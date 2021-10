Critique de livre — Le bruit : une faille dans le jugement humain par Daniel Kahneman, Oliver Sibony et Cass R Sunstein

Le point soulevé par les auteurs est que si les lois ou les règles sont objectives, l’interprétation humaine les rend subjectives.

Noise du lauréat du prix Nobel Daniel Kahneman, Sibony and Sunstein est un livre étonnant qui nous emmène dans les labyrinthes de la façon dont nous réagissons de manière variable dans différentes conditions, ce qui entraîne des incohérences lors de nos jugements. Ceci étant le cas, différentes personnes jugeant la même question auront naturellement des verdicts différents. Et lorsque le verdict consiste à juger un crime, il va sans dire que le résultat peut signifier la vie ou la mort.

En commençant par le sujet de la façon dont différents juges considèrent les crimes et prononcent des peines différentes – certaines sont clémentes tandis que d’autres sont impitoyables – plusieurs vies peuvent être mises au rebut parce qu’elles sont dans le mauvais tribunal. Il n’est donc pas surprenant que divers juges soient connus pour être très intransigeants lorsqu’il s’agit de types spécifiques de crimes et auraient tendance à être « plus sévères » en termes relatifs que d’autres. Mais ce n’est pas seulement le cas du crime où un tel « bruit » entre en jeu. Même dans les affaires normales, comme les assurances, le fonctionnaire qui examine les dommages peut voir les choses différemment et recommander en conséquence une indemnisation. Cela peut affecter le résultat de la réclamation.

Le point que font valoir les auteurs est que si les lois ou les règles sont objectives, l’interprétation humaine les rend subjectives. Cela arrive partout et souvent nous ne nous arrêtons pas pour réfléchir. Même lors d’événements anodins comme les concours de beauté, les opinions des juges pouvaient être obscurcies. En fait, Keynes avait déclaré que les juges ne sélectionnent normalement pas ceux qu’ils pensent être les plus beaux, mais ceux qu’ils pensent que les autres pensent être les mieux notés. Par conséquent, la question de la subjectivité joue un grand rôle.

Un autre domaine où les auteurs discutent beaucoup est le domaine de la médecine. Ici, le lecteur pourra se connecter assez facilement car rarement deux médecins donnent le même traitement. Et on parle souvent de la façon dont certains médecins recommandent toujours plusieurs tests ou inondent le patient d’une pléthore de pilules alors que d’autres sont moins exigeants et croient au minimalisme. Ici aussi, il s’agit d’un jugement subjectif.

Comment réduire le bruit ? Même l’établissement de règles qui guident les jugements n’éliminera pas la même chose, car l’interprétation est importante et elle remonte ensuite à l’être humain qui prend un appel. L’utilisation d’algorithmes est une issue, disent les auteurs, où plusieurs jugements de justice peuvent être évalués par de telles formules micro qui réduisent les biais individuels.

En Occident, souvent si le condamné est pauvre et de couleur et réside dans certaines localités, il existe un biais inhérent qui se manifeste dans l’appel du jugement final prononcé. On peut affirmer que même lorsque des algorithmes sont formulés, il serait essentiel de s’assurer qu’ils passent par plusieurs cycles pour s’assurer qu’il n’y a pas de biais.

Mais il y a aussi des critiques où les algorithmes pourraient faire plusieurs erreurs stupides, car ils peuvent ne pas inclure certaines réponses à des questions jamais posées lors de leur formulation. Parfois, il est recommandé qu’il y ait plusieurs juges pour, par exemple, un concours de rédaction. Cela peut bien fonctionner, bien que l’expérience des juges soit à nouveau nécessaire. De plus, le fait d’avoir plusieurs personnes à porter des jugements peut devenir difficile à manier et inefficace. Par conséquent, ce n’est peut-être pas non plus la meilleure solution.

Est-ce que les règles fonctionneront ? Ici aussi, les auteurs montrent comment s’adresser à deux bureaux d’assurance différents pour un devis peut donner des avis différents même si l’entreprise est la même.

Si l’on retrace ce qu’il advient d’un chèque déposé, le processus est bien défini et les règles peuvent être appliquées sans déviation. Mais ce n’est pas le cas lorsqu’il y a un élément de jugement qui peut être appliqué par n’importe quel être humain.

Une autre option proposée par les auteurs est que les juges examinent les affaires de manière statistique, ce qui signifie qu’ils examinent les résultats d’affaires similaires dans le passé dans d’autres tribunaux et pas seulement ceux qu’ils évaluent. Ici aussi, il peut y avoir des problèmes de biais dans les cas antérieurs qui peuvent simplement être appliqués dans les nouveaux.

Une autre solution consiste à diviser l’affaire en plusieurs parties et à les juger indépendamment. Cependant, cela peut ne pas être vraiment possible dans la réalité.

Les auteurs soutiennent que même si le coût de la suppression du bruit peut être élevé, cela peut valoir la peine car cela conduit à une meilleure solution. Cela peut être justifié lorsqu’il s’agit de condamnations à perpétuité ou de mort, mais si le problème est mineur, cela peut imposer un coût en argent et en temps à la société. Ici, nous pouvons penser à des entretiens pour des emplois où certaines entreprises soumettent une personne à une série d’interactions pouvant comporter six à dix niveaux. L’idée n’est pas tant de faire pression sur le candidat que de s’assurer que ces biais subjectifs sont corrigés. Des erreurs peuvent encore être commises, mais une telle superposition permet un meilleur jugement.

Bref, on ne peut pas vraiment éviter le bruit ou les préjugés dans la vie et plusieurs décisions prises sont basées sur des jugements subjectifs. Les êtres humains sont des décideurs peu fiables. Ceux-ci peuvent, à un niveau extrême, affecter la vie des condamnés et doivent donc être réduits. Mais bien qu’il puisse être abaissé, il est impossible de l’éliminer et c’est le nœud du problème du bruit.

Madan Sabnavis est économiste en chef, CARE Ratings

Le bruit : une faille dans le jugement humain

Daniel Kahneman, Oliver Sibony et Cass R Sunstein

Guillaume Collins

Pp 454, 16,99 £

