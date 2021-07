Critique de livre | La vie, c’est questionner, obtenir des réponses et aller de l’avant : Jindagi-Muft… Ya Samvedansheel

in

Le livre est sans âge en termes de riche ressource pour comprendre le passé, le présent et l’avenir des problèmes sociaux auxquels l’auteur est profondément attaché.

Le livre de Sampat Saraswat Bamanwali basé sur les paroles véridiques de la vie, mentionne des extraits de sa jeunesse. Ses expériences ont été partagées avec les lecteurs pour inspirer la jeune génération à aller de l’avant. En ces temps difficiles de pandémie mondiale planant sur notre mode de vie, nos esprits et notre santé physique ; le potentiel de chaque individu a subi plusieurs épreuves et tribulations. Peu importe si les tâches sont accompagnées de retenue; la confiance ne doit pas être découragée. La capacité d’aller de l’avant lorsque la vie vous tire vers le bas, que les personnes et les situations autour de vous sont de nature conflictuelle est cruciale.

L’importance de la confiance en la vie et de la forte volonté a donné à l’auteur ses propres petits triomphes. L’un d’eux est le moment où la Fondation SCL et ses membres ont gravi le col Hampta de la vallée de l’Himalaya pour attirer l’attention des habitants indiens sur des problèmes sociaux pertinents. Des problèmes sociaux tels que la dot, l’examen des réserves de castes, l’éducation, la santé et l’emploi ont été mis en évidence pour attirer l’attention des décideurs politiques importants et du bureau le plus haut placé de la nation-PMO.

L’auteur, étant un jeune activiste social et panéliste national sur les questions nationales à Prasar Bharati, et actuellement directeur financier dans l’un des fournisseurs de services technologiques réputés, a été à la tête des idées et des informations. Être associé à la National Broadcasting Association de la nation, a donné à l’auteur un avantage. Cela se reflète dans les nuances décrites tout au long du livre.

Le titre du livre, Jindagi – Muft…Ya Samvedansheel, en dit long sur les valeurs fondamentales sur lesquelles il est basé, une réflexion précise a été formulée conformément aux sections qui y sont mentionnées. L’expérience de l’auteur dans les médias nationaux du pays ainsi que dans les forums publics fait du livre une lecture pour une variété de professionnels d’entreprise, de décideurs, de chefs spirituels, de jeunes entrepreneurs et pour tous ceux qui ont un zèle incessant pour créer des jalons dans leur vie avec un travail significatif. .

Le livre est sans âge en termes de riche ressource pour comprendre le passé, le présent et l’avenir des problèmes sociaux auxquels l’auteur est profondément attaché. Ces problèmes sont profondément ancrés dans notre société indienne depuis des temps immémoriaux dans de multiples dimensions. L’histoire a dévoilé des facettes distinctes de ces problèmes et continuera à mesure que la société et les valeurs des gens se formeront.

Dans l’ensemble, cette pièce écrite sera rafraîchissante, un manuel précieux pour les bibliothèques collégiales, les sessions de formation en entreprise, les sessions spirituelles, les groupes de pairs motivants et à de multiples endroits où l’objectif est d’assimiler les valeurs de dextérité, de volonté de fer et de confiance parmi les parties prenantes impliquées. Une lecture légère pour tous, quelle que soit leur profession, le livre apporte le bon type de renforcement dans l’élément le plus fort de la société indienne, rayonnant de potentiel, c’est-à-dire « la jeunesse ».

