Critique de livre – Le monde sous leurs pieds de Scott Ellsworth: les Britanniques, les Américains, les nazis et la course au sommet de l’Himalaya

Vue du mont Everest depuis un avion Photo: Ivinder Gill

En septembre 1962, JF Kennedy a énoncé l’une des plus grandes ambitions du siècle dernier: débarquer un Américain sur la lune avant la fin de la décennie. La course à l’espace avait duré plusieurs années entre les deux puissances mondiales, les Soviétiques battant les États-Unis à deux reprises, en lançant le premier satellite artificiel au monde, puis en envoyant Youri Gagarine dans l’espace. Alors que le président américain énonçait son rêve, il invoqua le grand alpiniste britannique George Mallory, décédé en juin 1924 un peu avant d’atteindre le sommet du mont Everest pour tenter d’escalader le plus haut sommet. En comparant l’Everest à la lune, Kennedy a affirmé que «nous allons l’escalader».

Un moment déterminant de la course spatiale a invoqué la course à l’Himalaya dont la planète avait été témoin au cours des décennies précédentes. Nous connaissons tous Tenzing Norgay et Edmund Hillary, mais avant eux, une série de grimpeurs qui avaient rêvé du puissant Himalaya, qui avaient réussi à escalader divers sommets himalayens avant que l’Everest ne soit «renversé».

Le monde sous leurs pieds: les Britanniques, les Américains, les nazis et la course au sommet de l’Himalaya, de Scott Ellsworth, documente et raconte avec brio les décennies passionnées du milieu du XXe siècle au cours desquelles plusieurs puissances mondiales se disputaient pour faire évoluer les puissants. les montagnes.

C’est un livre sur les gens qui ont transporté Dickens et Dostoyvesky sur leur chemin vers les plus hauts sommets. Il s’agit de l’alpiniste britannique Eric Shipton, qui dans une petite tente dressée le long d’une crête meurtrière en route vers l’Everest, a lu à la chandelle The Bridge of San Luis Rey de Thorton Wilder, un roman sur le sens de la vie à la suite de l’effondrement soudain d’un ancien pont de corde au 18ème siècle au Pérou. Il s’agit d’une époque où la planète n’était pas arrivée sur Google Maps et où les itinéraires vers divers sommets n’avaient pas encore été trouvés.

Les grandes montagnes ont commencé à enregistrer des pas humains au XIXe siècle lorsque, pendant une période effrénée des années 1850 et 1860, pas moins de 36 sommets des Alpes ont été escaladés pour la première fois. Les alpinistes britanniques ont été impliqués dans un nombre impressionnant de 31 de ces sommets. Au siècle suivant, la course au toit du monde a commencé. Le déclencheur immédiat a été la mort de Mallory qui a incité des plans méticuleux à franchir le plus haut obstacle géographique connu de l’humanité. L’influence de Mallory fut telle qu’un film documentaire The Epic of Everest fut immédiatement réalisé sur son expédition de 1924, avec quelques scènes tournées à 23 000 pieds.

Ellsworth enregistre avec éclat les différents sommets des décennies suivantes – K2, Nanda Devi et Nanga Parbat, «l’un des plus spectaculaires de tous les sommets himalayens». Les nazis s’y sont également joints, de même que les Américains avant qu’une expédition britannique n’accomplisse le plus haut sommet en 1953.

Eric Shipton, qui avait passé plus de temps sur l’Everest que quiconque, devait être le chef de cette expédition Everest. En 1933, il avait dépassé le Camp Six à moins de 1 600 pieds du sommet. Il avait dirigé l’expédition de 1936 et était membre de la tentative de 1938. Il avait également découvert plusieurs itinéraires vers le sommet. Mais il était aussi un romantique, dans un amour révérencieux avec Everest. Dans son livre de 1943, Upon That Mountain, il avait écrit qu ‘«il y en a, même parmi ceux qui ont eux-mêmes tenté d’atteindre le sommet, qui nourrissent un secret espoir que le mont Everest ne sera jamais escaladé. Je dois avouer moi-même de tels sentiments ».

Un grimpeur avec de tels sentiments envers son sujet n’aurait pas pu se voir assigner le devoir.

Un officier de l’armée britannique John Hunt a ensuite été nommé chef de l’équipe d’expédition qui comptait 11 Britanniques et deux alpinistes néo-zélandais, en plus d’un jeune journaliste du Times James Morris, qui a conçu un code secret pour transmettre le scoop du sommet à son journal à Londres. Tenzing a été embauché comme sirdar, qui avait amené plusieurs autres sherpas et porteurs, dont la moitié étaient des femmes.

Et que lisaient-ils sur le chemin de l’Everest? Nicholas Nickleby, les frères Karamazov et le livre d’Oxford du verset grec.

Permettez-moi de vous raconter une anecdote personnelle pour décrire la vie d’un alpiniste. Quelques années avant, j’ai rencontré Dicky Dolma, qui était autrefois la plus jeune femme à avoir atteint le sommet de l’Everest, lors d’un rassemblement d’amis à Shimla. Elle nous a captivés avec ses histoires fascinantes sur le sommet, les profondeurs de sommeil et les morts tranquilles. Peut-être la mort la plus parfaite, dit-elle, arrive sur un sommet élevé. Épuisé par une longue montée et aux prises avec des vents glacés et un soleil rude, vous vous asseyez sur un rocher et fermez les yeux pour laisser le moment pénétrer – et vous êtes parti.

Modèle de livre vertical vierge.

Les corps de plusieurs alpinistes sont éparpillés sur le chemin de l’Everest qui servent maintenant de jalons. Et pourtant, les gens font le sommet. Ellsworth enregistre à merveille les hauteurs de l’ambition humaine, fouille méticuleusement dans les archives et les journaux personnels pour éclairer la vie des grimpeurs.

Après le sommet, un journaliste a interrogé Tenzing sur sa nationalité. “Quelle différence cela fait? Nous devrions tous être les mêmes – Hillary, moi-même, indienne, népalaise, tout le monde. C’étaient les jours, et c’étaient les grimpeurs.

Ashutosh Bhardwaj est un écrivain et journaliste primé. Son livre récent, The Death Script, a reçu le prix Atta Galatta Non-Fiction Book of the Year.

Le monde sous leurs pieds

Scott Ellsworth

Hachette

Rs 699, Pp 416

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.