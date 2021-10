Critique de livre: Les meilleurs joueurs des jeux de l’enquête ‘Baseball 100’

Les cogneurs des équipes de la Ligue américaine et de la Ligue nationale au All-Star Game de 1937 au Griffith Stadium de Washington, DC De gauche à droite : Lou Gehrig (n° 14 sur la liste de Posnanski), Joe Cronin, Bill Dickey, Joe DiMaggio (56), Charley Gehringer (87), Jimmie Foxx (33), et Hank Greenberg (67). (Harris & Ewing/Bibliothèque du Congrès)

Joe Posnanski, dans son dernier livre, examine les meilleurs joueurs du jeu et se penche sur ce qui les motive.

The Baseball 100, par Joe Posnanski (Avid Reader Press, 880 pages, 40 $)

Toute tentative de classer véritablement les 100 meilleurs joueurs de l’histoire du baseball est vouée à être une course folle. Comment peut-on espérer évaluer avec précision et autorité des joueurs dans neuf positions différentes et de différentes époques, qui ont joué dans des stades très différents et ont utilisé différentes versions de balles en jus et mortes ? Pour de nombreuses listes, la controverse et le débat sont le point.

Ce qui est différent dans le nouveau livre de Joe Posnanski, The Baseball 100, c’est que les classements sont essentiellement un sideshow. Ils sont un cadre sur lequel les histoires prennent racine. Au centre de la scène se trouvent les récits captivants de la vie des joueurs qui ont rendu le baseball formidable et qui aident à expliquer pourquoi le jeu compte tant pour tant de gens.

Posnanski, qui a écrit pour ., Sports Illustrated et NBC Sports, est l’homme parfait pour le poste. Il a montré tout au long de sa carrière qu’il comprend à la fois le pouvoir d’une grande histoire et peut flairer les histoires cachées qui n’ont été racontées nulle part ailleurs. Son livre The Soul of Baseball est un classique moderne, emmenant les lecteurs dans un voyage à travers le pays avec la légende de la Negro League Buck O’Neil. Dans des œuvres ultérieures, il a plongé profondément dans l’amitié entre les golfeurs Tom Watson et Jack Nicklaus et a donné une nouvelle perspective sur la vie incroyable du magicien Harry Houdini.

Dans The Baseball 100, Posnanski profite de l’occasion pour raconter 100 histoires différentes et montre une capacité étrange à trouver un nouvel angle au parcours de chaque joueur. Il ne recule pas devant les chiffres bruts et les réalisations sur le terrain, mais dans certains des meilleurs moments du livre, il raconte l’histoire d’une légende à des thèmes qui touchent plus près de la maison pour les non-athlètes – personnalités compliquées, fruits d’un travail acharné, conflits familiaux , rivalités, surmonter de longues chances. Il y a des gentils, des « méchants » et tous les types de personnalité entre les deux.

À travers la relation entre Carlton Fisk (n° 80) et son père Cecil, nous faisons l’expérience de « l’affaire compliquée » des pères et des fils, atteignant un crescendo avec le long discours d’intronisation de Fisk au Baseball Hall of Fame. L’extraordinaire carrière de Jimmie Foxx (33 ans) est tempérée par ses ennuis après sa retraite – le manager de washout Jimmy Dugan dans A League of Their Own est basé sur sa vie.

Steve Carlton (63 ans) n’a pas parlé aux journalistes pendant ses jours de jeu, mais Posnanski creuse profondément pour laisser le lecteur entrer dans le monde d’un solitaire de longue date qui, soit dit en passant, possédait peut-être le meilleur curseur de l’histoire du baseball. Bob Feller (55 ans), selon la plupart des témoignages, a vécu une vie de conte de fées. Cependant, Posnanski révèle un homme également hanté par la perte, au service militaire pendant la Seconde Guerre mondiale, de ce qui aurait dû être quatre de ses meilleures années sur le monticule.

Le livre est rarement meilleur que lorsque l’on considère le cas compliqué de Curt Schilling (88), un joueur dont l’éclat sur le terrain a parfois été éclipsé par des controverses hors terrain :

Oui, il choisirait des bagarres, dirait des choses offensantes, repousserait les limites du goût et de la compassion. Mais il était aussi profondément généreux. Au cours de sa carrière, il a remporté le prix Branch Rickey, le prix Roberto Clemente, le prix Lou Gehrig et le prix Hutch, tous pour la charité, le service communautaire et le caractère admirable sur et en dehors du terrain. . . . Il a donné inlassablement de son temps pour soutenir les militaires, soutenir les œuvres caritatives pour les enfants, soutenir les personnes dans le besoin.

Un ancien officiel des Diamondbacks de l’Arizona a décrit Schilling comme un joueur dont les coéquipiers l’aimaient le jour où il a lancé, mais les quatre autres jours le détestaient. En fin de compte, Posnanski admet que même lui ne peut pas comprendre ce qui motive les grands de tous les temps.

Le Baseball 100 concerne souvent moins ce qui fait de ces hommes de grands athlètes que ce qui les motive. Même si l’entrée Schilling reste quelque peu irrésolue, le lecteur a l’impression qu’il a appris à connaître une légende d’une manière qu’il n’avait jamais connue auparavant.

Posnanski apporte un esprit curieux aux débats, poursuivant sans relâche le pourquoi et le comment du succès, à travers des recherches voraces et des interviews de première main de sa carrière de journaliste sportif. Comme le célèbre historien et analyste du baseball Bill James, qui est référencé à plusieurs reprises dans le livre, Posnanski remet tout en question, demandant : « Ce que nous pensions est-il vraiment vrai ?

Plus important encore, l’écriture de Posnanski dégage une joie incessante qui peut être difficile à trouver de nos jours. Il aime ces joueurs. Il adore ces histoires. Ce n’est pas un endroit pour le cynisme et la négativité. Le Baseball 100 est une célébration qui vous fera croire à nouveau (ou peut-être pour la première fois) à la magie du jeu.

Avec ses 880 pages, The Baseball 100 n’est pas nécessairement destiné à être lu en une seule fois. Dans sa forme initiale, en tant que série hébergée sur le site Web sportif ., les entrées ont été publiées quotidiennement jusqu’à la mi-avril 2020. Si les lecteurs se rythment, ceux qui l’ont manqué la première fois trouveront qu’il est le compagnon idéal pour l’hiver qui approche, les longues et froides soirées entre le dernier match des World Series et le jour d’ouverture.

Scot Bertram est le co-animateur du podcast Political Beats à National Review. Il est également conférencier en journalisme et directeur général de la station de radio dirigée par des étudiants au Hillsdale College.

