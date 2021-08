Critique de livre | Les alphabets d’Amérique latine par Abhay K

L’esprit de l’Amérique latine se retrouve dans les pages de ce livre

Par Jorge Heine

Une mesure de l’intérêt que ce recueil de poésie inspiré a suscité, est le fait qu’il a déjà été traduit et publié en italien, et les versions espagnole et bengali de ce livre seront à venir, pour être lancé en février prochain à la Foire internationale du livre de Kolkata. En 2004, après avoir occupé le poste d’ambassadeur du Chili en Inde pendant quelques mois seulement, j’ai eu l’occasion de prononcer un discours d’ouverture à la Foire internationale du livre de Kolkata. Le Chili était le pays central de la Foire en raison du centenaire de Pablo Neruda, poète chilien lauréat du prix Nobel, et d’un événement qui a conduit à des célébrations d’un an, de nouvelles traductions dans une demi-douzaine de langues indiennes et plusieurs séminaires à travers l’Inde. . A l’occasion, nous avons eu un poète chilien de renom, Raúl Zurita, présent, avec lui jouant un rôle de premier plan dans la Foire.

En ces jours agréables de février 2004, ma femme Norma est allée acheter les célèbres tissus de coton pour lesquels Kolkata est si bien connue. Elle était en compagnie de la fille du consul honoraire du Chili à Calcutta, M. Jougal Saraff. En entrant dans un magasin, Vandana Saraff a présenté Norma au vendeur comme l’épouse de l’ambassadeur du Chili en Inde. Les yeux du jeune homme s’illuminèrent et il dit : « Chili, Chili, le pays de Pablo Neruda » et demanda à ma femme : « Puis-je réciter un poème ? Ma femme a dit : “Bien sûr”. Et il se mit à réciter, dans un anglais parfait, un des poèmes de Neruda de Vingt poèmes d’amour et une chanson de désespoir.

Ce n’est qu’à Calcutta que cela peut arriver, un vendeur connaissant par cœur la poésie de Pablo Neruda, un jeune homme qui a dit à ma femme qu’il avait découvert Neruda dans une bibliothèque locale lorsqu’il était enfant et qu’il n’a jamais regardé en arrière. Dans le même ordre d’idées, chaque fois que je visitais Kolkata pendant mon affectation en Inde, je faisais appel à la ministre en chef de l’époque, Buddhadeb Bhattacharya, un érudit et un gentleman dans le meilleur sens du terme, dans le bâtiment des écrivains, le gouvernement du Bengale occidental quartiers, et nous parlions longuement de politique et de littérature. Certains disent que les Bengalis, avec leur amour de la littérature, de la politique de gauche et du football, sont les Latino-Américains de l’Inde, et il y a quelque chose là-dedans.

Tout comme l’ambassadeur Abhay, Neruda était aussi un poète-diplomate, tout comme notre autre lauréate chilienne du prix Nobel de littérature, Gabriela Mistral. Harold Nicolson, diplomate britannique de renom et auteur de l’un des textes standard sur l’art de gouverner, Diplomacy, publié en 1939, mais toujours utilisé aujourd’hui, a qualifié la diplomatie d’art écrit. Sans surprise, il y a tout un tas d’écrivains-diplomates dans le monde, y compris, bien sûr, en Inde. Mais le nombre de poètes-diplomates est un sous-groupe beaucoup plus petit de cet univers plus vaste, un sous-groupe dans lequel le Chili est bien représenté. Comme certains d’entre vous le savent peut-être, après avoir été ambassadeur en Inde, j’ai été ambassadeur du Chili en Chine. Il se trouve que notre premier ambassadeur en Chine, Armando Uribe, et son attaché culturel, Gonzalo Rojas, étaient des poètes de renom qui ont remporté le prix national de littérature du Chili. Je me demande parfois s’ils communiquaient en vers lors des réunions du personnel.

Octavio Paz, le lauréat mexicain du prix Nobel, fait également partie de cette catégorie. Paz et Neruda (qui font la couverture de The Alphabets of Latin America) avaient tous deux un lien étroit avec l’Inde, et le livre de Paz, In Light of India, est une longue méditation sur la civilisation indienne. Neruda et Paz sont en fait liés à la hanche dans l’imaginaire indien, à tel point qu’un bon ami à moi à Delhi m’a dit un jour qu’il «se rappelait» l’époque où Paz et Neruda étaient ambassadeurs en Inde. Ceci, bien sûr, n’est jamais arrivé. Paz a été ambassadeur en Inde dans les années 60, mais Neruda ne l’a jamais fait. Jawaharlal Nehru en 1950 à Mumbai, d’où son poème « India, 1950 ». Mais Neruda et Paz ont tous deux écrit sur l’Inde en prose et en vers, exprimant leur amour et leur fascination pour Mère Inde de différentes manières.

L’ambassadeur Abhay s’inscrit dans cette tradition distinguée des poètes-diplomates, transmettant ses observations pointues sur l’Amérique latine, de Bahia à Belmopan. En quelques lignes, il raconte tant de choses sur ce qui fait vibrer les terres du réalisme magique : sa géographie, ses villes, sa littérature, ses politiciens et même ses boissons. Je suis allé dans la plupart, sinon dans tous les endroits sur lesquels il écrit, même à Belmopan, la capitale nouvellement construite du Belize, un pays qui a parcouru un long chemin depuis l’époque où il était connu sous le nom de Honduras britannique, et Graham Greene l’appelait « le aisselle de l’Empire britannique ». Et j’ai été frappé par la précision des observations d’Abhay, son œil d’écrivain et son talent pour capturer l’essence d’un lieu en quelques lignes.

