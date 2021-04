Critique de livre – Épuisé, dix ans: une anthologie d’histoires, édité par Indira Chandrasekhar | Une série d’histoires

Chandrasekhar note dans l’introduction que la gamme d’écritures reflète «les problèmes qui dominent notre psyché collective». Image représentative

Par Nawaid Anjum

Il y a des années, lorsque Bill Buford était l’éditeur de fiction (1995-2002) du New Yorker, il avait publié une nouvelle de George Saunders, qui a remporté le Booker Prize pour Lincoln dans le Bardo en 2017. Saunders, qui avait pour supporter une série de modifications douloureuses et cherchait un compliment, se plaignit à Buford au téléphone: « Mais qu’est-ce que tu aimes dans l’histoire? » Il y eut une longue pause à l’autre bout. Et, puis, Buford, qui avait relancé Granta alors disparu en 1979 et l’avait porté à la gloire littéraire en tant que rédacteur en chef jusqu’en 1995, a déclaré: «Eh bien, j’ai lu une ligne. Et je l’aime… assez pour lire le suivant.

«Et c’était tout: toute sa nouvelle esthétique et vraisemblablement celle du magazine. Et c’est parfait. Une histoire est un phénomène linéaire-temporel. Il procède et nous charme (ou non), ligne à la fois. Nous devons continuer à être entraînés dans une histoire pour qu’elle nous fasse quoi que ce soit », écrit Saunders dans A Swim in a Pond in the Rain (2021), dans lequel il tente de comprendre la physique de la forme à travers les classiques russes.

In Out of Print, Ten Years: An Anthology of Stories, un recueil commémoratif de 30 histoires compilées à partir de la courte fiction publiée dans le magazine littéraire en ligne Out of Print, qui a terminé 10 ans en septembre 2020, la puissance stupéfiante de la forme révèle lui-même au lecteur – une ligne, un segment et une impulsion structurelle à la fois. C’est ce pouvoir qui avait conduit Indira Chandrasekhar, scientifique et écrivain, à envisager une plateforme consacrée au genre de la fiction courte depuis ou en relation avec le sous-continent indien. L’anthologie donne un aperçu de l’importance de la décennie pour le magazine électronique trimestriel qui a, au fil des ans, présenté des travaux d’un large éventail d’écrivains. Chandrasekhar note dans l’introduction que la gamme d’écritures reflète «les problèmes qui dominent notre psyché collective». Ces écrivains – à la fois ceux qui écrivent en anglais et ceux (près de la moitié) dont les œuvres ont été traduites à partir de langues indiennes, notamment l’ourdou, l’hindi, le kannada, le bangla, le marathi, le malayalam et le gujarati – sont «des écrivains avec des piques et des morsures, des écrivains enracinés. et agités, des écrivains racontant de bonnes histoires à l’ancienne, entachées de malaise », comme le résume succinctement Sampurna Chattarji dans son texte de présentation du livre. Leurs histoires nous aident à entrevoir, ajoute Chattarji, «les fractures et les fissures de l’Inde que nous devons constamment réinventer, refaire, raconter et oui – enregistrer».

Le volume a été soigneusement classé en cinq sections, chaque section contenant des histoires avec des terrains communs et des préoccupations thématiques. Les sections commencent par des commentaires de différents écrivains qui mettent en relief les fils qui parcourent les veines de ces histoires – les fils qui les lient – ainsi que leur arc narratif. Les histoires vont du mythologique et magique, subversif et surréaliste. Il y a des histoires qui ravissent et des histoires qui dérangent, des histoires à la fois profondes et perceptives, étranges et évocatrices, éclectiques et électrisantes. Certains réfléchissent à la vie et à la mort, d’autres à l’amour, à l’art et à la beauté. Certains explorent le sens de soi de leurs personnages tandis que d’autres semblent préoccupés par la place de leurs protagonistes dans le monde et leurs voyages à l’intérieur.

Dans l’histoire d’ouverture, Trois Princesse de Kashi, Shashi Deshpande s’appuie sur Mahabharata pour réexaminer et réinterpréter le manque de voix et l’impuissance des trois princesses de Kashi – Amba, Ambalika et Ambika. À un moment donné de l’histoire, Ambika, qui raconte l’histoire, se demande: «Parfois, je pense que si Bhishma avait eu une mère, s’il avait une femme, des sœurs, s’il avait vécu ne serait-ce qu’une partie de sa vie parmi les femmes, il aurait été un homme différent. Mais il n’a jamais connu de femmes, aucune femme, intimement. Il ne les voit que comme des créatures destinées à porter des enfants, héritières de la famille. Dans son commentaire d’ouverture, Samhita Arni, l’une des premières éditrices du magazine, écrit comment c’est essentiellement une histoire d’exploitation sexuelle qui a sa résonance à l’ère de #MeToo: une histoire qui utilise des personnages «muets, oubliés» pour «nous offrir de riches possibilités et de nouvelles perspectives ». Les histoires qui suivent, à travers les sections, sont chacune merveilleuses à leur manière. Par exemple, Apoorva d’UR Ananthamurthy (traduit du Kannada par Deepa Ganesh), The Big Picture d’Anjum Hasan et Dnyaneshwar Kulkarni de Chandrahas Choudhury – qui mettent en avant la dichotomie entre l’intérieur et l’extérieur – démontrent comment les écrivains de fiction se déplacent entre eux-mêmes, à la fois familier et étrange. Jayant Kaikini (Threshold) et Annie Zaidi (Sujata) font partie des écrivains qui capturent la dissipation de l’amour et de l’espoir. Krishna Sobti (La monnaie a changé) et Anita Roy (Jenna) font partie de ceux qui «fabriquent un lieu à partir de couches de mémoire». Les six histoires traduites dans la section finale, intitulée Reality Imagine, incluent celles d’Ali Akbar Natiq (Le Cimetière), Paul Zacharia (Le Bar) et Mustansir Hussain Tarar (Baba Bagloos). Ils examinent tous les réalités sociales inéquitables qui engendrent le chagrin et la souffrance, le désespoir et l’impuissance.

On dit qu’une bonne nouvelle est celle qui examine bien la condition humaine. Beaucoup d’histoires de ce volume sont à la hauteur de cet adage – un éclat, un ruban, une vignette à la fois, une ligne à la fois.

Nawaid Anjum est un journaliste culturel indépendant basé à Delhi

