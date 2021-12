Critique de livre | La fabrication du roi Roger Federer

Christopher Clarey, dans son livre The Master, nous emmène à travers la vie et l’époque de Federer, qui commence depuis l’enfance et couvre sa célébrité

Un livre sur Roger Federer a toujours semblé être dû car c’est un sportif emblématique qui, à 40 ans, ne peut toujours pas être radié. En fait, remporter un autre Grand Chelem en 2022 ne peut être exclu et sa performance, même dans un passé récent, a été puissante pour le mener en demi-finale sans trop de bruit. Cette combinaison de détermination et d’éclat est ce qui a catapulté Federer au rang de champion, ou plutôt le maître qu’il est aujourd’hui. Mais on peut aussi dire que même s’il pourrait y avoir d’autres démonstrations de brillance, le temps approche pour que les rideaux soient baissés, ce qui rend une telle biographie si appropriée.

Christopher Clarey, dans son livre The Master, nous emmène à travers la vie et l’époque de Federer, qui commence depuis l’enfance et couvre sa célébrité. Son entrée dans la cour des grands a commencé en 2001 et le livre a une description vivante de son match avec un autre génie, Pete Sampras, à Wimbledon. C’était probablement le point de départ de sa carrière lorsqu’il a pris la tête de série numéro 1. Fait intéressant, Federer attribue une grande partie de son jeu à l’instinct et à la chance lorsqu’on lui a demandé comment il avait réagi avec des retours formidables qui semblaient gagnants. Appelez cela de la modestie ou de l’honnêteté, cela a fonctionné au cours des 20 dernières années pour Federer.

Le lecteur serait surpris qu’il soit connu pour son tempérament et qu’il ait été qualifié de « tête brûlée » dans sa jeunesse. On n’en trouvera probablement aucune trace aujourd’hui dans son comportement car il est connu comme un gentleman joueur qui peut pleurer mais jamais crier. En fait, l’auteur montre à travers le livre le côté plus doux de Federer car il avait tendance à s’étouffer en parlant après les finales, qu’il ait gagné ou perdu.

Ce n’était pas le cas au début, quand il était connu pour son tempérament assez fougueux. Son tempérament a été maîtrisé en partie grâce à l’influence de son entraîneur préféré Peter Carter, qui est malheureusement décédé dans un accident de voiture. L’auteur fait également un parallèle avec Bjorn Borg, qui était connu pour être « cool » mais qui a commencé comme un joueur passionné.

Les souvenirs de sa jeunesse peuvent être un peu pénibles pour le lecteur, mais le livre accélère alors qu’il commence à jouer beaucoup. Certains de ses premiers duels classiques ont été avec Andy Roddick et Marat Safin, et Clarey nous en présente certains. Federer était également un habitué de la Coupe Davis, jouant pour la Suisse. Il est intéressant de noter qu’il rêvait grand non seulement en termes de jeu et de victoire, mais aussi pour continuer jusqu’à la quarantaine ! Il a disputé les Jeux olympiques de 2000, mais n’a pas vraiment marqué les esprits et a remporté la médaille d’argent aux Jeux olympiques de 2012 où Andy Murray a terminé avec la médaille d’or. Mais sa première apparition en 2000 a été significative car c’est là que sa vie personnelle a pris un tournant lorsqu’il a rencontré Mirka qui est devenue sa femme plus tard, et plus important encore, a eu beaucoup d’influence sur son jeu, faisant de lui un joueur de tennis d’une certaine réputation.

Clarey nous présente ses autres matchs épiques avec Djokovic et Nadal, qui étaient probablement son ennemi juré chaque fois qu’il ne gagnait pas. Bien que l’on puisse affirmer que la dernière décennie, sinon plus, a été dominée par les 4 grands, y compris Andy Murray qui est tombé de cette place en raison d’une blessure, le monde a pu assister aux compétitions les plus intéressantes qui ont été durement disputées. . Il y a également eu un changement de style de jeu où l’approche de base a été poursuivie, contrairement à l’époque de Becker, Edberg, Sampras, etc., qui se précipitaient au filet pour marquer leurs vainqueurs. Mais cela a plus à voir avec les courts qui ne sont plus en gazon, Wimbledon étant l’exception. L’auteur ouvre également le débat sur les meilleures rencontres qui se sont déroulées en cinq sets et les matchs Federer-Nadal ont été opposés à ceux de Borg-McEnroe, où le lecteur peut avoir son mot à dire après avoir regardé des vidéos d’entre eux.

Les descriptions de certains des matchs âprement disputés avec Nadal et Djokovic peuvent rappeler de vifs souvenirs. Contrairement à ce que l’on voit dans de tels matchs, il y a plusieurs tensions, aussi bien émotionnelles que physiques. Tous ces joueurs sont passés par de telles phases dans leur carrière qui sont mentionnées dans certains chapitres. Federer a peut-être rendu tous ces jeux très faciles avec ses revers, ses sauts, ses coups droits et quelques as incroyables. Mais mentalement et physiquement, ils étaient épuisants. Clarey se penche sur l’esprit qui se cache derrière ces clichés et décrit le courage qui l’a poussé à traverser ces situations.

Clarey en tant qu’auteur est assez exceptionnel, car en plus d’être un passionné de sport et un adepte du tennis à titre personnel ainsi qu’un journaliste depuis 1990, il a suivi Federer à travers le monde et a réalisé plus de 20 interviews exclusives à différents moments. En fait, il déclare avoir été témoin d’au moins 20 des apparitions de Federer en finale d’événements du Grand Chelem. Il a suivi Federer depuis le début et a vu sa transformation en tant que personne et joueur. Le livre nous guide donc à travers tous ces changements et sera un délice pour un fan de Federer.

Madan Sabnavis est un économiste indépendant

Le Maître : La brillante carrière de Roger Federer

Christophe Clarey

Hachette

Pp 421, Rs 799

