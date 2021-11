Critique de livre | De Tinmosgang à Galwan, un examen approfondi des terres contestées de l’Inde

Maroof le fait pivoter sur deux questions clés ; à qui appartient Aksai Chin ?

Par le major-général Jagatbir Singh (ret)

Maroof Raza est une personne qui porte plusieurs chapeaux ; un soldat, un universitaire et l’un des plus grands experts indiens en affaires stratégiques. Il est maintenant sorti avec; « Contested Lands », un livre qui fournit des détails sur les frontières de l’Inde avec la Chine, écrit près de deux ans après ; Kashmir Untold Story qu’il a co-écrit avec Iqbal Chand Malhotra. Comme c’est la marque de ses livres, sa profondeur de recherche et sa capacité à faire passer les faits de manière logique en reliant tous les points et en examinant les problèmes sous un angle différent se démarquent dans ce qui sera sûrement l’un des livres les plus appréciés sur ce sujet. et un ajout nécessaire de littérature par ceux qui souhaitent comprendre le contexte historique et les complexités de la question des frontières. Le livre plonge profondément dans l’histoire, allant droit à la racine en examinant comment les perceptions ont été façonnées. Il s’agit en effet d’un livre remarquable offrant un aperçu rare d’une question extrêmement controversée avec une clarté de pensée impressionnante.

Le livre retrace l’histoire de la frontière de l’Inde avec le Tibet et la Chine, principalement motivée par la considération stratégique de l’Empire britannique d’éloigner la Russie. Il met clairement en évidence les trois séries de lignes tracées par les Britanniques dans le Nord, à savoir la ligne Johnson en 1865, la ligne Johnson-Ardagh en 1897 et la ligne McCartney MacDonald en 1899. Les négociations frontalières avec le Tibet ont eu lieu en 1914, avec le Chinois présents. La seule retombée positive fut la reconnaissance chinoise de la ligne McMohan au nord-est. Les délibérations ont été merveilleusement couvertes pour inclure le nombre de documents présentés par les Tibétains et la dignité tranquille de Paljor Dorji vis-à-vis du représentant chinois qui tente constamment de bloquer les pourparlers et le rôle d’un espion chinois. Maroof déclare clairement que les revendications du Ladakh sont basées sur le traité de Chushul en 1842, qui à son tour est basé sur le traité de Tingmosgang de 1684 signé entre le Ladakh et le Tibet lorsque les deux étaient des États féodaux.

Les Chinois ont commencé leur occupation d’Aksai Chin dans les années 1950 et ont rapidement commencé à construire la route vitale qui la traverse reliant Lhassa à Kasghar, mieux connue sous le nom de G219. Il était connu du gouvernement indien mais est resté hors du domaine public et rejeté comme propagande de la CIA. De plus, il n’y a pas de clarté quant à la raison pour laquelle Nehru a choisi d’ignorer les preuves confirmées présentées par l’armée à la suite de la reconnaissance par le capitaine (plus tard le général de division) Rajendra Nath en 1952. Il a été chargé d’effectuer cette reconnaissance par le général Cariappa mais le rapport n’a jamais été déclassifié. . L’incident de Longju en 1959 n’a pas non plus été suffisamment pris en compte après que le Dalaï Lama eut obtenu l’asile en Inde. Nehru était-il complètement obsédé par le fait d’être non aligné et de projeter une telle image ? Le soutien de la Chine semblait être plus important que les frontières nord de l’Inde, auxquelles Iqbal Chand Malhotra a également fait allusion dans sa brillante introduction où il déclare que Nehru a remis la région du Gilgit-Baltistan au Pakistan car il ne voulait pas que l’Inde soit considérée comme anale en autorisant la station de surveillance nucléaire britannique là-bas.

