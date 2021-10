Critique de livre | Cours et discours – Le nouveau livre d’Acharya est un autre regard sur Karma

Pour de tels livres, garder le lecteur impliqué est un défi, car le livre peut aller dans n’importe quelle direction à tout moment possible.

Karma: Pourquoi tout ce que vous savez à ce sujet est faux, écrit par Acharya Prashant et publié sous la bannière de Penguin Random House, commence par un titre ambitieux qui remet en question tout ce qui a été dit jusqu’à présent sur l’ancien concept répandu dans les écritures indiennes et ancré dans la culture indienne. Le titre semble non seulement ambitieux mais aussi provocateur et rend curieux s’il reste vraiment quelque chose à dire sur un concept aussi populaire que « Karma » ?

En lisant le livre, on pourrait – en fonction de leurs propres orientations intellectuelles et spirituelles – ne pas être totalement d’accord avec le titre, mais peut sûrement apprécier une nouvelle perspective du « Karma » qu’Acharya Prashant a proposée.

Heureusement, Karma n’est pas un cas classique d’auteurs prolifiques et à succès dans le segment d’auto-assistance reconditionnant et recommercialisant leur corpus de travail existant avec des titres plus récents pour tirer parti de la valeur de leur marque existante. Karma, il faut le dire, est d’une originalité saisissante dans son approche et dans ce qu’il livre au lecteur.

Suivant le même schéma qui a été observé dans les livres précédents d’Acharya, comme Sambandh et Book of Myths, Karma discute également du concept à travers divers discours qui ont été donnés en réponse aux questions des chercheurs (un concept qui a d’abord été observé avec I am The d’Osho Portail.)

Pour de tels livres, garder le lecteur impliqué est un défi, car le livre peut aller dans n’importe quelle direction à tout moment possible. Cependant, Karma fait un travail brillant en séquenceant ces discours de manière appropriée afin qu’il y ait un rythme dans la lecture.

Les quatre parties du livre semblent symboliques du voyage de la vie à partir de « Brahmacharya » – où avec une curiosité enfantine, on peut se demander comment choisir la bonne action ; être promu à « Grihastha Ashram » et être responsable et plus sage, demander si la bonne action choisie donnerait vraiment le bon résultat ? Et puis à ‘Vanprastha’ – sortir de ces questions et les regarder de l’extérieur, se rendre compte que l’action et celui qui agit ne sont pas dissociés. Finalement, ‘Sanyas’, concluant sur des réflexions et passant à autre chose.

Chaque section est bien détaillée et entre dans les nuances du « Karma », tout en répondant à certaines questions fondamentales et critiques, qui sont souvent obscurcies par la puissante force de la tradition.

Le livre avait atteint la liste des best-sellers d’Amazon au cours de la première semaine de sa pré-réservation, et en août 2021, il a également obtenu la première position de la liste d’I. Nielsen Bookscan aux côtés d’Ikigai, Rich Dad Poor Dad et est devenu un best-seller national.

Le mérite du succès et de l’impact de Karma revient également aux chercheurs d’Acharya Prashant, qui ont posé des questions pragmatiques sans craindre d’être étiquetés comme « non éclairés » par leurs pairs.

Le livre cite assez largement les Upanishads et la Srimad Bhagwad Gita vers la fin, reliant ce qui est dit aux écritures originales et établissant que le livre est une interprétation différente et non une contradiction absolue avec les textes indiens.

