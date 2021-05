Critique de livre: “ Les batailles de l’Inde de Kurukshetra à Balakot ”

Ce livre peut être lu à différents niveaux, le premier étant naturellement un récit des batailles et le suivant, plus important encore, est le fil qui parcourt ces batailles en tirant des leçons qui sont pertinentes encore aujourd’hui.

Par le Gén. De division Jagatbir Singh (RETD)

Le colonel Ajay Singh et son épouse Monisha Naik Singh ont écrit ce qui peut être considéré comme le récit le plus complet des batailles de l’Inde couvrant 42 des batailles les plus importantes de l’Inde sur cinq mille ans, depuis la bataille épique de Kurukshetra jusqu’à Balakot en 2019. Chaque bataille prend vie. comme une histoire individuelle, avec des cartes et des images.

Ce livre peut être lu à différents niveaux, le premier étant naturellement un récit des batailles et le suivant, plus important encore, est le fil qui parcourt ces batailles en tirant des leçons qui sont pertinentes encore aujourd’hui. Cela aidera à comprendre à la fois le caractère et la nature du conflit et fournira des orientations pour l’avenir.

Ajay indique clairement dans la préface elle-même: «Les guerriers indiens étaient invariablement habiles et individuellement très courageux et courageux. Mais les chefs militaires ont négligé la structure organisationnelle de leurs armées. Ils ne se sont pas adaptés aux nouveaux concepts de la guerre et sont souvent restés enracinés dans le passé. Ils n’ont pas non plus embrassé la technologie…. Ils étaient toujours trop occupés à se battre entre eux au lieu d’un étranger. Et c’était la cause de leur défaite et des siècles d’assujettissement qui ont suivi.

La plupart des batailles décrites dans le livre donnent un message singulier: la victoire favorise celui qui utilise la mobilité dans la guerre et innove dans les concepts. Tel était le secret des succès des forces armées indiennes dans l’époque de l’après-indépendance. L’emploi de chars à Zoji-la en 1948, le mouvement rapide vers Dhaka – correctement identifié comme le centre de gravité – en utilisant des troupes aéroportées – et récemment dans la frappe chirurgicale à Balakot – ont tous contribué à la victoire après la victoire.

À Kurukshetra, les deux commandants suprêmes se sont rencontrés et ont élaboré des «règles de conduite éthique», «Dharmayuddha», pour une guerre de dix-huit jours de grande mort et de destruction. Pourtant, tous les participants ont enfreint les règles du dharma et l’ont tordu pour convenir à leurs fins. Cependant, «le concept du dharma et de ne combattre que les guerres justes» est resté dans la psyché indienne pendant des siècles par la suite.

Alexander a affronté son ennemi le plus redoutable Porus en 326 avant JC, le premier combat enregistré entre un dirigeant indien et un envahisseur étranger. Le livre parle d’un pari dangereux qu’Alexandre a pris en traversant la rivière Jhelum à Adnana. Pourtant, il fait ressortir que les Indiens ont en fait brisé la formidable phalange grecque et les ont combattus jusqu’à l’arrêt. Les Grecs les ont enregistrés comme «l’ennemi le plus courageux auquel nous ayons fait face».

La défaite de Tarain en 1192, considérée comme le «tournant de l’histoire de l’Inde», a eu lieu, car Prithviraj Chauhan est devenu trop confiant après sa victoire dans la première bataille. À peine un an plus tard, les Rajput étaient tout simplement submergés par des incendies et des manœuvres rapides. Ils étaient toujours enracinés dans les concepts conventionnels et l’Inde en a payé un prix terrible.

Babur a également utilisé la manouvre et la technologie de la poudre à canon pour sculpter un empire de 300 ans. En six heures de bataille, il a vaincu la vaste force d’Ibrahim Lodhis à Panipat et a établi la domination moghole en Inde. La défaite de la confédération Rajput sous Rana Sanga, en 1527, a été encore plus significative. Les canons et mortiers moghols ont contré la charge Rajput «avec une tempête de feu contre laquelle la bravoure et l’habileté individuelle ne pouvaient pas faire grand-chose». Les Rajput ont continué à s’accrocher à leurs royaumes mais ne pourraient plus jamais présenter un front unifié.

Les tournants jouent également un grand rôle dans l’issue d’une bataille; lors de la deuxième «bataille de Panipat» en 1556, l’armée d’Hemu était «sur le point de remporter la victoire» lorsqu’une flèche le frappa dans l’œil, provoquant la panique dans l’armée sans chef. Une flèche a changé le cours de l’histoire. Les pluies soudaines pendant la bataille de Palashi en juin 1757, mouillèrent la poudre à canon des canons de Siraj-ud-Daulah (qui n’étaient pas couverts par des bâches) et les rendirent inefficaces, conduisirent à une victoire britannique époustouflante. Le rôle de la météo dans les batailles fournit des leçons importantes qui n’ont pas été perdues pour le maréchal Manekshaw lorsqu’il a choisi à juste titre de lancer l’offensive au Pakistan oriental après les moussons de 1971.

La trahison est un autre aspect qui a été mis en évidence. En 1565, la «bataille de Talikota» sur la rivière Krishna, fit tomber la domination hindoue dans le sud de l’Inde, la trahison des frères Gilani Noor Khan et Bijli Khan coûta à Rama Raya de Vijayanagara son royaume contre les sultanats du Deccan. Cela a été répété par Khalil Ullah Khan un général de confiance de Dara dans «Samugarh» en 1658, ce qui a conduit Aurungzeb à monter sur le trône et à déclencher une vague de sectarisme et de division dans la société qui existe encore aujourd’hui. Dans «Palashi», le traître était Mir Jaffer, dans la «troisième bataille de Panipat»; les Holkars et les Scindias «se sont éloignés du champ de bataille». Mir Sadiq, le ministre en chef de Tipu Sultan était en communication avec les Britanniques en 1799 et dans les «guerres anglo-sikhs» en 1846, c’était Lal Singh et Tej Singh, deux généraux de confiance de Rani Jindan, qui ont conspiré pour vaincre l’armée sikh. La faiblesse intérieure a toujours été exploitée par l’adversaire avec des conséquences dévastatrices.

