porteur de carte pourrait se voir proposer un choix de repas à bord du train, qu’il pourrait payer avec sa carte de crédit. Ils pouvaient aussi passer des appels et envoyer des fax depuis le train ; tous facturés à leurs cartes. Ils pourraient se détendre dans les salles d’attente des entreprises spécialement désignées si ce train est retardé et retirer de l’argent aux guichets automatiques situés à la gare. La carte bénéficierait également d’une assistance médicale dans les gares et serait accompagnée d’une assurance perte de bagages. Les possibilités sont infinies. Et le meilleur de tous, ces installations pourraient être fournies à un coût qui pourrait encore être plus économique que le prix d’un billet d’avion.

Sur l’au-delà des marques

« Le Rover Mini au Royaume-Uni. À la fin des années 70, le modèle avait terminé son cycle de vie et était marginalisé par les versions plus avancées des petites voitures perfectionnées par d’autres fabricants. Et puis BMW a apporté la marque Rover et l’a relancé sous le nom de BMW Mini Cooper en 2001. Tout en conservant les mêmes valeurs de la Mini d’origine en termes de look. BMW a également procédé à des changements fondamentaux qui ont contribué à augmenter la valeur de la marque. Tout en conservant le concept d’optimisation de l’espace. BMW a opté pour une petite version sportive. L’autre avantage majeur était le préfixe de la marque BMW qui signifiait une ingénierie automobile mondiale et avait un énorme attrait premium. Essentiellement, BMW a créé une petite voiture qui s’appuyait sur le culte à la suite duquel l’original avait créé, mais lui insufflait les prouesses techniques et l’attrait haut de gamme que seule BMW en tant que marque pouvait offrir. Et la Mini d’origine a été ressuscitée, mais en tant que voiture haut de gamme qui propose une gamme de prix comparable à celle des berlines haut de gamme d’autres fabricants, avec le même aspect et la même sensation loufoques que la BMW d’origine n’a pas seulement ressuscité la Mini, mais l’a fait prospérer, ce qui en fait l’une des voitures les plus vendues ces derniers temps. Volkswagen a également obtenu le même succès avec la voiture culte relancée, la Volkswagen Beetle.

Le livre s’attarde également sur les opportunités d’affaires dans les exigences sociales, comme la création d’une banque pour les seniors. Ces banques peuvent se concentrer sur les livraisons à domicile, les services spéciaux similaires aux personnes à valeur nette élevée, la couverture des soins de santé, le dédouanement plus rapide, la gestion des factures et de l’argent, les services à valeur ajoutée comme les adhésions à des clubs de fitness, etc.

Le livre de 132 pages est facile à lire et présente des perspectives historiques de marketing à travers l’ère tumultueuse de la numérisation.

(Le critique de livre est un éditeur, chroniqueur et auteur. Il écrit sur la défense et les affaires stratégiques et occasionnellement sur d’autres sujets. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