Comment exprimez-vous la diversité pure, bouleversante et engourdissante de « nuestra América » comme disait José Martí, ou « la América morena », le terme que je préfère, dans un petit recueil de poèmes ? La solution d’Abhay était brillante : au moyen de l’alphabet, en l’utilisant pour les pays, les politiciens et les écrivains, et partez de là.

L’Amérique latine a une géographie dramatique, avec certaines des plus hautes montagnes et des plus longs fleuves du monde, et les poèmes d’Abhay capturent parfaitement cela. Sur les Andes, « Les seins verts/ de la Terre/ montent pour étancher la soif/ de l’humanité insatiable » ; ou sur le désert d’Atacama, le désert le plus sec du monde, « dans l’immensité du désert/ la route n’est qu’une ligne/ les Andes enneigées/ sibyllin comme toujours » ; ou son poème sur l’Amazonie, « L’anaconda manquait/ alors ils nous ont proposé la pêche au piranha/ en consolation/ et la baignade avec les dauphins roses/ dans la rivière noire ».

Pourtant, la majorité des Latino-Américains vivent dans les villes, et l’œil d’aigle avec lequel ces poèmes capturent des scènes urbaines est à couper le souffle – dans « Avenida Paulista », « le squat démuni sur le trottoir/comme installations d’art moderne » ; le poème sur le Carnaval de Rio, l’un des plus longs et des plus puissants ; ou la vie à Bogotá, avec ses immenses librairies, ses restaurants, le Musée de l’Or et Botero ; ainsi que sur la triste décadence de Valparaiso, autrefois l’un des sept grands ports du monde, et aujourd’hui « rues vétustes / puant la pourriture / le vieillissement et la mort » ; à Manaus, « là où les rivières se rencontrent/ aux couleurs différentes/ et où l’on entend un opéra/ au milieu de la jungle » ; à Santiago, « gardée par les Andes/ vêtue d’un voile de fumée » ; ou sur Cartagena de Indias, où « une flamme orange/ brûle dans le ciel/ la ville se tortille/ puis se délecte/ inhalant l’odeur ».

L’Amérique latine n’est rien d’autre que la sensualité, et ces vers montrent une capacité étrange à la transmettre. Tout comme Neruda avait une ode au vin rouge, Abhay a un poème sur la caipirinha, la boisson nationale du Brésil, avec une autre ligne qui dit tout : « Le Brésil est le corps, la caipirinha son âme ».

Abhay était basé au Brésil, et le Brésil est au centre de ce livre, tout comme Rio de Janeiro, l’ancienne capitale, « ciudade maravilhosa », comme le dit la chanson. Ainsi, des poèmes sur la statue du Christ Rédempteur ; sur le palais d’Itamaraty (l’ancien siège du ministère des Affaires étrangères du Brésil, « Anesthésié, clinique, vert/ prêt à construire le scalpel/ des mots – pour trancher, guérir ») ; sur ses réjouissances, et sur ses plages glorieuses, Ipanema et Copacabana. « J’ai entendu dire que Copacabana regorge de beautés/… Je les ai vues allongées dans le sable/ ne portant rien d’autre qu’un livre à la main »… Bahia et Porto Alegre font également des apparitions.

Beaucoup, mais évidemment pas tous, des paysages urbains les plus frappants d’Amérique latine ont trouvé leur chemin vers ces pages. Il comprend un poème sur ce qui pourrait être la librairie la plus imposante du monde, l’Ateneo, située dans un ancien théâtre, uniquement possible dans une ville mondiale comme Buenos Aires, qui figure également en bonne place dans le livre, avec la Boca, Borges, Recoleta , et le tango. Je suppose que notre poète n’est pas allé à Cuba, et j’aurais aimé voir ses vers sur le Malecón à La Havane ; autant que je le ferais pour certaines lignes pour El Morro et La Fortaleza dans le vieux San Juan, ou le quartier colonial de Quito. Ce sont des villes qui ont conservé une grande partie de cette architecture coloniale espagnole et de ce design urbain saisissants, et conservent cette magie particulière qui fait souvent défaut aux villes modernes. Nul doute que notre poète, encore d’une jeunesse intimidante, trouvera l’occasion de visiter ces lieux, et de faire jaillir son imagination poétique avec ces couleurs pastel, ces rues pavées et ces balcons de bois qui parlent d’une autre époque, mais forment un tissu urbain contemporain unique.

Pourtant, il ne fait aucun doute que l’esprit de l’Amérique latine se retrouve dans les pages de ce livre. Sans perdre une miette, ces lignes restituent les couleurs, les rythmes, les cadences et les racines précolombiennes d’une région de vastes espaces vides qui ne demandent qu’à être remplis de mots, comme disait Neruda. Abhay l’a fait avec verve, enthousiasme et brio, affichant une sensibilité à la fois ancienne et post-moderne. Ce recueil de poèmes mince mais charnu nous régale à la fois d’une poésie élégante et d’une splendide introduction panoramique aux nombreuses facettes du continent métis.

Bloomsbury Inde, 2020, Pages-138, ISBN 978-9389867909

(Le critique du livre est professeur-chercheur à la Pardee School of Global Studies de l’Université de Boston et ancien ambassadeur du Chili en Inde. Il est l’auteur de La Nueva India (El Mercurio/Aguilar, 2012. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent la position ou la politique officielle de Financial Express Online).

