Critique de livre — Comment élever un fils féministe : la maternité, la masculinité et la constitution de ma famille par Sonora Jha

Une photo d’archive d’une manifestation à Delhi (AP)

Par Ritika Sharma

Le féminisme n’est pas un sujet nouveau pour l’auteur Sonora Jha, ancienne journaliste et maintenant professeur de journalisme à l’Université de Seattle. Elle a co-édité un volume, New Feminisms in South Asia: Disrupting the Discourse Through Social Media, Film, and Literature. Son nouveau livre, How To Raise A Feminist Son, est à la fois un texte féministe et un mémoire poignant qui relate son parcours en tant que mère pour inculquer certains attributs à son fils.

La route vers le féminisme ou pour élever un fils féministe, comme elle le note à juste titre, n’a pas de destination fixe. Le féminisme est une réalité en constante évolution. Vous le vivez à chaque instant de la journée, affrontez les préjugés sociétaux et essayez de rendre le monde plus équitable et sensible envers les femmes. Pour Jha et pour de nombreuses autres femmes, le féminisme concerne les valeurs auxquelles nous croyons, défendons et ne transigeons jamais ; et tout en élevant votre enfant, le féminisme ne se limite pas à négocier avec les requêtes de l’enfant.

Il s’agit de célébrer ses réalisations ainsi que de prendre conscience de ses échecs en tant que parents, en plus d’offrir un manifeste pour les autres mères. Le livre enregistre les confessions candides de ses échecs dans ses relations avec son fils Gibran, et devient ainsi un beau récit de son passé, alors qu’elle expose minutieusement les lacunes de notre société polarisée où les notions de race, de couleur, de caste et de région compliquent le déjà controversé débat sur le genre.

Je ne suis pas encore mère, mais le pouvoir émotif des confessions de Jha est tel que je me suis réservé quelques leçons. L’un de ces échecs a été de parler à Gibran du mouvement #MeToo “dans des moments d’angoisse plutôt que dans le calme”. Je pourrais imaginer une mère essayant sincèrement de parler à son fils de l’un des mouvements les plus déterminants du féminisme contemporain, un mouvement qui a libéré de nombreuses voix et permis aux femmes de tenir tête aux puissants, pour ensuite choisir un mauvais moment pour la leçon.

Né en 1995 à Bangalore, l’enfance de Gibran a vu des événements importants comme le 11 septembre, et il est devenu un adulte connaissant des mouvements comme Black Lives Matter, Pinjra Tod et #MeToo. Tout cela en voyageant à travers diverses géographies et cultures, allant de l’Inde à Singapour avant d’atteindre finalement les États-Unis. Le livre est un beau document d’une mère essayant de donner un sens à ces courants interculturels à son fils, tout en veillant à ce qu’il reste sensible aux femmes. Il contient une description vivante de son combat alors qu’elle, comme toute autre mère, a été témoin de l’invasion de l’enfance de son fils par les médias et les jeux vidéo.

Mais ce n’est pas simplement le récit d’une mère célibataire sauvant son garçon des griffes de la misogynie. Le livre regorge de récits de diverses autres mères célibataires, mères trans, parents LGBT, psychologues, conseillers, médecins, collègues et auteurs – un large éventail de femmes qui ont élevé leurs enfants pour devenir de meilleures féministes. Les récits de ces femmes, appartenant à différentes strates, nous disent comment la misogynie a paralysé la société humaine à travers les frontières et les continents.

Une autre idée de ce type arrive dans la section lorsqu’elle distingue un éventail de féministes – féministe prédatrice, féministe performative et féministe partenaire. Ces termes vont de soi. Évidemment, alors, Jha n’est pas méprisant envers les hommes et les garçons. Elle est suffisamment sensible pour discerner que les jeunes garçons subissent les assauts incessants de leur esprit et de leur corps fragiles afin de se conformer à une notion prescrite de masculinité. Dès leur plus jeune âge, les garçons deviennent victimes d’une masculinité toxique et subissent la misogynie parasitaire tout au long de leur vie.

Alors que Jha raconte la réorientation des hommes dans sa propre famille, le lecteur se rend compte qu’il n’est jamais trop tard pour tendre la main et aider à élever un « fils ». Le mémoire commence par la découverte qu’elle est enceinte d’un garçon et se termine par sa célébration de l’éducation réussie de son fils. Ces mots peuvent-ils jamais cesser de résonner en vous : « Vous saurez que vous avez élevé un fils féministe lorsqu’il respecte les femmes sur le lieu de travail. Vous saurez que vous avez élevé un fils féministe lorsque son féminisme se ramifie et fleurit au-delà du vôtre. »

Ritika Sharma est responsable des ressources académiques, Indian Institute of Advanced Study, Shimla

Comment élever un fils féministe : la maternité, la masculinité et la constitution de ma famille

Sonora Jha

Maison aléatoire de pingouin

Pp 288, Rs 399

