Critique de livre | De Nehru et des débats sans fin

Par Amitabha Bhattacharya

Près de six décennies après la disparition de Jawaharlal Nehru, alors que son héritage est de plus en plus remis en question, certains problèmes majeurs qui l’ont profondément engagé restent d’actualité même aujourd’hui. Les auteurs du livre à l’étude, Tripurdaman Singh et Adeel Hussain, ont soigneusement choisi les sujets ainsi que quatre personnalités importantes – Muhammad Iqbal, Mohammad Ali Jinnah, Sardar Vallabhbhai Patel et Syama Prasad Mookerjee – avec qui Nehru débat sur la solidarité islamique, les questions communautaires , les questions de politique étrangère et le premier amendement de notre Constitution.

Le charisme et l’attrait de masse de Nehru cachaient souvent la complexité et la vulnérabilité de son personnage. En tant que combattant de la liberté attaché aux idéaux de liberté, de rationalité scientifique et de démocratie moderne, l’image de Nehru reste intacte. Cependant, son rôle de leader dans l’élaboration de l’Inde libre, en particulier sa politique étrangère, a été critiqué, souvent pour des raisons valables. Après la mort de Patel en 1950 et la démission rapide de quatre ministres, Nehru avait pratiquement les mains libres pour diriger la nation jusqu’à ce que la débâcle chinoise ébranle son image nationale et son prestige international.

En parcourant les pages du livre, on a une idée distincte de la vision de Nehru et de son pouvoir de persuasion qui l’ont aidé à surmonter une forte opposition. Mais les problèmes de base persistent, aucun n’est complètement résolu. La sélection d’une correspondance appropriée entre Nehru et ses contemporains ayant des points de vue différents mais lucides, avant et après l’indépendance, met en évidence la complexité des problèmes impliqués. C’est là que réside la force du livre.

Dans un article publié dans The Modern Review en 1935 intitulé « Orthodox of All Religions, Unite! », Nehru raconte un incident à Benaras avec des brahmanes « avec toutes sortes de marques de caste fièrement affichées sur leurs fronts marchant épaule contre épaule avec des maulvis barbus, les prêtres des ghats fraternisaient avec les mollahs des mosquées » avec « hindou-musalman ekta ki jai ». Il apprit bientôt, à son grand désarroi, qu’il s’agissait d’une protestation conjointe des orthodoxes des deux religions contre la loi Sarda qui interdisait le mariage des filles de moins de 14 ans. La croisade de Nehru était contre une telle orthodoxie, indépendamment des religions. Comme le montrent les auteurs, dans l’idée chère à Iqbal du bolchevisme plus Dieu, c’est la partie « plus Dieu » qui l’a conduit à un échange passionné avec Nehru. Les sympathies plus larges de Nehru et sa tentative de rassembler divers courants de vie pour le progrès national et l’adhésion inébranlable d’Iqbal à la cause des musulmans indiens n’étaient pas sur le même plan. Iqbal écrit : « Je crains que les articles du Pandit ne révèlent pratiquement aucune connaissance de l’Islam. Des différences similaires sont apparues entre Jinnah et Nehru sur des questions telles que la sauvegarde des intérêts des musulmans. Comme l’affirment les auteurs, « Nehru s’est ouvertement enragé contre la sentence communale de 1932… » pour la raison principale qu’il « a vu des réserves opposées aux principes égalitaires du nationalisme ». Nehru ne croyait pas que le « soi-disant problème hindou-musulman » était un véritable problème concernant les masses, « mais c’est la réaction d’égoïstes, de chercheurs d’emploi et de personnes timides, qui croient en la domination britannique en Inde jusqu’à l’éternité ”.

Alors que Nehru articulait ses idées avec émotion, Jinnah se concentrait sur les questions communes, et les longues lettres entre elles trahissaient de graves lacunes dans la perception. Jinnah était désillusionné par la politique du Congrès et son refus d’apprécier son point de vue. Il n’y avait pratiquement pas de lieu de rencontre. Après l’indépendance, les différends de Nehru sont apparus avec ses collègues, Patel et Mookerjee, sur des questions telles que la politique étrangère et l’amendement constitutionnel. Dans les deux cas, Nehru a réussi, mais son héritage, en particulier à propos de la Chine et du Pakistan, reste troublé. Rétrospectivement, la position de Patel semble plus pragmatique, ce qu’il a clairement signalé à Nehru. La mort de Patel et la démission de KC Neogy, Syama Prasad Mookerjee, John Matthai et BR Ambedkar ont privé Nehru d’une dissidence valable de l’intérieur. Le soutien de Nehru à la cause chinoise, malgré leur propagande selon laquelle il était un larbin occidental, fit du Tibet une des premières victimes. Notant les tendances expansionnistes de la Chine, Patel a astucieusement observé : « L’histoire récente et amère nous dit aussi que le communisme n’est pas un bouclier contre l’impérialisme. Alors qu’une sérieuse confrontation était attendue sur la note de Nehru au cabinet, Patel est tombé gravement malade (pour mourir en quelques semaines). En son absence, comme le concluent les auteurs, « les arguments de Nehru ont triomphé – le consensus de Nehru est né ».

Nehru et Mookerjee se sont battus amèrement sur la question du premier amendement à la Constitution. Mookerjee a plaidé contre la précipitation et a plaidé pour plus de débats et de discussions une fois que le premier Parlement a été élu en 1952. Nehru a cru—après une série d’ordonnances de justice défavorables sur des questions telles que la réforme agraire, l’abolition du zamindari, la nationalisation de l’industrie, la réservation pour les « classes arriérées », la liberté de la presse – que l’emprise judiciaire sur le gouvernement s’était accrue et que la magnifique Constitution « avait été kidnappée et volée par les avocats ». D’un autre côté, Mookerjee a accusé Nehru de : « Vous traitez cette Constitution comme un bout de papier ». Ont-ils été introduits pour améliorer les perspectives de scrutin du parti du Congrès lors des premières élections générales de 1952 ? Quel précédent était créé pour « modifier rétrospectivement la Constitution pour annuler des décisions judiciaires défavorables ? »

Comme les auteurs le notent avec perspicacité, Nehru et Mookerjee, appartenant à des fins politiques opposées en 1951 « ont connu une longue vie après la vie en tant qu’icônes pour leurs partisans et partis respectifs ». Ils « débattaient de questions fondamentales – l’étendue du droit à la liberté d’expression, l’espace pour la dissidence, l’utilisation et l’abus de la sédition, l’équilibre des pouvoirs entre les organes de l’État, la propriété constitutionnelle – qui restent aussi pertinentes aujourd’hui qu’elles l’étaient. en 1951…”

Bien documenté, équilibré et éminemment lisible, le livre met davantage l’accent sur la complexité des débats que sur les personnalités, démontrant comment nous essayons toujours de faire face à ces questions. Les leçons que nous en tirerons nous aideront à façonner les années à venir.

Amitabha Bhattacharya est un ancien agent de l’IAS qui a également travaillé dans le secteur privé et avec le PNUD

Nehru : Les débats qui ont défini l’Inde

Tripurdaman Singh et Adel Hussain

HarperCollins

Pp 292, Rs 599