Maroof écrit à propos d’une opportunité historique en octobre 1949 où l’Inde aurait pu saisir l’occasion pour se ranger du côté des États-Unis dans une alliance anticommuniste. C’était juste avant la visite de Nehru aux États-Unis lorsque Radio Pékin a déclaré que la tâche immédiate de l’APL était de libérer tous les territoires chinois, y compris le Tibet, le Xinjiang, Hainan et Taiwan. Cela aurait peut-être empêché l’annexion du Tibet par la Chine, mais comme le souligne Maroof dans le livre, aucun pays autre que la Mongolie n’a reconnu le Tibet entre 1911 et 1951 et même la résolution de l’ONU sur le Tibet a été proposée par El Salvador et l’Inde n’a pas soutenu l’initiative tibétaine. et le Royaume-Uni s’est abstenu.

De toute évidence, les dirigeants indiens étaient divisés dans leur évaluation de l’occupation du Tibet par la Chine et de ses intentions. Sardar Patel y a vu un signe clair de l’expansionnisme chinois et a même mis en garde Nehru contre son approche complaisante en novembre 1950. La question demeure de savoir si Nehru aurait dû être plus réaliste et moins motivé par l’idéalisme. La prophétie du 13e Dalaï Lama en 1933 ; » notre système politique sera réduit à un nom vide de sens » sonne malheureusement vrai aujourd’hui.

Un élément intéressant du livre est la manière dont le major Bob Khathing, MC, MBE, un Naga de Manipur, avait sur ordre du gouverneur d’Assam Jairamdas Daulatram établi le contrôle administratif indien sur la ville frontalière de Tawang, et la manière dont il conquit les Monpas et y déploya le drapeau tricolore en février 1951. Cet acte n’était pas apprécié par le Premier ministre Nehru à l’époque mais compte assurément parmi l’un des exploits les plus remarquables réalisés sans coup de feu. C’était probablement Sardar Patel qui avait décidé de l’opération en décembre 1950 ; et avait ordonné à Jairamdas Daulatram d’aller de l’avant avec Bob Khathing, ne voulant pas répéter l’expérience du Cachemire.

Le conflit de 1962 est couvert de manière très détaillée par l’auteur dans lequel il met en évidence certaines erreurs stratégiques, notamment le fait de ne pas tenir compte des conseils de l’exercice post-armée « LalQuila » mené par le général Thorat, le ministre de la Défense rejetant les preuves des Chinois s’accumuler photographié par nul autre que le commandant de l’escadre Jaggi Nath, MVC et n’utilisant pas l’Air Force par crainte d’une escalade de l’influence de certaines personnes, dont le professeur PMS Blackett, conseiller britannique en matière de défense, pour décider de la volonté du vice-maréchal de l’Air Jaswant Singh, l’AOC -en-C Eastern Air Command pour envoyer des chasseurs pour défendre NEFA. Alors qu’une grande partie du blâme est dirigée vers le triumvirat de Nehru, Krishna Menon et BN Mullick, la question de la responsabilité de la débâcle de l’Inde à l’Est reste sans réponse quant à savoir s’il s’agissait du général Kaul ou de la direction politico-militaire.

Il y a des réponses à de nombreuses questions concernant les revers de l’Inde qui se trouvent dans les pages du rapport Henderson Brooks, mais malheureusement, elles restent déclassifiées. Le livre couvre cela en détail, y compris les points de vue de Ram Madhav et les intérêts acquis derrière la nécessité de maintenir son secret. Selon l’auteur, la cause immédiate de l’effondrement de la NEFA repose sur les généraux qui incluent Pran Thapar, Bogey Sen, Bijji Kaul et le brigadier Monty Palit. Le livre souligne également que seul le général Umrao Singh a résisté à l’établissement aveugle de postes dans le cadre de la politique avancée et qu’il a été écarté de ses responsabilités.

Le livre examine également les incidents de Nathu La en 1967 et de Jelep La en 1964 et les approches contrastées des 17 et 27 divisions de montagne. Alors que la 27e division de montagne libérait ses positions sur le bassin hydrographique, le général de division Sagat Singh restait ferme à Nathu La et Cho La et de nombreux actes de bravoure sans précédent de la part des troupes au sol ont radicalement changé la dynamique sino-indienne. La prochaine fois que l’Inde a répondu était en 1986 à Sumdrong Chu dans l’Arunachal Pradesh lorsque le général en chef de l’époque Sunderji a mobilisé des forces sur la ligne McMohan dans le cadre de l’opération Falcon et de l’opération Checkered board. Maroof explique en détail comment il a tenu bon tout en informant le Premier ministre dans la salle des opérations militaires du bloc sud.

