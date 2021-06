Critique de livre — Makers of Modern Dalit History: Profiles by Sudarshan Ramabadran & Guru Prakash Paswan

Une photo d’archive d’un homme vendant des photos de dirigeants dalits à New Delhi (photo express)

La caste est une dure réalité de la société indienne couvrant les régions et les religions, et largement pratiquée malgré les efforts des réformateurs au cours des siècles pour l’anéantir. En fait, plusieurs érudits renommés de l’époque contemporaine ont produit une abondante littérature sur les castes et la société et la politique indiennes, mais quelque chose d’aussi simple et direct que de faire la chronique de la vie, de l’époque et des luttes de Dalits notables qui peuvent instiller un sentiment de fierté chez leurs confrères, et les aider à contextualiser leur histoire qui a manqué. Je dis cela parce que l’historien et écrivain Ramachandra Guha a édité deux volumes, Makers of Modern India et Makers of Modern Asia, mais a manqué de produire un volume sur les Makers of Modern Dalit History. Sudarshan Ramabadran et Guru Prakash Paswan doivent donc être félicités pour avoir comblé cette lacune.

C’est un fait connu que les Dalits tombent dans l’échelon inférieur de la société hindoue et qu’ils ont fait face et continuent de faire face à des hostilités et à un ostracisme de la pire sorte. Ce qui est moins connu ou peut-être moins analysé par les érudits, c’est que la caste est présente dans toutes les religions présentes en Inde, même dans celles qui, contrairement à l’hindouisme, ne sont pas classées par varnas et sont basées sur le concept d’égalitarisme. Cela explique peut-être pourquoi les Dalits n’ont pas pu échapper à leur statut inférieur en quittant simplement le giron de l’hindouisme et en se déplaçant pour dire l’islam, le christianisme ou le bouddhisme.

Comme l’a souligné l’éminent sociologue MN Srinivas dans ses ouvrages magistraux sur les castes en Inde, « l’Islam proclame l’idée d’égalité de tous ceux qui professent la foi, mais en Inde, elle a été caractérisée par la caste. La caste musulmane diffère à certains égards du système de caste hindou ; il n’y a pas d’idées éthico-religieuses justifiant la hiérarchie ou régulant les relations intercastes par des idées de pureté et de pollution ; il n’y a pas de catégories varna. Ce que nous avons, c’est une hiérarchie formée de plusieurs jatis.

De même, l’égalité est un principe du sikhisme, mais les sikhs sont largement divisés en sardars et mazhabis, les premiers composés de hautes castes et les seconds de balayeurs. Srinivas a souligné qu’il existe trois divisions parmi les Juifs indiens, et que la division des castes se produit entre les chrétiens indiens, les catholiques et les protestants. Le point de souligner ces faits est que si un dalit hindou se convertit à l’islam ou au christianisme, son statut reste le même et c’est pour cette raison que son sort continue d’être ce qu’il est aujourd’hui, même s’il est indéniable que plusieurs des changements ont eu lieu au fil des ans. Le livre fait ressortir cela dans la vie de certaines des personnalités qui y sont représentées.

Il est intéressant de noter que la caste en Inde n’est pas homogène et qu’il existe également une stratification au sein des Dalits, certaines sous-castes se considérant supérieures aux autres. La sanskritisation – la mobilité ascendante en adoptant les noms et les pratiques des castes supérieures – est un autre phénomène répandu parmi les Dalits. Alors que les auteurs de Makers of Modern Dalit History ont fait un excellent travail de profilage d’un éventail de personnalités dalits, ils ont en quelque sorte manqué d’analyser ces deux aspects vitaux. Je dis cela parce que leur sélection de profils comprend l’ancien président indien KR Narayanan et l’ancien vice-premier ministre Babu Jagjivan Ram.

Là où les auteurs diffèrent des autres auteurs sur le sujet, c’est qu’ils n’ont pas ciblé la société hindoue d’un point de vue politique, restant à l’écart de la question d’une identité politique distincte des Dalits. Voici ce qu’ils ont à dire concernant leur objectif de publier ce volume : « Makers of Modern Dalit History est une humble tentative de documenter certains des créateurs de l’histoire indienne – des hommes et des femmes de la communauté subalterne qui ont été oubliés au fil des ans. . Le livre vise à contextualiser la vie de ces hommes et femmes et à leur permettre d’être une source d’inspiration pour la communauté dalit et la société en général ». Rien ne peut être plus vrai que ce qu’ils disent, car chaque communauté retrace sa lignée à un passé doré de grandes personnalités qui ont façonné leur communauté et s’en inspirent. Il ne serait pas faux de dire que la religion n’est rien d’autre que cette pratique même qui grandit avec le temps pour conférer à certains un statut de dieu. Si une communauté n’hérite pas d’une lignée, elle en crée une par ses propres efforts pour conférer un statut de culte à certains et, ce faisant, construit son histoire. Le statut de quasi-dieu conféré au BR Ambedkar aujourd’hui est peut-être le signe d’une telle recherche par les Dalits et à juste titre.

Cependant, les auteurs, tout en saluant la contribution d’Ambedkar et même en l’incluant dans leur sélection, semblent dire qu’il y en a d’autres qui ont été oubliés et dont il faut se souvenir. Par exemple, alors que l’histoire de Rani Lakshmibai est devenue immortelle, celle de son lieutenant, la courageuse et courageuse Rani Jhalkaribai, issue de la communauté opprimée, n’est pas mentionnée dans les livres d’histoire. De même, les histoires de Sant Janabai, Savitribai Phule et Soyarabai valent la peine d’être lues et les auteurs méritent d’être félicités pour leur avoir donné vie. En dépit d’être un lecteur vorace d’Amar Chitra Katha pendant mon enfance, même moi, j’ai raté les histoires de ces personnalités.

Les histoires de Valmiki et Ved Vyasa sont importantes car ces deux personnalités ont créé des épopées du Ramayana et du Mahabharata, respectivement, qui sont largement lues. Mais je ne sais pas combien parmi la génération actuelle savent que les auteurs de textes aussi monumentaux sont issus des couches opprimées de la société. Ayyankali, Dakshayani Velayudhan, Gurram Jashuva et Jogendranath Mandal sont d’autres profils qui doivent être ramenés dans le récit populaire si nous sommes vraiment sérieux au sujet de l’histoire subalterne.

Une limitation du livre semble être que les profils sont de nature un peu hagiographique et auraient peut-être pu être un peu plus analytiques et critiques, en particulier ceux qui sont de nature plus contemporaine, comme Kanshi Ram, Babu Jagjivan Ram et KR Narayanan . Personnellement, j’aurais apprécié que les auteurs écrivent quelques chapitres pour analyser la question de la réservation. Que ressentent les plus arriérés parmi les arriérés lorsque certaines sections en leur sein sont capables de récolter des bénéfices génération après génération et que certaines sont laissées pour l’éternité ? La réserve est-elle vraiment inclusive ou un élément d’exclusivité s’y est-il glissé, ce qui agit comme un obstacle à l’intégration des Dalits, qui était l’objet principal de cette action positive ? Il n’y a pas de réponses faciles à de telles questions, mais il serait intéressant que des chercheurs comme Ramabadran et Paswan analysent ces aspects.

Les créateurs de l’histoire du dalit moderne : profils

Sudarshan Ramabadran & Guru Prakash Paswan

Maison aléatoire de pingouin

Pp 224, Rs 399

