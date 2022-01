Critique de livre | Comprendre comment les virus façonnent notre monde grâce à Invisible Empire: The Natural History Of Viruses

Cependant, avec toute l’attention et la publicité accordées au virus Covid, il y a eu peu de comptes rendus objectifs du rôle que jouent différents virus dans le contexte de l’évolution humaine, de la survie, de la santé et de la maladie.

Par le Dr K. Srinath Reddy

Jamais auparavant le monde entier n’avait autant appris sur les virus, que pendant la pandémie de Covid. La propagation rapide du virus SARS-CoV-2 à travers le monde, et sa magie pour changer de forme pour créer des variantes plus infectieuses, a tenu les humains en otage avec une rançon croissante de coûts sanitaires et économiques. Cependant, avec toute l’attention et la publicité accordées au virus Covid, il y a eu peu de comptes rendus objectifs du rôle que jouent différents virus dans le contexte de l’évolution humaine, de la survie, de la santé et de la maladie. Nous avions besoin d’un récit qui aille au-delà de la peur viscérale des « germes » et d’une attitude qui aille au-delà d’un appel militariste à les exterminer.

Une telle description des virus sans phobie est maintenant fournie par Pranay Lal dans son livre « Invisible Empire: The Natural History Of Viruses » (Empire invisible : l’histoire naturelle des virus) très bien documenté, amplement référencé, anecdotique engageant, très lisible et magnifiquement illustré. Il révèle comment les virus ont contribué à l’évolution de diverses formes de vie, même s’ils sont eux-mêmes dans les limbes de la classification entre le vivant et le non-vivant. Il nous rappelle poliment que 8% de nos gènes sont d’origine virale et nous informe que les virus provoquent un milliard d’infections par jour, permettant la spéciation. Il les appelle les « moteurs de l’évolution », affirmant qu’après le Soleil et la tectonique des plaques, les virus sont la troisième force la plus importante pour façonner le cours de l’évolution sur Terre.

Il existe un riche récit sur la façon dont les virus ont été découverts et nommés. L’enquête sur la maladie de la mosaïque du tabac en Europe, dans la seconde moitié du XIXe siècle, a conduit des scientifiques comme Mayer, Ivanovsky et Beijerinck à conclure que la maladie était causée par un agent plus petit que la bactérie. C’est l’invention du microscope électronique qui a permis de repérer correctement le premier virus en 1939. C’était le virus de la mosaïque du tabac (TMV) !

Alors même que la quête pour identifier ces microbes les plus minuscules se poursuivait, l’histoire passionnante de la vaccination humaine s’est déroulée. Edward Jenner est réputé pour avoir démontré au XVIIIe siècle l’avantage de l’inoculation de la variole en fournissant une protection contre la variole. Lal écarte l’histoire très médiatisée de l’idée émanant d’une laitière et privilégie un médecin de campagne appelé Fewster comme source probable d’inspiration pour l’étude réussie de Jenner sur le «défi vaccin» qui a ensuite inauguré un programme de vaccination à l’échelle mondiale.

Les ravages de la variole et la campagne mondiale réussie pour l’éradiquer sont bien connus. Ce que Lal fournit également au lecteur, ce sont les expériences de différents pays, dont l’Inde, avec des informations historiques sur la façon dont les croyances religieuses et les pratiques culturelles se sont tissées autour d’une infection redoutée qui a causé la défiguration et la mort de millions de personnes. La variole est également devenue une arme biologique pour le nettoyage ethnique. Une histoire choquante est l’utilisation de couvertures saupoudrées de gale contre la variole fournies par l’armée britannique en Amérique aux Américains indigènes (indigènes) pour les infecter et les exterminer délibérément. Lal observe avec ironie qu’il y a seize villes et un collège aux États-Unis qui commémorent les exploits ignobles du général Amherst, l’initiateur de cette tactique génocidaire. La conquête espagnole de l’armée aztèque a également été rendue possible lorsque les indigènes ont été réduits en force et en nombre par la variole que les Européens ont apportée avec eux.