La bataille de Haldighati en 1576; se distingue comme un conte de vaillance est une étude intéressante. Pourquoi Rana Pratap a choisi de quitter les solides positions défensives de Haldighati pour se battre dans les plaines n’a pas encore trouvé de réponse satisfaisante. La bravoure de Rana Pratap et ses exploits sur Chetak font désormais partie du folklore. Mais qui a vraiment gagné? Tactiquement, Rana Pratap avait perdu mais Akbar n’a pu atteindre aucun de ses objectifs stratégiques. Sa guérilla se poursuivit jusqu’à sa mort en 1597 – «invaincue et invaincue».

L’utilisation d’une approche inattendue rapporte toujours de riches dividendes. Cela a été démontré lors de la prise du fort de Sinhgarh en 1670 par Tanaji et ses troupes. Ils escaladèrent les murs de la falaise inattendue de Dongri et capturèrent le fort. Plusieurs années plus tard, en 1965, le major Ranjit Singh Dayal ferait de même lors de la capture audacieuse du col Haji Pir et en 1987, Naib Subedar Bana Singh escaladait un mur de glace vertical pour capturer le poste imprenable de Quaid à Siachen à une hauteur de 21153 pieds, ” le point le plus élevé du monde à avoir vu des combats.

La guerre de manœuvre a permis aux Marathas sous Peshwa Baji Rao I de vaincre un ennemi de bien plus grande taille grâce à une série de manœuvres. Les Marathas ont voyagé léger, sans aucun excédent de bagages. Il était ironique qu’ils oublient ces mêmes locataires de la mobilité et de la vitesse, qui ont contribué à leur défaite à Panipat en 1761.

«Unrestricted Warfare», un livre de deux colonels chinois; «là où il n’y a pas de règles et rien n’est interdit» résume les années de domination britannique. Ils sont entrés par la mer, se sont fait passer pour des commerçants, ont refusé de payer des impôts, ont obtenu des troupes d’une compagnie pour protéger leurs usines, puis ont pillé et gouverné l’Inde par la trahison, la tromperie, le pillage, l’exploitation, les famines induites et sont partis après l’avoir divisée. Ajay a couvert certaines de leurs principales batailles; Palashi, Buxar en 1763, Srirangapatnam, Bhima Koregaon en 1888, les guerres anglo-sikhs de 1846 et la première guerre d’indépendance en 1857.

A Saragarhi en 1897, 36 SIKH, dans une vaillance collective contre toute attente impossible, chaque homme rencontra sa mort et les derniers cris entendus furent «bole so nihal». En 1947, le 1 SIKH sous le colonel Ranjit Rai, façonna la carte de l’Inde et sa direction galante empêcha la chute de Srinagar. La position vaillante et la bravoure du major Somnath Sharma du 4 KUMAON à Badgam et du major Shaitan Singh du 13 KUMAON à Rezeng La en 1962 illustraient à nouveau la philosophie du «combat jusqu’au dernier homme et au dernier round».

La première utilisation des trois médiums; la terre, la mer et l’air étaient dans la «Libération de Goa» en 1961. Mais cette victoire facile a donné à l’Inde un «sentiment gonflé de ses capacités» et nous avons subi une défaite humiliante en 1962 contre les Chinois. Même dans nos heures les plus sombres, la bravoure individuelle et la détermination contre des obstacles insurmontables se sont démarquées tandis que le blâme reposait sur un leadership supérieur.

1965, a vu l’offensive pakistanaise s’arrêter brutalement après la défense résolue d’Asal Uttar et a également été témoin de la plus grande bataille de chars après la Seconde Guerre mondiale, lorsque la première division blindée du général Sparrow s’est avancée vers Shakargarh. «Cependant, malgré cet affrontement titanesque, aucune des deux parties n’a pu atteindre son but». Le livre met l’accent sur la guerre de 1971 – couvrant non seulement la guerre dans son ensemble, mais aussi des actions individuelles comme Longewal, Basantar, Garibpur, le raid naval sur Karachi et la guerre aérienne. Ce fut une victoire complète avec une synergie parfaite entre les trois services, ce qui fut peut-être le moment décisif de l’histoire indienne.

Le livre fait ressortir la prémisse que «ceux qui n’apprennent pas des leçons de l’Histoire sont condamnés à la revivre». Et avec raison. Les divisions qui ont conduit à des siècles d’assujettissement ne devraient pas être autorisées à se reproduire. Nous devons tirer les leçons de l’histoire et ne pas répéter les erreurs du passé.

Bien écrit et bien documenté, «India’s Battlefields» est un excellent livre qui aiguise l’appétit pour une étude détaillée de ces batailles. C’est lisible, éducatif et intéressant. La vision des batailles à travers une perspective indienne – c’est ce qui leur donne une perspective différente. Il est cinglant dans les critiques et chaleureux dans les éloges et fait toujours ressortir la bataille de manière objective et impartiale. Il est clair que la sécurité nationale est d’une importance vitale, l’approche de l’ensemble des nations est la seule voie à suivre pour l’avenir.

(Le critique est un vétéran de l’armée indienne. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position officielle ou la politique de Financial Express Online. Courriel: jagatbirsingh18@yahoo.co.in)