L’Accord de paix et de tranquillité aux frontières a été signé en 1993 lors de la visite du Premier ministre Narshima Rao en Chine mais les transgressions n’ont pas cessé de la part des Chinois. Le développement des infrastructures et l’amélioration des capacités et des capacités n’ont pas faibli.

L’Inde avait démontré sa détermination à Doklam, une triple jonction entre l’Inde, la Chine et le Bhoutan lorsque les Chinois ont tenté de changer le statu quo. Pour la première fois, il s’agissait d’un différend concernant le territoire d’un pays tiers. L’Inde a démontré qu’elle ne voulait pas se laisser abattre et qu’elle défendrait ses amis. L’incident de Galwan a également été couvert en détail où, encore une fois, la réponse a été rapide et bien coordonnée par l’armée, la marine et l’armée de l’air. Malheureusement, Galwan a détruit le mythe selon lequel nous pouvions avoir la paix et la tranquillité sur nos frontières nord avec les Chinois.

Le livre renforce une fois de plus le fait que les Chinois profitent de toute crise mondiale majeure pour poursuivre leur programme car ils sentent que les projecteurs ne sont plus braqués sur eux. Les premières négociations sur la question des frontières en 1914 n’ont pas été appliquées par les Britanniques alors qu’ils se sont retrouvés mêlés à la Première Guerre mondiale. Par la suite, lorsque la Russie était en recul en 1942 pendant la Seconde Guerre mondiale, le KMT a commencé la réintégration du Sinkiang. Encore une fois pendant la crise coréenne au début des années 1950, la Chine a annexé le Tibet, plus proche de nous, la guerre de 1962 a eu lieu lorsque le monde a été confronté au défi le plus déterminant ; la crise des missiles cubains et plus récemment l’affrontement barbare à Galwan était au sommet de la pandémie à laquelle le monde est confronté.

Il est évident que les Chinois se sont emparés de vastes zones de la région d’Aksai Chin et ont refusé de les rendre. Cela avait même conduit au conflit himalayen de 1962. Et malgré la série d’accords illusoires de « paix et de tranquillité » entre les dirigeants indiens et chinois à partir de 1998, qui ont conduit à 22 séries de dialogues de haut niveau, les Chinois n’ont pas encore accepté nos cartes et revendiqué les lignes de l’ALC le long du Ladakh et Ligne McMohan au nord-est.

Malheureusement, ils se concentrent sur la tentative de réaliser des gains tactiques progressifs et prennent constamment des mesures en violation des nombreux accords et mécanismes bilatéraux, mais la collusion avec le Pakistan s’est maintenant considérablement approfondie.

Alors que la question examinée peut sembler complexe, Maroof l’articule autour de deux questions clés ; à qui appartient Aksai Chin ? Et la Chine acceptera-t-elle la ligne McMahon, qui la sépare des régions du nord-est de l’Inde, comme frontière internationale entre les deux pays ? Les réponses aux deux ont un impact profond non seulement sur les relations indo-chinoises mais aussi sur les relations géostratégiques dans le monde. Il ne fait aucun doute dans l’esprit de chacun que la frontière indéfinie est le problème central qui doit être résolu et le livre donne un aperçu de la façon dont nous devons façonner notre récit pour protéger nos intérêts stratégiques. Malheureusement, les perspectives de l’ALC diffèrent de dans une large mesure qui ont été renforcées avec le passage du temps et durcies en croyances donc pour que tout progrès ait lieu concernant la résolution des différends, l’Inde et la Chine doivent d’abord s’entendre sur la reconnaissance de l’ALC.

L’histoire des développements au fil des ans et les pensées dominantes telles que documentées par Maroof méritent une attention sérieuse et large car les épreuves du présent ne diminuent pas l’importance du passé. Au contraire, cela semble maintenant plus pertinent.

