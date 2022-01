Critique de livre : L’ère de l’IA et notre avenir humain par Henry A Kissinger, Eric Schmidt et Daniel Huttenlocher

À quoi ressemblera une confluence finale de l’intelligence humaine et artificielle et comment pouvons-nous nous préparer à cette transition

Nous savons tous que des ordinateurs jouent aux échecs, mais était-il concevable, même il y a une décennie, que les échecs puissent être joués sans intervention humaine ni programmation ? Il s’agit de l’IA ou de l’intelligence artificielle où AlphaZero, un programme développé par Google, continuait à gagner des jeux sans aucun mouvement préprogrammé. L’IA a également été utilisée pour créer des médicaments capables de détruire des bactéries ou un virus. Et GPT-3 (transformateur génératif pré-entraîné) peut générer un texte de type humain sans aucune invite. Bienvenue dans le monde de l’IA.

On peut se rappeler que lorsque nous attendions tous avec impatience les feuilletons épiques, Ramayana et Mahabharat, nous avions vu la guerre entre le bien et le mal avec des armes des deux côtés étant démolies dans les airs. Les producteurs de ces épopées avaient conceptualisé ce que l’intervention divine pouvait faire. Mais aujourd’hui, l’IA peut faire de même, et c’est là qu’il peut y avoir une menace pour la paix mondiale. Cet avertissement est donné par Henry A Kissinger, l’un des auteurs du livre The Age of AI and Our Fuman Future. Kissinger, qui n’était pas un diplomate pro-indien, a sa part d’expérience dans le monde politique et comprend que tout comme la guerre nucléaire se détruit mutuellement, il en va de même pour la guerre de l’IA. La guerre des drones est une version plus douce, qui a une programmation humaine. Mais l’IA laissée à elle-même aurait ses propres stratégies pour envahir d’autres pays, qui ne peuvent pas rester incontrôlées.

L’ère de l’IA, d’Henry Kissinger, Eric Schmidt et Daniel Huttenlocher, décrit en détail la prévalence de l’IA et son inévitabilité à l’avenir où chaque aspect de notre vie sera guidé par cette force. Aujourd’hui, même de petites choses comme ce qui clignote lorsque nous sommes sur Internet sont basées sur des recherches antérieures et sont pilotées par l’IA. Facebook à lui seul ne sera pas en mesure de passer au crible des millions de messages chaque minute pour éliminer les contenus offensants sans l’IA. Les supermarchés peuvent suivre ce que nous recherchons et quels produits nous touchons pour conclure nos domaines d’intérêt, puis inonder continuellement nos téléphones avec les bons messages liés à nos goûts. Par conséquent, il est là pour rester et proliférer.

L’IA a-t-elle un sentiment ? Probablement pas à ce jour, bien qu’il y ait un développement considérable dans le domaine de la robotique où les robots peuvent passer du temps avec les personnes âgées et parler avec empathie. Les voitures sans conducteur sont déjà à la pointe de l’innovation qui utilisent l’IA pour guider les véhicules. Il est clair que la substitution des êtres humains est observée partout et bientôt nous jouerons le second rôle derrière l’IA.

Qu’en est-il de l’éducation ? Avec plusieurs applications comme Siri déjà présentes, les enfants auraient-ils besoin d’enseignants, ou peuvent-ils se débrouiller avec une telle aide ? On ne peut en être certain car plusieurs solutions peuvent être trouvées par ces moyens qui n’impliquent pas l’être humain. Nous avons vu que l’IA complète les phrases que nous envoyons par SMS, identifie le livre ou le magasin que nous recherchons, ce qui est assez révolutionnaire et effrayant à la fois. Quelqu’un nous regarde à coup sûr.

Les auteurs nous emmènent à travers l’histoire du changement depuis les temps anciens jusqu’à la réforme, la renaissance, la révolution industrielle, la révolution technologique et les dernières avancées de l’évolution humaine. L’avènement et la propagation de l’IA sont une réalité et la société doit coopérer non seulement pour comprendre, mais aussi s’adapter, car elle change l’histoire de l’humanité. Le pouvoir de l’IA est immense, surtout lorsque nous l’envisageons du point de vue de la médecine et d’autres sciences appliquées. Il est utilisé dans presque tous les domaines, de la fabrication à la publicité, à l’art et à la culture. L’IA peut être utilisée pour prévoir et atténuer les catastrophes naturelles. Par conséquent, c’est quelque chose qui ne peut pas être écarté à coup sûr.

Un aspect intéressant de l’IA que les auteurs soulignent à juste titre est que, contrairement aux êtres humains, l’IA n’a pas d’intention, de moralité, de motivation ou d’émotion. Par conséquent, l’IA a tendance à être rigide et se base sur des entrées et des sorties et ne peut pas s’arrêter et porter des jugements. D’une certaine manière, l’IA n’a pas de bon sens. Par conséquent, l’utilisation de l’IA dans la guerre peut être dangereuse. L’IA est limitée de plusieurs manières. Par exemple, le code définit les paramètres de son action. De plus, l’IA est limitée par sa fonction objective qui conçoit ce qui doit être optimisé et, par conséquent, elle ne peut traiter que les entrées qu’elle est conçue pour reconnaître. Mais cette technologie est amenée à un autre niveau, qui est « l’intelligence générale artificielle », où elle peut accomplir n’importe quelle tâche intellectuelle dont les humains sont capables.

Les auteurs soutiennent que lorsque la réalité peut être prédite et simulée par une IA capable d’évaluer ce qui est pertinent pour nos vies, le rôle de la raison humaine peut changer. Cela signifie que les sens de nos objectifs individuels et sociétaux seront également modifiés. Cela peut ne pas toujours être satisfaisant, surtout si un chercheur est informé de la réponse par l’IA avant le début de la recherche ou pour un conducteur qui change de voie en raison d’une évolution inattendue de la circulation.

Le jury est toujours sur les gains nets. Pour plusieurs humains, l’IA sera stimulante, car l’expérience de dépasser le raisonnement traditionnel grâce à une technologie spécialisée offre des solutions supérieures telles que la médecine, la chimie et la physique. À l’époque moderne, faire en sorte que l’IA suggère des solutions optimales aide à la prise de décision lorsque les déficiences humaines sont couvertes. Cela peut aller jusqu’à la découverte de nouveaux produits et solutions. L’IA a déjà contribué à devenir des outils pour favoriser l’intermédiation de l’information où TikTok et YouTube font la promotion de certaines vidéos par rapport à d’autres.

Par conséquent, les auteurs pensent que même si la raison et la foi traditionnelles persisteront à l’ère de l’IA, leur nature et leur portée seront affectées par l’introduction d’une nouvelle forme de logique actionnée par une machine. L’IA peut conduire à des progrès sur des questions qui se sont avérées au-delà de notre capacité actuelle à répondre. Ce sera la confluence finale de l’intelligence humaine et artificielle. Nous devons certainement nous préparer à cette transition.

Madan Sabnavis est un économiste indépendant

L’ère de l’IA et notre avenir humain

Henry A Kissinger, Eric Schmidt & Daniel Huttenlocher

Hachette

Pp 256, Rs 799

