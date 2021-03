Critique de livre: JP to BJP par Santosh Singh | Vert, safran et leurs nuances

Une photo d’archive du ministre en chef du Bihar Nitish Kumar (à gauche) avec l’ancien CM Lalu Prasad Yadav (image PTI)

Par Amitabh Ranjan

S’exprimant récemment à l’occasion de l’anniversaire de naissance de Karpoori Thakur, le pilier socialiste et phare du ministre en chef du Bihar Nitish Kumar, ce dernier a offert aux cercles politiques beaucoup à mâcher. Kumar préfère parler en hindi. Rapportée par les médias, la traduction anglaise de ce qu’il a dit à cette occasion est à peu près la suivante: «Karpoori Thakur a travaillé pour le bien-être de toutes les sections de la société. Mais il a été démis de ses fonctions dans les deux ans. Nous travaillons aussi pour le bien-être de toutes les sections de la société. Parfois, certaines personnes s’énervent à l’idée de travailler dans l’intérêt de toutes les couches de la société. »

Pour ceux dont la base est la politique, au Bihar et au-delà, rien ne se perd dans la traduction. Il faisait allusion au deuxième mandat de Thakur en tant que CM du 24 juin 1977 au 21 avril 1979. Le Bharatiya Jana Sangh (BJS), la version antérieure à 1980 du BJP qui faisait partie du gouvernement du parti Janata, s’est révolté contre cette décision de 33% de réservation d’emploi pour les castes arriérées et a soutenu Ram Sundar Das, un autre leader socialiste, comme CM.

Teint en vert, Kumar a eu des alliances avec du safran. Il en a un à son quatrième mandat. Mais il est maintenant l’ombre pâle du prétendant jadis sûr de lui et même flamboyant qu’il était. La raison réside dans les chiffres de l’Assemblée, résultat de l’arithmétique du sondage 2020 soigneusement calculée et scénarisée par le BJP. Personne ne connaît mieux les implications que Kumar. Il comprend que ce n’est pas un rejet, mais un découragement qui pourrait bientôt être son fait accompli.

Voilà, en un mot, ce à quoi mène JP to BJP, le dernier livre de Santosh Singh, journaliste senior et correspondant de Patna avec The Indian Express. Ce faisant, Singh vous emmène à travers le véritable kaléidoscope de la politique de l’État, depuis la montée du socialisme, sa chute et sa renaissance jusqu’à ce qu’il trouve ses marques, d’abord sous Thakur puis sous Lalu Prasad Yadav et Kumar. Vous rencontrez des héros méconnus du socialisme sans lesquels la politique du Bihar n’aurait certainement pas été ce qu’elle est aujourd’hui. Le livre montre également comment le Congrès s’est fané à Bihar, ne réussissant pas à lire le pouls social de l’État. Et comment notre propre GOP a perdu ses amarres, pris comme il l’était dans un cloaque de casteisme, de corruption et de soif de chaise.

Le socialisme actuel au Bihar est en grande partie l’héritage de Thakur, le Jan Nayak. Malgré de nombreuses années à la barre que lui, Yadav n’a pas pu s’élever au niveau du prédécesseur visionnaire et est resté tout théâtral. C’est Kumar qui a travaillé sur le modèle fourni par Thakur non seulement pour se connecter avec les masses, mais aussi pour élaborer de nombreux projets pour autonomiser les marginalisés et les faibles, à commencer par la réservation d’emploi pour les castes arriérées, divisées en OBC et EBC.

La réservation pour les femmes et les EBC dans les panchayats restera dans l’histoire comme l’un des plus grands outils d’autonomisation sociale sous Kumar. En plus de cela, son programme de bicyclettes pour les étudiantes et la prohibition l’ont aidé à construire une banque de vote des femmes neutre au niveau des castes et de la communauté. Cependant, il avait toujours besoin d’un allié pour rester au pouvoir. Kumar est allé avec la NDA en novembre 2005 quand il est devenu le CM dans un gouvernement de coalition. D’une certaine manière, il a ajouté au scénario, qui a commencé dans le mouvement JP lorsque BJS a été choisi, mettant fin à son statut de paria sur le sol du socialisme. Depuis, c’est de l’amour, de la haine, de l’amour entre Kumar et la NDA.

Le journaliste chevronné Nalin Verma dit que le RSS-BJS (et son avatar BJP post-1980) a travaillé avec les forces socialistes pour augmenter son espace politique, mais a toujours été ambivalent sur le «traitement préférentiel» des sections les plus faibles. Kumar n’est pas celui qui l’ignore. L’auteur dit que le BJP a un plan d’action pour mettre Kumar sur la touche et qu’il se déroulera dans le courant de 2022. Le point discutable est le suivant: les OBC et les EBC du Bihar permettront-ils facilement que les gains des dispensations socialistes se dissipent? Son argument sera testé.

L’envergure du livre est louable, la compilation de faits et d’anecdotes impressionnante. La narration aurait pu être plus serrée. Un domaine où le livre laisse beaucoup à désirer est l’édition de base et la relecture. La responsabilité incombe à l’éditeur.

La dernière expansion du ministère et l’allocation du portefeuille donneraient l’impression que Kumar est toujours en contrôle. La proposition de l’auteur pour 2022 sera-t-elle valable? Et après Kumar? Comme le dit Raj Kamal Jha, rédacteur en chef de The Indian Express et auteur célèbre, dans son avant-propos, Singh fournit une boussole pour naviguer dans l’avenir. C’est ce qui rend ce livre lisible.

Ancienne journaliste, Amitabh Ranjan enseigne au Patna Women’s College

JP à BJP

Santosh Singh

sage

Rs 595, Pp 352