Il existe également des descriptions de nombreux autres virus, de l’herpès au VIH et de la rage à la polio, qui fournissent un récit richement tissé de leur histoire, de leur biologie et de leurs dimensions de santé publique. Ce qui dépasse cette mine d’informations est la perspective philosophique de Lal, qui renforce son attrait en tant que scientifique et conteur. Il s’oppose à une perspective polarisée qui considère les virus comme des ennemis uniquement, soulignant qu’ils contribuent également à la santé humaine. Ils le font en tant que constituants de notre microbiome intestinal et en tant que « bactériophages » qui peuvent aider à tuer les bactéries mortelles lorsqu’elles nous infectent. La population virale dans notre intestin aide à maintenir la population bactérienne du microbiome stable et favorable à notre santé, tout en détruisant les envahisseurs bactériens dangereux.

Alors que Lal raconte fidèlement les affirmations concurrentes liées à la découverte et à l’utilisation de bactériophages, ce qui attire l’attention d’un lecteur est l’histoire passionnante de la façon dont Tom Mix, une star de cinéma « cowboy » d’Hollywood dans les années 1930 a été sauvé par la préparation personnalisée d’un laboratoire de Stanford. de bactériophages qui ont tué les bactéries qui lui causaient une grave infection péritonéale. Ajoutez à cela une autre suite hollywoodienne qu’il présente d’une Elizabeth Taylor gravement malade qui se remet d’une pneumonie mettant sa vie en danger en 1961, après une phagothérapie.

Négligée après l’avènement d’antibiotiques puissants, la phagothérapie fait son grand retour à l’ère de la résistance aux antibiotiques. Aux lecteurs fascinés par le récit de Lal sur les réussites des bactériophages, je peux ajouter le livre de Steffanie Strathdee The Perfect Predator (2019) qui est le récit de la vie réelle d’un épidémiologiste des maladies infectieuses cherchant désespérément un moyen de sauver son mari qui a été infecté par un virus mortel résistant aux antibiotiques. bactéries. A la manière d’un thriller hollywoodien, qu’elle va bientôt devenir, l’épouse a trouvé dans la phagothérapie le remède que le monde avait oublié ces dernières décennies, pour sauver son mari. Cependant, pour les lecteurs indiens, l’association de Lal entre la stérilité sans bactéries de l’eau du Gange et sa teneur en virus bactériophages est encore plus intéressante.

Lal relie à juste titre la propagation d’infections zoonotiques comme Covid à la destruction de l’habitat naturel et au commerce de la vie sauvage. Il appelle à une « anthropo-pause » dans l’assaut de l’homme sur la nature qui perturbe l’équilibre écologique. Il plaide qu’il est « temps de ralentir notre machine à cupidité ». Le livre présente des arguments convaincants pour considérer les virus, au moins certains d’entre eux, « comme nos amis ». Lal termine le livre avec un appel fervent « si nous voulons survivre à l’avenir en tant que civilisation et en tant que cultures, le moment est venu de trouver des moyens de partager notre planète avec toute la vie sur Terre ».

Note à l’auteur : Si j’ai un petit reproche à faire à ce livre élégamment écrit et agréablement illustré, c’est sur le choix d’utiliser des lettres dorées sur fond noir dans certaines pages. Cela rend le texte très difficile à lire, surtout pour les yeux âgés. Veuillez changer cela dans les futures réimpressions dont je suis sûr qu’il y en aura beaucoup.

Titre du livre : Invisible Empire : The Natural History Of Viruses Auteur : Pranay Lal

Editeur : Pingouin/Viking

Année : 2021

(Le Dr K. Srinath Reddy est président de la Public Health Foundation of India. Il est cardiologue et épidémiologiste de formation et amateur de bons livres. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online. )

